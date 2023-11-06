«Никаких заявлений не было»: Песков прокомментировал публикацию Reuters о планах Путина

Иностранные дипломаты в России сообщили агентству Reuters, что Владимир Путин планирует баллотироваться на мартовских выборах и намерен остаться у власти до 2030 года. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал публикацию и напомнил, что президентская гонка еще даже не началась.

Российский президент Владимир Путин пока не заявлял о своем участии в выборах, которые состоятся в марте 2024 года. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с ТАСС.

«Никаких заявлений Путин на этот счет еще не делал. Да и сама кампания официально еще не объявлялась», — сказал Песков.

Выборы президента должны состояться в России 17 марта 2024 года. Однако окончательную дату озвучит Совет Федерации в декабре 2023 года. Это произойдет в промежутке между 8 и 18 декабря — не ранее чем за 100 дней до него и не позднее чем за 90. После этого партии проведут предвыборные съезды, на которых решат, какого кандидата они выдвинут. Действующий президент России Владимир Путин тоже может выдвинуть свою кандидатуру, однако официально он пока этого не объявлял.

Еще в октябре этого года Песков заявил журналистам, что Путин — политик номер один в России.

«Нарушая правила, могу сказать, что у него конкурентов в настоящий момент нет и быть не может в Российской Федерации», — добавил представитель Кремля, цитирует ТАСС.

Через неделю после этого заявления в иностранных СМИ появилась информация, что у Путина проблемы с сердцем.

«С ним все хорошо, это очередная утка, абсолютно», — заявил Песков, цитирует РИА Новости.

Путин готовится к предвыборной кампании

Reuters со ссылкой на несколько источников в Кремле пишет, что глава России намерен оставаться у власти до 2030 года и уже решил баллотироваться, поскольку считает, что должен провести страну через самый опасный период за последние 60 лет. 7 октября Путин отметил свой 71-й день рождения.

По словам источников издания в Кремле, советники президента РФ уже вовсю готовятся к его предвыборной кампании. По оценкам Reuters, кандидатуру Путина поддерживает 80% россиян.

Источник издания среди иностранных дипломатов рассказал, что Путин решил баллотироваться совсем недавно, поэтому в ближайшее время об этом официально объявят. Несмотря на то, что многие дипломаты и политики зарубежных стран не сомневаются в том, что Путин выдвинет свою кандидатуру, конкретного подтверждения планов российского лидера никто предоставить не мог.

«Ъ» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента, пишет, что старт неформальной предвыборной кампании намечен на ноябрь. Информаторы издания предположили, что Путин может объявить о своем выдвижении на новый срок во время открытия международной выставки-форума «Россия». Оно состоялось 4 ноября, но никакого заявления там сделано не было. Источники «Ъ» добавили, что действующий лидер сам решит, когда и где ему объявить о своем решении.

Издание пишет, что в рамках предвыборной кампании будут выдвигаться тезисы: Россия — отдельная цивилизация, «семья семей» с традиционными ценностями, а враги, атакующие РФ, ничего не добьются благодаря консолидации общества.

По данным «Ъ», неформальная кампания стартовала еще летом. Ее частью стал июльский саммит Россия — Африка в Санкт-Петербурге. Также поддержкой действующего президента станет упомянутая ранее выставка-форум «Россия». Она пройдет в Москве с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024, то есть «перекроет» сроки президентской кампании. На выставке продемонстрируют достижения РФ в экономике и в развитии субъектов.

«Фактически это — достижения Владимира Путина», — сказал собеседник «Ъ».

Президентские сроки Путина

Владимир Путин стал исполняющим обязанности российского президента в последний день 1999 года, когда Борис Ельцин снял с себя полномочия. 7 мая 2000 года он официально стал президентом РФ. 14 марта 2004 года большинство россиян вновь проголосовали за Путина, после чего он вступил на свой второй срок. В 2008 году российский лидер передал полномочия Дмитрию Медведеву, которого выбрали граждане в качестве нового президента, а сам занял должность председателя правительства РФ.

В 2012 году Путин вновь одержал победу в президентской гонке. В 2018 году он в четвертый раз стал президентом России. В 2020 году в Конституцию РФ были внесены поправки, одна из которых обнуляла сроки действующего президента, поэтому Путин вновь может избираться на пост. В одном из интервью он допустил, что будет участвовать в президентской гонке 2024 года.