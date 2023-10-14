«В ближайшие недели». США ожидают вторжения Азербайджана в Армению

Издание Politico сообщило, что госсекретарь США Блинкен ожидает скорого «вторжения» Азербайджана на южные территории Армении, через которые Баку требует открыть Зангезурский коридор для связи с эксклавом Нахичевань. Посол Армении в ЕС также заявил, что страна ожидает нападения «в течение нескольких недель». При этом в Баку заверили, что не претендуют на армянские территории. Азербайджанские СМИ сообщали, что коридор уже начали создавать через территорию Ирана, о таких планах говорил и президент Турции Эрдоган. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Госсекретарь США Энтони Блинкен не исключает возможности нападения Азербайджана на южные территории Армении «в ближайшие недели», сообщило издание Politico со ссылкой на источники.

«Блинкен предупредил небольшую группу законодателей на прошлой неделе о том, что его ведомство отслеживает вероятность скорого вторжения Азербайджана в Армению», — говорится в статье.

В ходе брифинга, который, по информации СМИ, состоялся 3 октября, члены американского конгресса потребовали от Госдепартамента принять меры против азербайджанского президента Ильхама Алиева в ответ на операцию Баку в Нагорном Карабахе.

Глава Госдепа ответил, что ведомство «ищет возможности» для привлечения Азербайджана к ответственности. Кроме того, он подчеркнул, что Вашингтон не планирует возобновлять меры по оказанию Баку военной помощи — они продлевались ежегодно с 2002 года, в последний раз срок истек в июне, с тех пор ведомство так и не запросило продления.

Как сообщает Politico, несмотря на свое предупреждение о потенциальном нападении, Блинкен «выразил уверенность» в успешности переговоров, которые ведут с Арменией и Азербайджаном американские законодатели-демократы.

Госдепартамент сообщения о возможном «вторжении» комментировать отказался, при этом подчеркнув свою приверженность «суверенитету и территориальной целостности Армении» и разрешению конфликта посредством «прямых переговоров».

Публично о предполагаемой атаке Баку на армянские территории заявил член палаты представителей американского конгресса от Демократической партии Фрэнк Пэллон. 12 октября на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter) он написал, что власти Азербайджана «воодушевлены», так как столкнулись с «незначительными последствиями» операции в Карабахе.

«Алиев движется вперед к своей цели по захвату Южной Армении», — высказал свое мнение конгрессмен.

Юг Армении находится между основной частью Азербайджана и его эксклавом Нахичевань. Азербайджан добивается открытия через эту территорию Зангезурского коридора, который соединил бы обе части страны.

Азербайджан неправильно поняли

4 октября представитель азербайджанского президента по особым поручениям Эльчин Амирбеков заявил, что в Ереване неправильно истолковали, что имеет в виду Баку, говоря о коридоре в Нахичевань.

По его словам, Азербайджан не претендует на территории, через которые должен пройти коридор, и признает над ними армянский суверенитет.

В конце сентября помощник главы государства Хикмет Гаджиев заявил, что Армения взяла на себя обязательство об открытии коридора в соответствии с трехсторонними соглашениями Баку, Еревана и Москвы в 2020 году, однако не выполняет его.

«В результате сложилась совершенно неконструктивная среда по армяно-азербайджанскому мирному договору, делимитации границ, открытию транспортных линий», – сказал он.

В 2021 году президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что Зангезурский коридор будет открыт, «хочет Армения или нет». Тогда он подчеркнул, что в случае нежелания Еревана вопрос будет «решен силой».

Армения ничего не обещала

11 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван в трехсторонних соглашениях не брал на себя обязательств по открытию коридора.

«В Армении это воспринимается как территориальные претензии и требование экстерриториального коридора. Согласно этой терминологии, мы никому не давали никаких обещаний», — сказал глава кабмина.

Он подчеркнул, что Армения готова открыть дороги в Азербайджан и Турцию, однако это должно осуществляться под армянской юрисдикцией, а никакая третья сила не должна контролировать территорию страны.

9 октября посол Армении в ЕС Тигран Балаян в интервью Brussels Signal заявил, что Ереван ожидает нападения Азербайджана «в течение нескольких недель». По его мнению, страна находится «под непосредственной угрозой вторжения».

Коридор может пройти через Иран

9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова к нормализации отношений с Арменией в случае, если Ереван «выполнит данные обещания, включая открытие Зангезурского коридора».

При этом в конце сентября он сообщал, что при отказе армянской страны от коридора он может пройти через территорию Ирана.

«Если Армения не позволит это сделать, то где пройдет коридор? Через Иран. Иран позитивно относится к этому, таким образом станет возможным транзит в Азербайджан через Иран», — сказал турецкий лидер.

Он подчеркнул, что для Анкары открытие коридора является «стратегическим вопросом», так как он позволит Турции установить прямое сообщение с Нахичеванью и другими азербайджанскими регионами.

6 октября азербайджанское государственное агентство «Азертадж» сообщило, что Баку уже приступил к практическому созданию коридора в Нахичевань через Иран: в районе поселка Агбанд прошла церемония закладки автомобильного моста и погранично-таможенной инфраструктуры между двумя странами.

Россия считает коридор «путем для нормализации отношений»

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин в интервью РБК заявил, что Москва намерена продвигать консультации по вопросу открытия коридора в трехсторонней контактной группе.

По его словам, создание коридора сделает Армению транспортно-логистическим хабом и позволит ей укрепить и расширить транспортные связи с Азербайджаном, Турцией и Россией. Баку же получит возможность бесперебойного транспортного сообщения между двумя частями страны.

«Общая стабилизация ситуации в Закавказье послужит укреплению основ доверия между Арменией и Азербайджаном на будущее», — подчеркнул замминистра.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в ходе брифинга 4 октября также заявила о рассмотрении проекта восстановления маршрута между Азербайджаном и Нахичеванью через Сюникскую область Армении. По ее словам, Москва видит в его реализации «существенный потенциал для продвижения по пути нормализации отношений между Ереваном и Баку».