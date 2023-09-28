В Европе требуют полное торговое эмбарго для России

Эстония призывает включить в новый пакет санкций ЕС запрет на торговлю с Россией и транзит подсанкционных товаров. Ранее к торговому эмбарго призывали в Румынии и Польше. В Госдуме назвали инициативу попыткой «вызвать медийный резонанс» и предложили создать «черный список» зарубежных политиков, разрушающих экономические отношения с РФ.

Эстония предложила включить в 12-й пакет европейских санкций полное торговое эмбарго в отношении России, сообщил глава эстонского министерства иностранных дел Маргус Цахкна в социальной сети X (бывшая Twitter).

По словам министра, Таллин также выступает за блокирование транзита товаров, которые уже попали под санкции.

«Бизнес с Россией заправляет топливом ее военную машину», — подчеркнул Цахкна.

В ходе пресс-конференции он пояснил, что основными целями ЕС являются ужесточение санкций, усиление их реализации и усложнение их обхода. Он назвал любую торговлю с Россией «нецелесообразной» и заявил, что Эстония «немедленно начнет искать поддержку» среди стран Евросоюза и других партнеров.

При этом министр допустил, что полное торговое эмбарго может быть не одобрено на уровне ЕС, на этот случай Таллин подготовил альтернативные меры. В частности, речь идет о резком снижении доходов от экспорта энергоносителей из РФ, подтверждении намерения Евросоюза замораживать российские активы «до компенсации ущерба» и других предложениях.

Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев в разговоре с RT счел предложение Эстонии попыткой «вызвать некий медийный резонанс».

«Я уверен, что спустя несколько лет новые руководители [государств] будут обивать пороги наших министерств, в первую очередь МИД, Минпромторга, с тем, чтобы возобновить взаимовыгодные экономические отношения», — сказал депутат.

Он призвал внести политиков, «которые свои экономики приносят в угоду планам американцев» в «черные списки», чтобы ни они сами, «ни их дети» не имели в дальнейшем возможности выстраивать экономические отношения с Россией.

Кто еще предлагает прекратить торговать с Россией

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас также призывала все страны, граничащие с Россией, к введению торгового эмбарго. При этом она заявляла, что «соответствующие усилия пока не увенчались успехом».

Ответственность за провал эмбарго она возлагала на Финляндию, с которой пока не удалось договориться.

«Основная проблема заключается в том, что если мы не сделаем это вместе, а Финляндия играет здесь ключевую роль, то товары просто переместятся в другое место. И в конечном итоге мы накажем наших предпринимателей», — пояснила премьер.

14 сентября премьер-министр Румынии Марчел Чолаку в интервью газете Der Standard также выступал за прекращении торговли между странами ЕС и Россией.

«Я считаю, что было бы правильно, если бы мы запретили продажу российского газа и российских товаров в ЕС и демократические государства», — сказал он.

Весной 2022 года ввести «торговую блокаду» предлагал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Он заявлял, что «полное отключение» России от торговли может заставить Москву «задуматься» о прекращении боевых действий на Украине.

Что известно про новый пакет санкций

С начала российской военной операции Европейский союз ввел против РФ 11 пакетов санкций, последний из них был утвержден в конце июня текущего года. В настоящее время ведется работа над 12-м пакетом ограничительных мер.

По информации агентства Bloomberg, он может включать в себя предложение использовать прибыль, полученную от замороженных активов Центрального банка России, для помощи Киеву. Кроме того, в числе мер может оказаться запрет на поставки в ЕС российских алмазов.

Как сообщает агентство со ссылкой на собственные источники, группа государства, в числе которых Польша и страны Балтии, призвала к дополнительным санкциям в отношении российского СПГ и сферы IT-услуг, а также к санкциям против ядерного сектора России.

Также Варшава призывает снизить квоты на импорт из России синтетических каучуков, повысить эффективность ограничений на поставки стали и ввести запрет на ввоз твердой каустической соды.

По предположению Bloomberg, новый набор мер будет включать в себя шаги по ограничению возможности России обойти санкции через третьи страны, «такие как Объединенные Арабские Эмираты и Турция». Ожидается, что 12-й пакет представят в первой половине октября, возможно, это произойдет в рамках саммита США – ЕС.