Минюст Финляндии отказался ужесточить контроль на границе с Россией

Минюст Финляндии отказался ужесточать ограничения на границе с Россией, согласно которым Хельсинки, вероятно, планировал закрыть все пункты пропуска. Вице-канцлер юстиции страны объяснил, что в случае ужесточения беженцы не смогут подавать прошения об убежище, а такое их право закреплено законодательно. С 15 ноября Финляндия запретила въезд со стороны РФ на велосипедах. Как развивается кризис на границе — в материале «Газеты.Ru».

Вице-канцлер юстиции Финляндии Микко Пуумалайнен отклонил предложение Министерства внутренних дел страны по ужесточению ограничений на границе с Россией, пишет издание Helsingin Sanomat со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, Пуумалайнен оценил представленный ему 21 ноября конфиденциальный проект решения по ограничениям на границе. Как отмечает Yle, пока неизвестно, какие меры предлагались. Однако, по данным IltaLehti, финская сторона планировала закрыть все пункты пропуска на восточной границе.

Канцлер указал, что предложенные меры ограничивают право просить убежища.

Это право закреплено в конституции Финляндии, законодательстве ЕС, Европейской конвенции по правам человека и других документах. Как пишет издание, ужесточения поставят под угрозу право беженцев обращаться за международной защитой.

Газета Helsingin Sanomat также опровергла информацию о том, что вся восточная граница будет закрыта:

«Утверждение не соответствует действительности. Правительство Финляндии до сих пор не собиралось для принятия решения о дальнейших ограничениях».

20 ноября в СМИ появилась информация, что Финляндия может на три месяца закрыть границу с Россией. В частности, газета IltaLehti со ссылкой на источники написала, что власти планируют закрыть все оставшиеся контрольно-пропускные пункты на сухопутной границе с Россией из-за неконтролируемого потока беженцев из Ирака, Сирии и Сомали. Издание писало, что правительство премьер-министра Петтери Орпо готовилось принять соответствующее решение 20 ноября.

Поток беженцев

Издание «Фонтанка» сообщило, что за последние несколько дней около 400 беженцев, преимущественно из арабских стран, перебрались из России в Финляндию. По данным СМИ, доставка беженцев на российско-финскую границу организовывалась следующим образом: человека доставляли до границы на автомобиле с российскими номерами, а затем он пересаживался на велосипед.

Отмечается, что люди заранее в специальных чатах ищут информацию о том, что их ждет у границы и как можно облегчить свое пребывание там.

«Сразу стоит отметить, в этих чатах общаются люди с какими-никакими финансовыми подушками. Совсем без денег никто даже не пытается [перейти границу]», — написала «Фонтанка».

Один из посредников, предлагающих помощь в пересечении границы, которого нашла газета Helsingin Sanomat, продавал услугу перевозки от Москвы до финской границы за «$2800, включая поездку на машине и велосипеде». Еще один обещал помочь мигранту из Багдада получить российскую визу в Ираке за 25 дней за $5,5 тыс.

Въезд запрещен

С 18 ноября финские власти закрыли на три месяца пять КПП на границе с Россией. Решение объяснили увеличившимся потоком мигрантов. По мнению финских пограничников, Москва намеренно стимулирует миграционный кризис на границе, доставляя беженцев из стран Ближнего Востока и Африки. МИД России выразил протест финскому послу из-за закрытия КПП.

На прошлой неделе посольство России в республике сообщило, что Финляндия с 15 ноября и на неопределенный срок запретит въезд на свою территорию из РФ на велосипедах. Заместитель командующего пограничной службой Юго-Восточной Финляндии Юкка Луккари связал запрет для россиян на въезд в страну на велосипедах с нелегальной миграцией. По его словам, нелегальные иммигранты часто пытаются пользоваться таким способом передвижения при пересечении границы. Только в первую неделю ноября зафиксировали около 30 таких случаев. Речь идет о попытках граждан из третьих стран пробраться в Финляндию без документов и визы.