«Достаточно для борьбы, но не для победы»: в США считают, что передают Киеву мало оружия

Байден опасается, что ракеты ATACMS не помогут ВСУ на фронте, пишет NYT. Дело в том, что ВС РФ размещают свою авиацию вне пределов досягаемости этого оружия. Также президент США беспокоится из-за изменения отношения Запада и американцев к украинскому конфликту. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

ATACMS не очень-то помогут

Президент США Джо Байден опасается, что американские тактические баллистические ракеты Army Tactical Missile System (ATACMS) не помогут Вооруженным силам Украины (ВСУ) изменить ход конфликта с Россией в свою пользу, пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на сообщения неназванных помощников американского лидера.

«США дали (президенту Украины Владимиру) Зеленскому все то оружие, которое он просил, включая ракеты большой дальности. Теперь он (Байден) боится, что ATACMS не очень-то помогут украинцам, потому что русские размещают свою авиацию вне пределов досягаемости этого оружия», — написали в издании.

Как отметили в газете, президент США на сегодняшний день также беспокоится из-за изменений отношения западных государств к украинскому конфликту. Кроме того, он прикладывает усилия для сдерживания усталости от конфликта внутри Украины. Это чувство возникло в американских политических кругах после того, как предоставленная Киеву военная помощь и разведывательные данные не позволили достигнуть успеха в контрнаступлении, а выделенные миллиарды долларов Украине потратили впустую.

Что с поддержкой

В NYT привели комментарий генерала в отставке Дугласа Люта, который, как пишут в издании, сыграл центральную роль в разработке стратегии по Афганистану при администрациях Джорджа Буша и Барака Обамы. Тот на прошлой неделе высказал мнение, согласно которому, Украина получает достаточно оружия для продолжения противостояния с Россией, но не достаточно для победы.

«Что меня беспокоит, так это то, что мы даем их (оружия) достаточно, чтобы продолжать борьбу, но недостаточно, чтобы победить», — сказал он на мероприятии в Военной академии США в Нью-Йорке.

На прошлой неделе пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США сократили военную поддержку Украины поскольку конгресс урезал ассигнования.

«Мы начинаем передавать Украине меньшие пакеты военного имущества из наличия Пентагона, чтобы растянуть наши возможности поддерживать Украину на максимально долгий срок», — сказала Жан-Пьер, призвав конгресс одобрить заявку Байдена на $60 млрд, чтобы показать «свою решительную поддержку» Украине.

Передача ракет

Как пишет NYT, Байден долгое время был против передачи Киеву ATACMS. Он опасался, что украинцы «могут пересечь красную линию», а это приведет к ядерной войне.

О тайной передаче нескольких таких дальнобойных ракет Киеву 17 октября сообщили источники The Wall Street Journal. Позже в тот же день эту информацию подтвердил украинский президент Владимир Зеленский. В Белом доме тогда же заявили, что дальность поставленных ракет составляет 165 км. В этот день стало известно, что Пентагон не смог подтвердить дальнейшие поставки ATACMS Киеву.

21 октября британский журнал The Spectator написал, что ВСУ впервые использовала на фронте американские ракеты ATACMS. Как написали в издании, они оказались неэффективными против ВС РФ. «Большая часть ракет ATACMS была перехвачена ВС РФ», — уточнили в журнале.

18 октября президент России Владимир Путин отметил, что поставки США ракет ATACMS Украине наносят вред и создают дополнительную угрозу, но ВС РФ смогут отражать такие атаки. В целом российский лидер назвал поставки ATACMS очередной ошибкой Вашингтона.