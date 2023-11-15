Счета заблокированы, имущество не продать: кабмин Чехии решил заморозить госактивы России

Власти Чехии решили запретить России пользоваться ее имуществом в республике. Под санкции попало и российское предприятие по управлению собственностью за рубежом – «Госзагрансобственность»: его счета заморозят, а имущество будет невозможно продать. В чем суть новых ограничений – в материале «Газеты.Ru».

Премьер Чехии Петр Фиала заявил о решении властей запретить России распоряжаться принадлежащей ей в стране недвижимостью. Об этом написал глава правительства на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«Сегодня правительство решило, что российское государственное имущество будет заморожено. Это означает, что Россия не сможет распоряжаться имуществом, принадлежащим российским государственным органам», – говорится в его посте.

Фиала уточнил, что РФ не сможет продать или передать другим лицам это имущество.

Кроме того, по его словам, Прага запретила Москве использовать банковские счета, на которые поступает плата за аренду недвижимости на территории республики.

Заморозка госсобственности РФ

Одновременно глава чешского МИДа Ян Липавский на своей странице в социальной сети X уведомил о внесении в национальный санкционный перечень российского федерального предприятия по управлению собственностью за рубежом. Речь идет об организации «Госзагрансобственность».

«По моему предложению правительство одобрило заморозку российской государственной собственности в Чехии», – написал министр.

По его словам, под запретом оказалась в том числе и сдача объектов недвижимости «Госзагрансобственности» в аренду. «Любая коммерческая деятельность предприятия <...> отныне является незаконной», – сообщил он.

При этом у Чехии в России, как отмечал 18 мая Липавский, недвижимости в исключительной собственности нет. По его словам, здание посольства в Москве служит для целей дипмиссии и находится под дипломатической охраной.

«Территориальные» разногласия

В марте портал Seznam zprávy сообщил, что власти Чехии планируют пересмотреть решения о безвозмездной передаче права пользования 40 земельными участками, которые были выданы СССР, а затем Российской Федерации.

В мае правительство республики отменило принятые кабмином Чехословакии в период с 1972 по 1980 год девять постановлений о передаче СССР, правопреемницей которого стала РФ, в бесплатное пользование земельных участков в республике.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ заявила, что предъявленные властями Чехии требования платы за аренду земли для российских дипломатических представительств задним числом напоминают вымогательство и нарушают Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года.

Затем в июне издание České noviny сообщило со ссылкой на дипломатический документ, что Прага требует от Москвы уплаты денег за аренду земли в трех городах. Также в Чехии намерены взыскать с РФ плату за аренду земель, используемых в последние три года якобы «не по назначению».