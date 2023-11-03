Деньги задерживаются. Палата представителей США затормозила выделение помощи Украине

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о выделении $14,3 млрд помощи Израилю. Украина в нем не упомянута. В Сенате и администрации президента США Джо Байдена предупреждали, что в таком виде документ одобрять не намерены. Новый спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон обещает заняться Украиной сразу после того, как будет решен вопрос с Израилем. Reuters пишет, что спор между палатами может означать, что «пройдут недели, прежде чем Конгресс одобрит какой-либо план чрезвычайных расходов».

Палата представителей Конгресса США приняла предложенный республиканцами законопроект о выделении $14,3 млрд помощи Израилю, документ не предусматривает поддержку Украины. Об этом сообщает Reuters.

За законопроект проголосовали 226 членов нижней палаты Конгресса (214 республиканцев и 12 демократов), против — 196 (194 демократа и двое республиканцев).

Документ предполагает поддержку израильской армии, в том числе выделение $4 млрд на закупку систем ПВО «Железный купол» и «Праща Давида» и $1,2 млрд на разработку системы «Железный луч» (система ПРО, предназначенная для перехвата и уничтожения ракет сверхмалого радиуса действия).

Теперь документу предстоит пройти рассмотрение в Сенате (верхняя палата Конгресса) и в случае одобрения отправиться на подпись президенту США Джо Байдену.

Законопроект обречен на провал

В обоих инстанциях ранее предупреждали, что не станут пропускать законопроект, если он не будет предусматривать помощь Украине (The Hill пишет, что предстоит «ожесточенная схватка с демократами в Сенате и Белом доме»).

«Сенат не будет принимать к рассмотрению глубоко ошибочное предложение республиканцев Палаты представителей, — предупредил накануне лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер (цитата по ТАСС). — Вместо этого мы будем работать над собственным двухпартийным пакетом чрезвычайной помощи, включающим помощь Израилю, Украине, ситуацию вокруг конкуренции с китайским правительством и гуманитарную помощь Газе».

Reuters пишет, что спор между двумя палатами может означать, что «пройдут недели, прежде чем Конгресс одобрит какой-либо план чрезвычайных расходов».

В бюджетном управлении Белого дома заявили, что Байден наложит вето на документ, в котором не учтены интересы Украины.

«Этот законопроект вреден для Израиля, для региона Ближнего Востока и для нашей собственной национальной безопасности», — заявили The Hill в бюджетном управлении Белого дома.

В ведомстве пообещали продолжить работу с Конгрессом, чтобы получить необходимое финансирование (ранее Байден запрашивал $105 млрд: из них $61,4 млрд — для Украины, $14,3 млрд — Израиля).

Джонсон хочет сначала разобраться с границами США

Пакет помощи Израилю стал первой крупной законодательной инициативой для нового спикера палаты представителей Майка Джонсона. Он обещает, что вопрос помощи Украине будет рассматриваться после решения проблем Израиля.

«Скоро мы займемся вопросом Украины. Он будет следующим», — говорил Джонсон (цитата по «Интерфаксу»).

Джонсон предупреждал, что не намерен рассматривать вопрос о финансовой помощи Киеву, если одновременно не будут выделены средства для защиты американских границ от наплыва нелегальных мигрантов.

«Это вопрос принципа: если мы помогаем Украине с ее границами, то не можем игнорировать те проблемы, которые видим на границе самих США», — заявил Джонсон (цитата по «Интерфаксу»).

В обоих палатах Конгресса ожидаются дискуссии по объему помощи Киеву. Контролирующие Сенат демократы согласны с предложениями Байдена; республиканцы, обладающие большинством в палате представителей, ведут по этому вопросу споры.

Конгресс одобрил выделение Украине $113 млрд с начала СВО, напоминает Reuters.

Российская сторона неоднократно заявляла, что финансирование Украины и поставки ей техники и боеприпасов только разжигают военный конфликт.

«К чему приводит эта политика подливания масла в огонь – хорошо видно и на примере Украины. Вкачивая в неонацистский режим миллиарды долларов, снабжая его техникой, вооружениями, боеприпасами, направляя своих военных советников и наёмников, делается всё, чтобы ещё больше разжечь конфликт, втянуть в него другие государства», – говорил президент РФ Владимир Путин в обращении к участникам XI Московской конференции по международной безопасности в августе этого года.