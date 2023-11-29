«Без ответа не останется»: Россия пригрозила Молдавии за поддержку санкций МИД РФ пообещал ответ Молдавии на присоединение к санкциям ЕС

Москва ответит на решение властей Молдавии присоединиться к санкциям против России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее мнению, республика решилась на «враждебный шаг, который направлен на разрушение российско-молдавских отношений». Кишинев поддержал рестрикции против Москвы на прошлой неделе. О деградации российско-молдавских отношений — в материале «Газеты.Ru».

Россия расценивает присоединение Молдавии к антироссийским санкциям Евросоюза как очередной враждебный шаг и не оставит его без ответа. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на традиционном брифинге.

«Мы уже давали оценку этому решению молдавских властей. Мы расцениваем его как очередной враждебный шаг, который направлен на разрушение российско-молдавских отношений. Не должно быть сомнений в том, что без ответа с нашей стороны он не останется», — заявила Захарова.

По мнению дипломата, руководство Молдавии наращивает градус антироссийской риторики в преддверии декабрьского заседания Совета ЕС, на котором будет рассматриваться вопрос запуска переговоров о вступлении Молдавии в Евросоюз.

«Очевидно, что таким образом находящиеся у власти политические силы пытаются реабилитироваться перед Брюсселем за проигранные местные выборы», — считает представитель МИД.

Она также прокомментировала слова президента Молдавии Майи Санду о том, что Россия является угрозой для республики.

«Мы не раз говорили о том, что Россия не представляет угрозы ни для молдавского государства, ни для дружественного молдавского народа. К счастью, граждане Молдавии хорошо знают свою историю и стремятся поддерживать свою идентичность, культуру и язык. Они помнят и про историческую роль России в сохранении и развитии молдавской государственности, поэтому мы убеждены в тщетности любых попыток стереть культурно-этнический код народа Молдавии и разорвать его вековые связи с Россией», — заявила Мария Захарова.

О каких-то конкретных шагах РФ в отношении Кишинева Захарова не сообщила. О том, что присоединение Молдавии к санкциям ЕС — это враждебный шаг, дипломат говорила сразу после обнародования такого шага со стороны Молдавии.

Требование для вступления в ЕС

Вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николай Попеску подписал указ о присоединении к индивидуальным санкциям Совета ЕС в отношении России на прошлой неделе.

«Указ о присоединении <…> к решению Совета ЕС (PESC) 2023/1767 от 13 сентября 2023 года <…> относительно ограничительных мер в связи с действиями, подрывающими или ставящими под угрозу территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины», — говорится в документе (цитата по ТАСС).

Это решение было принято через неделю после того, как Европейская комиссия потребовала присоединиться к ограничениям против Москвы в своем отчете об открытии переговоров с Кишиневом о вступлении в ЕС.

В санкционном списке ЕС — 1,8 тыс. физических и юридических лиц. Для них предусмотрены запреты на поездки, заморозка активов, запрет на предоставление денежных средств.

Отношения деградируют

24 октября Служба информации и безопасности Молдавии объявила о блокировке 22 российских сайтов, в числе которых сайты «Первого канала», НТВ, телеканала RT и даже межгосударственной телекомпании «Мир». 30 октября список пополнился еще 14 заблокированными интернет-ресурсами. Среди них сайты ТАСС и «Интерфакса», «Российской газеты», «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца».

В ответ МИД РФ вызвал 20 ноября посла республики Лилиана Дария, которому был заявлен «решительный протест в связи с продолжающимся политически мотивированным преследованием русскоязычных СМИ в Молдавии».

Кроме того, российская сторона закрыла въезд в РФ «ряду официальных лиц Республики Молдова». По данным ресурса NewsMaker.md, это 11 депутатов парламента от правящей партии «Действие и солидарность».

«Очевидно, что нынешнее руководство Молдавии стремительно дрейфует в сторону той самой хорошо нам уже известной русофобии. <...> Они считают, что это должно быть абсолютно обязательным атрибутом евроинтеграции — ненавидеть Россию и любые пророссийские проявления», — говорил в апреле пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.