«Сыграет на пользу России»: президент Польши Дуда высказался о войне в Израиле

Польский президент Анджей Дуда считает, что России на руку конфликт Израиля и ХАМАС. Политик призвал не преувеличивать происходящее на Ближнем Востоке, потому что в регионе «в последние десятилетия такие ситуации уже были». В Турции на фоне происходящего заявили, что единственный способ окончить конфликт — создать независимое Государство Палестина в границах 1967 года.

При чем здесь Россия

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что конфликт между исламистской группировкой ХАМАС и Израилем сыграет на руку России в ситуации с Украиной. Такое мнение глава государства высказал в интервью польскому телеканалу Polstat:

«Война в Израиле неизбежно сыграет на пользу России, которая желает отвлечь внимание международного сообщества от конфликта на Украине».

Он также призвал не преувеличивать серьезность ситуации вокруг Израиля.

«Я бы не стал преувеличивать. Это не первая военная ситуация на Ближнем Востоке. Мы помним, что в последние десятилетия такие ситуации уже были», — сказал политик.

По его словам, в этом регионе всегда велись локальные войны, которые никогда не приводили к мировым конфликтам. Вместе с тем Дуда подчеркнул, что на Ближнем Востоке давно не было ничего подобного, как в ситуации с ХАМАС и Израилем накануне.

Одним из нежелательных последствий ситуации польский лидер назвал вероятную новую волну миграции в Евросоюз (ЕС). Мигранты с Ближнего Востока, как отметил польский президент, продолжат обременять ЕС и границы Польши. При этом Варшава, по его словам, не откажется поддерживать лагеря беженцев.

Реакция других стран

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что глава МИД Сергей Лавров проведет встречу с генеральным секретарем Лиги арабских государств Ахмедом Абуль Гейтом в Москве в понедельник, 9 октября. В том числе стороны обсудят конфликт ХАМАС и Израиля.

Спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш отметил, что палестино-израильский конфликт может разрешить лишь исполнение резолюции ООН по Палестине. По его словам, в противном случае на Ближнем Востоке не будет мира:

«Единственным путем урегулирования является реализация резолюции ООН о сосуществовании двух государств и создании независимого Государства Палестина в границах 1967 года. Другого пути решения проблемы не существует, и пока это не будет обеспечено, конфликт будет продолжаться».

Совет Безопасности ООН вечером 9 октября начал в закрытом режиме встречу по обострению ситуации в регионе.

Израиль vs ХАМАС

Радикалы из исламского движения ХАМАС 7 октября — в Шаббат и в 50-ю годовщину войны Судного дня («Арабо-израильская война 1973 года») — выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ Израиль начал военную операцию «Железные мечи». На израильской территории ввели чрезвычайное положение. Затем премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

В результате конфликта, по последним данным Минздрава Израиля, погибли 413 человек, в числе которых 78 детей и 41 женщина. Ранения получили 2,3 тыс. человек, в том числе 213 детей и 140 женщин.

В провинции Меген возле границы Израиля и сектора Газа 8 октября шли тяжелые бои между Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) и ХАМАС. На севере страны израильская армия бьется с представителями ливанского движения «Хезболла», которая взяла ответственность за обстрел позиций армии Израиля. В группировке заявили о солидарности с ХАМАС.

Днем в воскресенье, 8 октября, Израиль начал эвакуацию жителей на границе с сектором Газа, жителей севера страны тоже призвали эвакуироваться.