«Было бы неуместно». Трамп отверг приглашение Зеленского посетить Киев

Дональд Трамп, бывший президент США и участник нынешней предвыборной гонки, отверг приглашение президента Украины Владимира Зеленского посетить страну.
«Я очень уважаю президента Зеленского, но думаю, что было бы неуместно ехать на Украину в это время. Сейчас с ним имеет дело администрация (президента США Джо) Байдена, и я бы не хотел создавать конфликт интересов», — объяснил американский политик.
Таким образом Трамп отреагировал на недавнее заявление Зеленского, что тот готов объяснить, почему конфликт на Украине нельзя урегулировать за сутки.
«Что я могу сказать? Что ему здесь [на Украине] очень рады. Президент Байден был здесь, и он... я думаю, он понял некоторые вещи, которые вы можете понять, только находясь здесь. Я приглашаю [бывшего] президента Трампа [на Украину]. Если он приедет сюда, мне понадобится 24 минуты, не больше, чтобы объяснить [бывшему] президенту Трампу, что он не сможет <...> принести мир [на Украину]», — сказал Зеленский в интервью телекомпании NBC.
Зеленский пояснил, что не готов вступать в переговоры, если будут обсуждаться территориальные уступки и создаваться угрозы независимости страны.
«Он [Трамп] не сможет с этим справиться», — заявил президент.
Прекращение огня за 24 часа
Ранее Трамп неоднократно заявлял, что он способен в течение 24 часов завершить конфликт на Украине в случае своего повторного избрания президентом США. Обсуждая финансовую помощь Украине, Трамп говорил, что, по его мнению, США не должны нести основную нагрузку.
«Я бы сказал Европе: «С вас причитается около $100 млрд, вы должны заплатить. <…>. Европа по сравнению с Соединенными Штатами делает очень мало», — сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.
Бывший президент подчеркнул, что Европа расположена ближе к Украине, чем США. И, по его словам, если сложить все экономики стран Европы, то они почти совпадут с американской по объему.
Фаворит предвыборной гонки в США
Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.
Согласно опросу газеты The New York Times и Сиенского колледжа, Трамп обладает существенно большей поддержкой избирателей, чем Джо Байден, в пяти из шести штатов, лояльность которых важна для победы на выборах.
Опрос показал, что жители этих штатов руководствуются не столько симпатиями к Трампу, сколько недовольством Байденом. Две трети американцев (67%) полагают, что страна движется в неправильном направлении. 44% опрошенных заявили, что готовы голосовать за Трампа, в то время как за Байдена — лишь 39%.
Коллеги Трампа по Республиканской партии не стали включать упоминание об Украине в законопроект о выделении $14,3 млрд помощи Израилю, 3 ноября документ был утвержден палатой представителей конгресса США. Спикер палаты представителей Майк Джонсон пообещал заняться Украиной сразу после того, как будет решен вопрос с Израилем. В сенате и администрации Байдена предупреждали, что в таком виде документ одобрен не будет. Байден настаивал на законопроекте, в котором для Украины будет прописана помощь в размере $61,4 млрд.