«Было бы неуместно». Трамп отверг приглашение Зеленского посетить Киев

Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Нью-Йорке на Генеральной Ассамблее ООН, 2019 год

Бывший президент США Дональд Трамп отказался посетить Украину по приглашению президента Владимира Зеленского. Тот хотел на месте объяснить американскому политику, почему достижение мира на Украине за сутки невозможно. Ранее Трамп утверждал, что для урегулирования военного конфликта ему хватит 24 часов, Зеленский же на свои объяснения собирался потратить не более 24 минут.

Дональд Трамп, бывший президент США и участник нынешней предвыборной гонки, отверг приглашение президента Украины Владимира Зеленского посетить страну.

«Я очень уважаю президента Зеленского, но думаю, что было бы неуместно ехать на Украину в это время. Сейчас с ним имеет дело администрация (президента США Джо) Байдена, и я бы не хотел создавать конфликт интересов», — объяснил американский политик.

Таким образом Трамп отреагировал на недавнее заявление Зеленского, что тот готов объяснить, почему конфликт на Украине нельзя урегулировать за сутки.

«Что я могу сказать? Что ему здесь [на Украине] очень рады. Президент Байден был здесь, и он... я думаю, он понял некоторые вещи, которые вы можете понять, только находясь здесь. Я приглашаю [бывшего] президента Трампа [на Украину]. Если он приедет сюда, мне понадобится 24 минуты, не больше, чтобы объяснить [бывшему] президенту Трампу, что он не сможет <...> принести мир [на Украину]», — сказал Зеленский в интервью телекомпании NBC.

Зеленский пояснил, что не готов вступать в переговоры, если будут обсуждаться территориальные уступки и создаваться угрозы независимости страны.

«Он [Трамп] не сможет с этим справиться», — заявил президент.

Прекращение огня за 24 часа

Ранее Трамп неоднократно заявлял, что он способен в течение 24 часов завершить конфликт на Украине в случае своего повторного избрания президентом США. Обсуждая финансовую помощь Украине, Трамп говорил, что, по его мнению, США не должны нести основную нагрузку.

«Я бы сказал Европе: «С вас причитается около $100 млрд, вы должны заплатить. <…>. Европа по сравнению с Соединенными Штатами делает очень мало», — сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Бывший президент подчеркнул, что Европа расположена ближе к Украине, чем США. И, по его словам, если сложить все экономики стран Европы, то они почти совпадут с американской по объему.

Фаворит предвыборной гонки в США

Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.

Согласно опросу газеты The New York Times и Сиенского колледжа, Трамп обладает существенно большей поддержкой избирателей, чем Джо Байден, в пяти из шести штатов, лояльность которых важна для победы на выборах.

Опрос показал, что жители этих штатов руководствуются не столько симпатиями к Трампу, сколько недовольством Байденом. Две трети американцев (67%) полагают, что страна движется в неправильном направлении. 44% опрошенных заявили, что готовы голосовать за Трампа, в то время как за Байдена — лишь 39%.

Коллеги Трампа по Республиканской партии не стали включать упоминание об Украине в законопроект о выделении $14,3 млрд помощи Израилю, 3 ноября документ был утвержден палатой представителей конгресса США. Спикер палаты представителей Майк Джонсон пообещал заняться Украиной сразу после того, как будет решен вопрос с Израилем. В сенате и администрации Байдена предупреждали, что в таком виде документ одобрен не будет. Байден настаивал на законопроекте, в котором для Украины будет прописана помощь в размере $61,4 млрд.