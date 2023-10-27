Переговоры по Украине и угроза Третьей мировой: о чем говорил Лукашенко

Александр Лукашенко заявил, что Москва и Киев «стоят лоб в лоб насмерть» и призвал к началу «переговоров о земле и мире» без предварительных условий. Он также предупредил об угрозе перерастания конфликта на Ближнем Востоке в Третью мировую войну, предсказал объединение Европы с Россией и высказал мнение, что США «обкакались» на Украине. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Украину к мирным переговорам с Россией «без предварительных условий». По его мнению, имеющиеся у Киева вопросы о судьбе Донбасса и Крыма необходимо обсуждать за столом переговоров, чтобы «никто не воевал и не гибли люди».

«Главное — дали команду «Стоп» <...> Остановились и ведем переговоры. Переговоры о чем — о земле и о мире», — предложил Лукашенко.

Он заявил, что обстановка на фронте «очень серьезная», стороны «стоят лоб в лоб насмерть». По его мнению, Украина может оказаться в опасной ситуации, когда у нее «будет оружие, но не будет людей».

По словам Лукашенко, Киев отправляет в зону боевых действий неподготовленных людей, которых «в штурмовые отряды ставят с оружием, и на баррикады, где россияне сидят до зубов вооруженные». Он добавил, что украинцы «бегут» из страны, так как «воевать никто не хочет».

Переговоры Москвы и Киева были заморожены весной 2022 года, в сентябре того же года украинский президент Владимир Зеленский подписал указ о невозможности переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным. Российская сторона неоднократно заявляла о готовности возобновить переговорный процесс.

Угроза Третьей мировой войны

Конфликт на Ближнем Востоке может перерасти в Третью мировую войну, если Соединенные Штаты и Израиль начнут боевые действия против Ирана, считает Лукашенко.

«Ближний Восток, если взорвется, то там будет жарко всем. Он будет подогревать и нас, и туда дальше на север все страны. Как там будет развиваться ситуация, одному богу известно», — сказал белорусский президент.

Он напомнил, что Израиль является ядерной державой и может применить ядерное оружие. Кроме того, по оценке Лукашенко, дальнейшее обострение ситуации на Ближнем Востоке может спровоцировать эскалацию других конфликтов, например, между Индией и Пакистаном или Китаем и Тайванем, после чего «может вспыхнуть вся планета».

Выходом из ближневосточного кризиса глава Белоруссии назвал создание Палестинского государства. Он заступился за генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, который ранее заявил, что нападению радикальной организации ХАМАС на Израиль предшествовали 56 лет жизни палестинцев под «удушающей оккупацией». По словам Лукашенко, палестинцы «живут в жутких условиях», и необходимо «раз и навсегда» договориться о создании государства.

При этом он выразил мнение, что обострение на Ближнем Востоке может быть выгодно США.

«У них выборы. На Украине они обкакались, и очень прилично. И выборы, и Украина не получается. Надо как-то перейти на другое поле», — высказал свое мнение белорусский президент.

По его оценке, ближневосточный конфликт будет для Вашингтона «проще», так как «там же не против России, ядерной державы, воевать».

При этом Лукашенко отметил, что многие говорят о выгоде противостояния Израиля и ХАМАС для России, так как оно отодвинуло на второй план боевые действия на Украине.

«Слушайте, ну давайте откровенно: то, что про нас начали меньше говорить, ну, наверное, неплохо. Но не такой же ценой», — подчеркнул он.

Европа придет к России

Евросоюз должен продолжать свое существование, так как является одной из «опор планеты» наряду с США, Россией, Китаем и Индией и другими крупными державами, заявил Лукашенко.

При этом он высказал мнение, что США «подогревают» и «гнобят» Европу. В частности, он напомнил о заявлениях бывшего американского президента Дональда Трампа, который, по словам Лукашенко, «еще при первом своем сроке начал рубить» Евросоюз.

«Если бы Европа объединилась с Россией <...> это был бы монстр. Американцы этого допустить не могут, потому что этому противостоять невозможно. Но они (европейцы) к этому придут, их народы заставят <…> Они все равно придут к нам, в Россию они придут», — заявил Лукашенко.

Он назвал «сигналом» приезд многих европейцев на конференцию по безопасности в Минске, которая состоялась 26-27 октября. По его мнению, это свидетельствует о том, что Европа «ищет варианты» и не желает войны.