«Нас здесь режут». Жители Израиля рассказали о происходящем в стране

Более 900 человек пострадали и по меньшей мере 100 – погибли из-за нападения ХАМАС на Израиль. В приграничных городах страны находятся палестинские боевики, они пытаются пробиться в дома и ведут стрельбу, местные жители прячутся в бронированных комнатах. В кибуце Реим сотни участников вечеринки на открытом воздухе были вынуждены спасаться бегством от наступающих сил Газы, они также попали под обстрелы, некоторые из них до сих пор не найдены. Что говорят очевидцы о ситуации в Израиле – в материале «Газеты.Ru».

Число пострадавших в ходе боевых действий в Израиле превысило 900 человек, сообщило издание Times of Israel со ссылкой на министерство здравоохранения.

«На данный момент 908 человек, получивших ранения, были доставлены в больницы для лечения <...> В результате беспрецедентного нападения погибли по меньшей мере 100 человек», – говорится в сообщении.

close Последствия ракетных обстрелов из сектора Газа в Ашкелоне, Израиль, 7 октября 2023 года Последствия ракетных ударов в Ашкелоне, Израиль, 7 октября 2023 года Запуск ракеты по Израилю из сектора Газа, 7 октября 2023 года Последствия ракетных обстрелов из сектора Газа в Ашкелоне, Израиль, 7 октября 2023 года Дым в районе города Реховота после ракетного удара из сектора Газа, Израиль, 7 октября 2023 года Полную галерею можно посмореть

в отдельном репортаже Смотреть фото

7 октября палестинское исламистское движение ХАМАС начало военную операцию «Буря Аль-Акса» против Израиля, в израильские приграничные районы проникли боевики, страна подверглась ракетным ударам.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ объявила о «контртеррористической» операции «Железные мечи» в секторе Газа, а премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны, и приказал мобилизовать резервистов. Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир объявил на территории страны чрезвычайное положение. В настоящее время израильские силы наносят удары по целям в секторе Газа, ХАМАС продолжает ракетный обстрел, в приграничных районах ведутся бои.

«Сирены не было»

В городе Ашкелон, расположенном на юге Израиля в нескольких километрах от Газы, первые взрывы произошли около 06.30 мск, передает корреспондент «Газеты.Ru» Мария Каримова из зоны военных действий.

«Обычно взрывам предшествует сирена, а тут ее не было. Проснулась, схватила в охапку ребенка, и бегом до мамада (укрепленная комната с железными ставнями. – «Газета.Ru»). Только спустя несколько минут начали звучать сирены, предупреждающие об ударе. Некоторые ракеты сбивали где-то вдали, а некоторые настолько близко, что железные ставни тряслись», – сообщает наш корреспондент.

В нескольких районах ракеты не были сбиты системой противоракетной обороны «Железный купол», над местами их предположительного падения был виден дым, пожарная служба не успевала ответит на все вызовы. Около 08.00 мск ракета попала в электростанцию на юге страны, Ашкелон остался без электричества. На данный момент его подача восстановлена. Осколки ракеты упали на парковку жилого дома, ударной волной выбило стекла, сгорели по меньшей мере четыре машины.

close 100% Последствия ракетных ударов в жилом доме в Ашкелоне, Израиль, 7 октября 2023 года Мария Каримова/«Газета.Ru»

«Очень сильный запах гари. Есть остатки дыма в точках, куда упали ракеты или обломки, сбитые куполом», – передает корреспондент.

По состоянию на 14.20 мск сирены не звучали 40 минут. Около 15.40 мск Ашкелон вновь подвергся обстрелу.

«Никто не идет нам на помощь»

Жители израильских населенных пунктов вблизи сектора Газа сообщают, что палестинские боевики находятся внутри городов, при этом присутствие ЦАХАЛа на улицах незначительно, передает Times of Israel.

«Они стреляют в наш дом, они пытаются выломать дверь безопасной комнаты», – рассказала беременная жительница кибуца (сельскохозяйственной коммуны. – «Газета.Ru») Суфа. Она укрывается в мамаде с двухлетним ребенком и другими членами семьи.

По словам очевидицы, ее муж и четверо других вооруженных жителей сражаются на улицах без помощи военных.

«Я не понимаю, как это до сих пор происходит. Мы находимся в такой ситуации с 6 утра. Четыре человека не смогут с ними бороться в одиночку. Пришлите помощь, пожалуйста», – сказала она.

Также о террористах сообщил житель кибуца Кфар-Газа. «Умоляю вас!!! Мы не можем никого поймать! В Кфар-Газе террористы, пошлите войска в кибуц Кфар-Газа!!!» – написал он в социальных сетях.

«Мы подверглись нападению, и никто не идет нам на помощь. Уже более полутора часов идет непрерывная стрельба. Нас здесь режут, нет ни армии, ничего», – цитирует агентство Ynet одного из жителей приграничных территорий.

Другой очевидец рассказал агентству, что местные жители «застряли в бомбоубежище», они не понимают, что происходит, и чувствуют себя брошенными. «Нас не информируют, мы просто слышим много непрерывной стрельбы», – поделился он.

По словам собеседников Ynet, палестинские боевики ходят между домами и пытаются в них проникнуть. Один из жителей столкнулся с ними, когда ехал по улицам на своем автомобиле.

«Передо мной шел отряд из 30 человек. Они стреляли по моей машине. У них были мотоциклы и все такое. Я чудом выбрался оттуда. Дети застряли в доме. Тех, у кого нет [винтовки] М-16, нельзя подпускать к этому району», – рассказал он.

Пропавшие на вечеринке

Сотни посетителей вечеринки на природе в кибуце Реим вынуждены были спасаться бегством после нападения ХАМАС, местонахождение некоторых из них до сих пор не установлено, сообщило Ynet. Их семьи публикуют сообщения о поисках в социальных сетях, официальной горячей линии для получения информации о пропавших без вести до сих пор нет.

«Все началось в семь утра. Когда с неба раздались выстрелы <...> Было несколько огневых точек, мы бежали в одном направлении. Там не было сил ЦАХАЛа, только полиция <...> Многие упали и получили ранения в результате выстрелов террористов. Террористы окружили нас. Нам каким-то образом удалось уйти с линии огня», – рассказал изданию житель Тель-Авива Чен Мизрахи, присутствовавший на вечеринке.

По его словам, пустившиеся в бега люди несколько раз сталкивались с отрядами боевиков, один из них открыл по гражданским, пытавшимся скрыться на машине, огонь из гранатомета.

close 100% Последствия ракетных ударов в Ашкелоне, Израиль, 7 октября 2023 года Мария Каримова/«Газета.Ru»

«Мы пристали к стоявшему там танку. Мы все вышли [из машины] и поняли, что солдат в танке нет», — сказал Мизрахи.

Он добавил, что несколько его знакомых до сих пор не найдены, но многие «мало-помалу» приезжают в больницу.

Издание также приводит слова одного из посетителей вечеринки по имени Лирон. Он рассказал, что вместе с тремя девушками прячется в зоне обстрела. «Пожалуйста, спасите нас как можно скорее!» – призвал он.

Другой очевидец рассказал Ynet, что получил пулевое ранение в руку, однако «рана сухая, так что все относительно хорошо». По его словам, в район переброшены силы специального подразделения Армии обороны Израиля «Шальдаг».

«Преступление против человечества»

Местная жительница Наталья рассказала «Газете.Ru», что за день до начала боевых действий приехала из города Реховот, где 7 октября три часа звучала сирена, в Нетанию. Там, по словам женщины, «все тихо».

При этом в Гиват-Шмуэле, где находится брат Натальи, «ездят БТР, солдаты проверяют дома».

«Я думаю, что сейчас, когда все это завершится, а завершится победой Израиля, несомненно, люди выйдут на улицы и потребуют ответа от администрации, от правительства. Как это допустили? Как это просмотрели? <...> Сделать такое в день тишины, в Шаббат, в конец праздника Суккот — это просто преступление против человечества, человечности, против господа Бога», – поделилась она.