Президент Чехии признал, что Запад не сдержал данные Украине обещания

Президент Чехии Петр Павел заявил, что Запад не выполнил свои обещания и не обеспечил Киев необходимым вооружением. По его мнению, украинцев ждет тяжелое время, так как приближается зима. В стране разрушена инфраструктура, а военным не хватает оружия. В то же время Россия может использовать этот период для восстановления. О чем еще сказал чешский президент — в материале «Газеты.Ru».

Чешский президент Петр Павел заявил, что западные страны не выполнили своих обещаний по вопросу обеспечения Вооруженных сил Украины (ВСУ) снарядами для артиллерии. Он также сказал, что подготовка украинских пилотов, которые должны управлять истребителями F-16, идет не так быстро, как следовало бы.

В беседе с итальянской газетой Corriere della Sera Павел заявил, что Чехия поддерживала Украину с первого дня конфликта. При этом, по мнению Павела, не все западные страны верили в то, что украинская сторона сможет выдержать военные действия.

Чешский президент заявил, что того количества техники, которое сейчас поставляют Украине западные страны, недостаточно, чтобы продолжать военные действия высокой интенсивности:

«Мы не выполнили свои обещания по снабжению украинцев артиллерийскими боеприпасами, подготовка к F-16 идет не так быстро, как хотелось бы. После поставок Storm Shadow из Великобритании и аналогичных ракет из Франции Украина рассчитывала получить немецкие Taurus. Но Берлин еще не решил, поставлять эти ракеты или нет».

Неопределенность мешает украинской стороне заниматься военным планированием, отметил Павел.

«У нас нет другого выбора, кроме как дать Украине все, что ей нужно, чтобы добиться успеха в своей миссии по восстановлению суверенитета и контроля над своими границами: что-либо меньшее будет нашим провалом. И победа России обернется для нас неприятными последствиями в будущем, потому что она укрепит представление о том, что можно достичь своих целей силой», — сказал чешский президент.

Журналист напомнил лидеру Чехии о словах, которые тот произнес летом во время украинского наступления. Павел заявлял, что любой достигнутый к концу года результат станет основой для переговоров РФ и Украины. При этом нынешняя ситуация не способствует сильной переговорной позиции украинской стороны.

«Я имел в виду, что в этом году у Украины будет только один шанс на крупное контрнаступление. Контрнаступления являются дорогостоящими, трудоемкими и отнимающими много времени: невозможно провести два или три крупных наступления за один год», — ответил президент.

Он также допустил, что 2024 год может оказаться еще более благоприятным для Москвы , поскольку зимой Россия может восстановить силы. В то же время для украинцев зима будет очень тяжелой из-за разрушенной обстрелами инфраструктуры, отметил он.

«Этот (2023-й) год имеет решающее значение для создания основы для успеха, следующий год будет более сложным», — сказал чешский президент, добавив, что в 2024 году в России, США и, возможно, на Украине состоятся выборы.

Украине не хватает оружия

Украинский президент Владимир Зеленский не раз заявлял, что стране не хватает оружия и боеприпасов. Сама Украина не в состоянии производить технику в необходимом количестве.

«Без партнеров нам будет прямо очень сложно. Постоянно не хватает оружия, постоянно не хватает снарядов, постоянно не хватает артиллерии», — говорил Зеленский.

Из-за дефицита вооружений украинским военным приходится использовать оружие старого образца. Американский журнал Business Insider опубликовал видео, на котором военнослужащий ВСУ держит в руках пулемет системы Максима. Такое оружие применялось во время Первой мировой войны и было разработано за несколько лет до ее начала.

Американское агентство Bloomberg утверждает, что на Украине растут мрачные настроения из-за конфликта с Россией и неудачного контрнаступления. На юге страны мощная снежная буря оставила без электричества тысячи людей, в то время как на востоке, где идут ожесточенные бои, температура значительно упала.

«По сравнению с прошлым годом, сейчас сложнее — конца этой войне нет, и иногда я просто перестаю верить, что она когда-нибудь закончится», — сказала агентству супруга украинского военного, который находится на передовой с самого начала конфликта.