Майк Помпео обвинил Джо Байдена в эскалации конфликта на Украине

Бывший госсекретарь США Майк Помпео раскритиковал президента США Джо Байдена. По его мнению, нынешний американский лидер недостаточно давит на Россию, а новые санкции малоэффективны. Того же мнения придерживается экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

«Зеленый свет» Путину

«(Байден – «Газета.Ru») мог бы остановить строительство «Северного потока-2» месяцами ранее, мог бы ввести реальные санкции... Я думаю, Владимир Путин, наблюдая за введенными против тех двух частей Украины санкциями, (Донецкой и Луганской народных республик — «Газета.Ru») воспринял это как зеленый свет», — сказал Помпео в эфире телеканала Fox News.

По его мнению, теперь НАТО должно усилить присутствие в Эстонии, Литве и Латвии, «чтобы защитить эти страны».

Ранее Помпео написал в своем Twitter, что президент России Владимир Путин – все «тот же человек, что и при администрации» Дональда Трампа. Как отметил экс-госсекретарь, «единственное, что изменилось» с тех пор – «американское руководство».

За несколько часов до этого бывший госсекретарь заявил, что Россия «не осмелилась вторгнуться на Украину» при президентстве Трампа, хотя его администрацию и обвиняли в «слабости» по отношению к Москве. Теперь же, как заявил Помпео, Россия «осмелилась». «Как вы думаете, кого Путин боялся больше?» – заявил он.

«Это гениально»

Бывший президент США Дональд Трамп назвал решение Путина признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик «очень разумным». Об этом он заявил в интервью американскому подкасту «The Clay Travis and Buck Sexton Show».

«Когда я вчера увидел это на телеэкране, то сказал: «Это гениально». Путин объявляет большую часть Украины независимой. О, это замечательно. <...> И он собирается стать миротворцем. Это самая крупная миротворческая сила... Мы могли бы использовать ее на нашей южной границе. Это самые мощные миротворческие силы, которые я когда-либо видел», — сказал Трамп.

Кроме того, бывший президент США считает, что если бы сейчас он возглавлял Соединенные Штаты, то Россия не пошла бы на признание республик Донбасса.

«Я очень хорошо знаю Владимира Путина и при администрации Трампа он никогда бы не сделал того, что делает сейчас, ни за что!» – цитирует Трампа РИА «Новости».

По его словам, укрепление российских позиций на мировой арене связано с неэффективностью администрации действующего президента США Джо Байдена.

«Слабые санкции незначительны в сравнении с захватом страны и огромного стратегически значимого участка территории», – уверен Трамп.

Санкции

Вечером 21 февраля президент России Владимир Путин заявил в видеообращении, что РФ признает независимость Донецкой и Луганской народных республик. Глава государства также поручил обеспечить поддержание мира в республиках Донбасса.

Россия заключила с народными республиками договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, которые предполагают партнерство в сфере обороны.

Президент США Джо Байден объявил, что Соединенные Штаты рассматривают эти события как начало вторжения России на Украину. Поэтому Америка ввела против РФ санкции с 23 февраля. Как сказал Байден, это лишь начальный пакет, США введут новые ограничения, если эскалация на Украине продолжится.

Санкции затрагивают в том числе представителей российских элит и членов их семей, которые, по словам Байдена, «разделяют коррупционную опасность политики Кремля и разделят их боль».

Также американские власти ввели санкции против российского суверенного долга, тем самым «отрезав российское правительство от западного финансирования».

В санкционный список попали два российских банка — ВЭБ и военный банк — и 42 их дочерних предприятия. Также блокируются пять судов, принадлежащих «дочке» Промсвязьбанка.

Проект «Северный поток – 2» был заморожен также по настоянию США. Кроме того, Вашингтон повторно ввел санкции против директора ФСБ Александра Бортникова и замглавы администрации российского президента Сергея Кириенко.