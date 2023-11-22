«Не какая-то краткосрочная мера». Финны оставили открытым всего один КПП на границе с РФ

Ситуация на пограничном переходе между Финляндией и Россией в Салле, Лапландия, Финляндия, 21 ноября 2023 года

Финляндия закроет все КПП на границе с Россией, кроме самого северного погранперехода Райя-Йосепи, находящегося в Мурманской области. Пункты пропуска не будут работать до 23 февраля следующего года, заявил премьер-министр страны Петтери Орпо. В Хельсинки столь резкий шаг объясняют желанием обеспечить безопасность своих граждан и не допустить наплыва нелегальных мигрантов. Финские власти даже обратились в европейское пограничное агентство Frontex с просьбой выделить 60 сотрудников для усиления охраны границы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Финляндия официально закрывает все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией, кроме самого северного — Райя-Йоосепи. Погранпереходы не будут работать как минимум до 23 февраля 2024 года, передает телеканал Yle.

Как сообщил премьер-министр страны Петтери Орпо, пункты пропуска будут закрыты в ночь на 25 ноября. Так власти Финляндии хотят обеспечить безопасность своих граждан, подчеркнул он.

С 18 ноября финские власти закрыли на три месяца пять КПП на границе с Россией — «Ваалимаа»/«Торфяновка», «Нуйямаа»/«Брусничное», «Иматра»/«Светогорск», «Нииралаа»/«Вяртсиля», «Вартиус»/«Люття».

В Хельсинки обвинили Москву в том, что она намеренно стимулирует миграционный кризис на границе, доставляя беженцев из стран Ближнего Востока и Африки.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что «никаких предварительных консультаций с российской стороной относительно закрытия пунктов пропуска не проводилось». «Мы были поставлены перед фактом», — отметила дипломат.

Пропускные пункты на российско-финской границе закрыли на долгий срок, как минимум до завершения военной операции на Украине, уверен младший научный сотрудник отдела страновых исследований Института Европы РАН Роман Плюснин.

«Это действительно надолго. Это не какая-то краткосрочная мера, иначе ее не было бы смысла вводить. Когда закончится спецоперация, в мире все изменится, тогда будем смотреть на ситуацию...» — заявил эксперт.

Ситуация на границе

Власти Финляндии 22 ноября обратились в европейское пограничное агентство Frontex с просьбой выделить 60 сотрудников для усиления охраны границы с Россией. Еврокомиссар по внутренним делам Евросоюза Илва Йоханссон, сообщившая об этом, обвинила РФ в «использовании мигрантов» и намерении «расшатать ситуацию» в Евросоюзе.

22 ноября губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил о гуманитарном кризисе, возникшем из-за закрытия КПП в Финляндию.

«Страна НАТО искусственно создает затор. И порядка 300 человек из более чем 10 иностранных государств ждут даже не часами, а уже днями прохода через границу», — написал чиновник в соцсетях.

Власти региона оказывают всестороннюю поддержку мигрантам, чтобы они «не стояли на морозе в условиях нашего Крайнего Севера», добавил Чибис. Возле границы установили пункты обогрева и полевую мини-кухню.

«В любой ситуации очень важно сохранять человеческое лицо. Надеюсь, что власти Финляндии тоже об этом вспомнят», — заключил глава региона.

Накануне в Карелии задержали более 150 мигрантов, намеревавшихся перейти границу с Финляндией. Иностранцы в данный момент находятся в местах принудительного пребывания граждан в ОВД Карелии. Им грозит штраф и выдворение с территории России.

Наплыв мигрантов

Ранее финские СМИ сообщали о возможном закрытии всех девяти КПП на границе с Россией. Тем не менее Минюст Финляндии отказался столь резко ужесточать ограничения. Вице-канцлер юстиции страны Микко Пуумалайнен объяснил, что в случае ужесточения беженцы не смогут подавать прошения об убежище, а такое их право закреплено законодательно.

По данным погранслужбы, с середины ноября через восточную границу в Финляндию въехали более 500 беженцев.

Издание Helsingin Sanomat пишет, что доставка беженцев на российско-финскую границу налажена по четкой схеме: человека доставляли до границы на автомобиле с российскими номерами, а затем выдавали ему велосипед для самостоятельного пересечения границы. По информации газеты, услуги по перевозке от Москвы до финской границы стоили «$2800, включая поездку на машине и велосипеде».