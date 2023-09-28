Экс-госсекретарь Помпео рассказал, как шутил с Путиным о КГБ, и предрек ссору России и Китая

Президент России Владимир Путин и госсекретарь США Майк Помпео во время встречи в Сочи, 14 мая 2019 года

Бывший госсекретарь США Майк Помпео вспоминил, что при контактах с Владимиром Путиным они шутили о КГБ и спецслужбах. Дипломат встречался с российским лидером в 2019 году в Сочи, где их переговоры продолжались 1,5 часа. Помпео не раз уважительно отзывался о лидере России, а во время визита в Киев прошлой весной призвал украинские власти не недооценивать Путина.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео рассказал, что при общении с президентом России Владимиром Путиным они шутили про КГБ и спецслужбы. Об этом дипломат сообщил на инвестиционном форме в Греции, передает агентство AMNA.

Помпео также высказал мнение, что у лидера РФ есть свое видение по поводу восстановлении Российской империи. При этом дипломат уверен, что «нормальная жизнь вернется».

«Наши союзники знают, что мы всегда будем на их стороне», — сказал Помпео.

Он также оценил контакты между Москвой и Пекином: сейчас они прочнее, чем были три года назад, но это «отношения необходимости». По словам Помпео, между КНР и РФ так много трений, что, как только представится возможность, они двинутся в противоположном направлении.

«Эти два лидера (Путин и Си. — «Газета.Ru») не смогут стать лучшими друзьями», — заключил экс-госсекретарь.

Личная встреча в Сочи

Путин лично встречался с Помпео один раз — 14 мая 2019 года в сочинской резиденции Бочаров Ручей. Их беседа продолжалась полтора часа. На встрече также присутствовали глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.

Тогда участники обсуждали международную проблематику: контроль над вооружениями, северокорейскую проблему и урегулирование сирийского конфликта. Ушаков отметил деловой настрой американцев, но заметил, что прорыва не случилось.

«Мне бы очень хотелось, чтобы Ваш визит в Россию — а в качестве государственного секретаря Вы приехали в нашу страну впервые — пошел на пользу нашим двусторонним связям и способствовал бы их развитию», — обратился тогда Путин к Помпео.

«Действительно, у нас был очень продуктивный разговор. Мы говорили о тех вещах, по которым у нас нет согласия, но также говорили о вещах, в которых у нас общие интересы», — сказал госсекретарь США.

Помпео добавил, что президент России хорошо разбирается в вопросах на повестке дня, поэтому стороны смогли быстро перейти «к контексту и конкретным деталям».

Помпео предостерегал от недооценки Путина

Майк Помпео занимал пост госсекретаря с 26 апреля 2018 по 20 января 2021 года. До этого был директором Центрального разведывательного управления (2017-2018), а также представителем штата Канзас в Конгрессе (2011-2017). Помпео собирался участвовать в выборах президента США 2024 года, но передумал.

В своих интервью Помпео почтительно высказывался о Путине.

«Очень проницательный, очень способный, я его невероятно уважаю. Меня часто критиковали за такие слова», — говорил Помпео в эфире канала C-SPAN.

Он характеризировал главу России как отличного собеседника, который прекрасно информирован и четко выражает интересы своей страны, поэтому переговорщикам из США приходится соответствовать заданному уровню.

«Я рассматриваю его (Путина. — «Газета.Ru») как утонченного человека, который все просчитывает. Мы можем с ним не соглашаться, но он все равно будет делать по-своему», — заключил дипломат.

В ходе своего визита в Киев в апреле 2023 года Помпео заявил, что украинским властям не следует недооценивать президента России. По его мнению, Путин «признает только силу и решимость».

Россию госсекретарь относил к числу врагов США.

«Меня все время спрашивают, кто наш враг, и ответ таков: у нас есть много людей, которые хотят подорвать наш образ жизни, нашу республику, наши основные демократические принципы. Россия, безусловно, в этом списке», — говорил Помпео в радиошоу Марка Левина в 2020 году.

Тем не менее Помпео неоднократно высказывался о том, что США должны взаимодействовать с Россией там, где это выгодно Вашингтону.