«Русофобские установки западных кураторов». МИД РФ осудил блокировку русскоязычных СМИ в Молдавии

Официальный представитель МИД Захарова назвала блокировку 22 русскоязычных интернет-ресурсов в Молдавии враждебным по отношению к России шагом. По ее словам, такие действия властей республики глобально приведут к «искоренению любых проявлений инакомыслия и несогласия с политикой властей». 24 октября Кишинев решил заблокировать доступ к ресурсам, «изменяющим информационное пространство», среди которых сайты российских телеканалов «Царьград», «РЕН ТВ», «РТР-Планета», «Мир 24», RT, НТВ, «Звезда», «Пятый канал», «Спас», «360°», «ТВ Центр». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Нарушение свободы слова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала блокировку доступа к 22, выходящим на русском языке, интернет-ресурсам российских телеканалов и новостных порталов в Молдавии нарушением свободы слова со стороны властей республики, привела ее слова пресс-служба ведомства.

«Массовая блокировка доступа к русскоязычным новостным порталам является грубейшим нарушением властями Молдавии свободы слова и прав собственных граждан на доступ к информации на русском языке, которым владеет подавляющее большинство молдаван», — сказала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

Как отметила Захарова, гражданам Молдавии в очередной раз продемонстрировали, что для властей страны больше важны «русофобские установки западных кураторов», а не интересы жителей страны. Эти действия она расценила, как враждебный шаг по отношению к России в рамках «бездумного антироссийского курса официального Кишинева».

Представитель МИД России назвала в качестве масштабной цели соответствующей политики «искоренение любых проявлений инакомыслия и несогласия с политикой властей».

Всеобщие выборы

Захарова обратила внимание, что Кишинев принял решение о блокировке русскоязычных порталов менее чем за две недели до всеобщих местных выборов в стране, которые должны пройти 5 ноября. Дипломат связала это с низкими рейтинга кандидатов, поддерживаемых нынешним президентом республики Майей Санду.

«Похоже, что официальный Кишинев, бездоказательно обвиняющий Россию во вмешательстве в предвыборную кампанию, пытается таким образом поправить их положение», — сказала она.

С похожим заявлением Захарова выступила 17 октября относительно новой Стратегии нацбезопасности Молдавии. По ее словам, документ содержит антироссийские положения, целью которых является перекладывание вины на Россию за некомпетентность руководства республики по части управления государством в преддверии намеченных на начало ноября всеобщих местных выборов в стране. Как отметила 11 октября Санду, в Стратегии предусматривается увеличение бюджета на оборону «в связи с внешней агрессией».

«Также отчетливо просматривается стремление получить у своих западных спонсоров очередную порцию финансовой помощи», — сказала дипломат, отметив появление документа в преддверии IV встречи «платформы поддержки Молдавии».

Война с российскими ресурсами

24 октября стало известно, что Служба информации и безопасности (СИБ) Молдавии решила заблокировать доступ к сайтам, «изменяющим информационное пространство» и «используемым в информационной войне против Республики Молдова». Речь шла в том числе о сайтах таких российских телеканалов, как «Царьград», «РЕН ТВ», «РТР-Планета», «Мир 24», RT, НТВ, «Звезда», «Пятый канал», «Спас», «360°», «ТВ Центр», «Россия сегодня», а также о всех сайтах холдинга ВГТРК.

«Провайдерам было направлено распоряжение о блокировании доступа пользователей в Республике Молдова к вышеупомянутым источникам», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Власти Молдавии уже давно ведут войну с российскими ресурсами в стране. В конце апреля СИБ попросил провайдеров заблокировать информационный портал «Полит Навигатор» в рамках «борьбы с дезинформацией». В марте СИБ потребовал заблокировать сайты российского информационного агентства Sputnik за «распространение ложной информации».

В декабре 2022 года власти Молдавии остановили действие лицензий телеканалов, вещающих на территории страны на русском языке: «Первый в Молдове», «РТР-Молдова», Accent TV, а также «НТВ-Молдова», «ТВ-6» и «Орхей ТВ». Решение объяснили тем, что указанные телеканалы «предвзято и манипулятивно» передают информацию о событиях на территории Молдавии и на Украине.