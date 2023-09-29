Россия распространила проект заявления Совбеза ООН по «Северным потокам»

Россия распространила проект заявления председателя Совета Безопасности ООН по диверсии на «Северных потоках». В документе подрыв газопроводов назвали прямой угрозой миру и призвали расследовать его как можно скорее. Тем временем страны НАТО ведут активную разработку технологий, которые позволят противостоять подобным инцидентам. Как ЧП повлияло на действия европейских стран и что известно о виновных год спустя — в материале «Газеты.Ru».

Россия подготовила и распространила проект заявления председателя Совета Безопасности ООН, в котором предлагается осудить взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», произошедшие год назад, сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при организации Дмитрий Полянский.

В документе, который цитирует ТАСС, Россия предлагает осудить подрывы газопроводов как акты терроризма, прямую угрозу международному миру и безопасности. Подчеркивается, что ЧП вызвало разрушительные последствия.

Москва также призывает провести независимое и прозрачное международное расследование всех обстоятельств атаки. Россия неоднократно выражала свое недовольство тем, что Дания, Германия и Швеция ведут совместное расследование инцидентов, но отказываются приглашать Москву поучаствовать в нем.

В документе указывается, что Совбез «выражает серьезную обеспокоенность» из-за отсутствия официальной информации, что препятствует расследованию. В связи с этим Совбез призывает Данию, Германию и Швецию ускорить расследование, сотрудничать с Россией и оператором «Северных потоков», а также поделиться своими выводами.

Теперь СБ должен принять решение по проекту заявления.

«Посмотрим, какие маневры будут предпринимать наши западные коллеги, чтобы избежать выражения Советом четкой позиции в этой связи», — написал в своем Telegram-канале Полянский.

НАТО хочет исключить подобные угрозы

Тем временем страны НАТО в ускоренном темпе ведут работу над технологиями, которые позволят обнаруживать угрозы объектам подводной инфраструктуры, говорится в публикации Bloomberg.

14 стран альянса, в том числе Швеция, тестируют морские беспилотники, датчики и средства искусственного интеллекта в ходе 12-дневных учений у берегов Португалии, которые заканчиваются 29 сентября.

НАТО считает, что Россия рассматривает трубопроводы и коммуникации союзников в качестве будущих военных целей, пишет Bloomberg.

«Обнаружение угроз в режиме реального времени «направит сигнал сдерживания врагу, будь то Россия или кто-то другой», — заявил генерал-лейтенант Ханс-Вернер Вирманн, глава подразделения НАТО по защите подводной инфраструктуры.

Идея состоит в том, чтобы выявлять опасную активность в отношении подводной инфраструктуры и делиться этой информацией с членами НАТО. Затем участники альянса будут рассматривать политические и военные способы реагирования на ситуацию.

Bloomberg пишет, что сейчас члены НАТО обеспокоены действиями российских кораблей-шпионов, появляющихся у объектов инфраструктуры союзников. По данным издания, возможности России по применению подводных вооружений весьма широки, поскольку они не применяются на Украине.

Виновные до сих пор не найдены

В ночь на 26 сентября 2022 года на газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» упало давление, а позже были обнаружены утечки, которые находились в исключительной экономической зоне Швеции и Дании. Оператор проекта Nord Stream AG заявил, что повреждения носят беспрецедентный характер.

Европейские страны признали, что инциденты были преднамеренными. Швеция сообщила, что причиной аварии послужили взрывы. Власти России заявили, что в результате диверсий, которые Генпрокуратура РФ расценила как «акт международного терроризма», стране нанесен существенный экономический ущерб.

В феврале 2023-го журналист Сеймур Херш со ссылкой на анонимный источник заявил, что к ЧП причастны США. О причастности спецслужб США и Великобритании говорит пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Западные СМИ писали, что за взрывами может стоять проукраинская группировка. В недавней публикации немецких изданий Die Zeit, ARD и Sudeutsche Zeitung говорится, что к подрывам причастен 41-летний киевский бизнесмен Рустем А. Россия не считает правдоподобной версию о причастности украинцев к подрывам.