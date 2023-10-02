«Мы думали, что первой рухнет Россия». В ФРГ назвали страну, которой грозит экономическая катастрофа

Политика отказа от собственных интересов в угоду «стратегии Запада» вредит Германии. Это говорится в материале историка Тарика Сирила Амара для журнала Newsweek. Колумнист считает странным отказываться от российского нефти и газа и оказывать поддержку Украине – стране, которая, как считает автор, устроила диверсию на «Северных потоках». По его мнению, это привело к утрате немцев доверия к элитам страны. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Германии угрожает не Россия или Китай, а политика отказа от собственных интересов в угоду «стратегии Запада». Это говорится в колонке историка Тарика Сирила Амара для журнала Newsweek.

«Нам говорят, что Россия должна проиграть на Украине, иначе весь международный порядок рухнет. Нас предупреждают, что из-за роста мощи Китая мы должны снизить от него зависимость. Однако на самом деле самая большая головная боль, скорее всего, будет исходить изнутри — опять же из Германии. Все помнят, что Германия не просто нарушила, а разгромила международный порядок, и не один раз, а дважды — в 1914 и 1939 годах. Но если старая Германия была слишком напористой, то новая слишком покорная. И спусковым крючком для того, чтобы это дало обратный эффект, является война из-за Украины», — пишет историк.

Тарик Сирил Амар обращает внимание, что сейчас Германия является ключевым союзником Украины: «в бескомпромиссной риторике по отношению к Москве Берлину ни с кем не сравниться». Германия поставляет украинцам военную и гуманитарную помощь. Председателем Европейской комиссии (также активно проводящую политику поддержки Киева) является немка Урсула фон дер Ляйен.

«Германия проигнорировала диверсию на своих трубопроводах «Северный поток» — дорогом инфраструктурном объекте стратегической важности. Теперь нам говорят, что доказательства указывают на украинских исполнителей того, что называется актом войны или экологического терроризма. Можно считать подрыв «Северных потоков» правильным или нет, но правительство, закрывающее глаза на такую атаку, — случай исключительный. А продолжать масштабную поддержку страны, из которой была организована диверсия, — совсем экстраординарно», — считает колумнист Newsweek.

Не слишком нормальная ситуация

Из-за украинских событий Германия отказалась от российского нефти и газа (и вынуждена возить их «абсурдными и дорогостоящими обходными путями», например, через Индию). Вкупе с «недальновидным» отказом от ядерной энергетики после катастрофы на японской АЭС «Фукусима» в 2011 году сейчас это привело, как пишет Тарик Сирил Амар, к «резкому повышению издержек для экономики и домашних хозяйств».

«Беспрекословная приверженность Германии западной политике в отношении России и Китая имеет страшную цену», — пишет автор колонки.

В немецком обществе растет обеспокоенность по поводу потери суверенитета в угоду «большому Западу», а также возможной эскалации конфликта между Россией и НАТО. Немецкая модель устройства, считает автор, переживает двойной кризис — в экономике и политике.

«Мы предполагали, что первой страной, которая прогнется под экономическим бременем войны из-за Украины, будет Россия, — пишет Тарик Сирил Амар. — Однако сейчас мы видим, что санкционное давление в значительной степени потерпело неудачу. Экономика России устойчива и растет. Но что, если первой споткнется Германия? Немцы беспокоятся о своей экономике, не доверяют элитам, считая их представителями иностранных интересов, и разочарованы центристскими ценностями и методами. Ситуация, не слишком похожая на нормальное положение вещей».

Шольц списывает неудачи в экономике на Китай

Ранее сообщалось, что немецкая экономика сократится по итогам 2023 года на 0,4% (самая слабая динамика среди развитых стран). Экономика Германии не растет уже три квартала подряд.

«Главная причина заключается в том, что некоторые из наших экспортных рынков становятся слабее, прежде всего Китай. Это оказывает влияние на нашу страну, которая ориентируется на экспорт. Одновременно с этим мы имеем дело с высокой инфляцией и ростом цен на энергоносители», — сказал канцлер в интервью Welt am Sonntag (цитата по ТАСС).

Он уточнил, что все это стало следствием военных действий на Украине. Кроме того, сказалось и нарушение цепочек поставок, возникшее в пандемию коронавируса. При этом Шольц настаивает, что не надо «говорить об одном только кризисе». В их числе «хороших моментов» он назвал строительство заводов по производству аккумуляторов, инвестиции в развитие электромобилей и производство полупроводников.