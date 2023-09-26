Санду призвала предпочесть ценности ЕС отношениям с Россией. Кремль посоветовал Молдавии одуматься

Президент Молдавии Майя Санду призвала демонстрировать приверженность европейским ценностям, а не интересам РФ. Она уверена, что с помощью «российских денег» в стране хотели подорвать демократию. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал такую позицию заблуждением и призвал политика и власти республики понять цену ошибки, за которую, по его словам, заплатят граждане страны.

Президент Молдавии Майя Санду в эфире телеканала TV8 призвала политиков страны показывать приверженность ценностям ЕС, а не интересам России.

«Нужно не только, чтобы люди говорили, что они поддерживают европейские ценности. Нам важно чтобы политики показывали, что они работают и живут по этим европейским ценностями. Потому что недостаточно говорить, что мы и с Европой, и с Москвой и со всеми», — сказала политик.

Во время беседы с журналистом телеканала молдавский президент добавила, что сейчас у страны появился реальный шанс стать членом ЕС:

«У нас хороший шанс, нам нужно сконцентрироваться на внутренней повестке. Реформы надо сделать. <...> Если мы будем держаться вместе, если мы будем работать, проводить реформы, то у нас реальный шанс до конца этого десятилетия стать членом Евросоюза».

По мнению президента, с помощью «российских денег» в стране хотели подорвать демократию: на них якобы организовывали акции протеста, покупали голоса и дестабилизировали ситуацию. Санду считает, что либо человек верит в демократию и показывает это каждый день у себя в работе, либо это просто разговоры.

Ответ России

Во время брифинга представитель Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам, что нынешние власти Молдавии усматривают в европейских ценностях обязательное наличие отрицания всего российского, а это заблуждение:

«Ибо Россия сама и есть европейская ценность. Это часть ценностей, кто бы что ни говорил.

Санду заблуждается, они делают ошибку перед своим народом, полагая что, развивая отношения с европейскими странами, они в обязательном плане должны разрушить отношения с нами. Им нужно понять цену ошибки, но цену будет платить народ страны».

До этого пресс-секретарь президента РФ отмечал, что отношение Москвы и Кишинева «весьма и весьма напряженные», а молдавские власти «скатываются в антироссийскую истерию».

Отношение Санду к Москве

Молдавский президент не первый раз негативно высказываться о России. Так, в мае этого года в беседе с телеканалом Moldova 1 она утверждала, что этой весной РФ якобы пыталась свергнуть действующее правительство и привести к власти пророссийские силы:

«Планы свержения правительства были на эту весну, но они провалились, в том числе благодаря тому, что мы располагали достаточной информацией, и бдительности наших органов. <...>

Будут предприняты новые попытки, так как планы Кремля очевидны — это смена правительства в Кишиневе на пророссийское и использование Республики Молдова против Украины».

В феврале Санду тоже обвиняла российскую сторону в ведении «гибридной войны» против РФ и стремлении «свергнуть через протесты власть в стране и добиться проведения досрочных выборов».

Президент утверждает, что украинские спецслужбы передали молдавским властям материалы, в которых написана инструкция для иностранцев, собирающихся участвовать в акциях протеста. По словам Санду, местные спецслужбы и полиция начали работу для предотвращения этих угроз.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала обвинения «абсолютно необоснованными и бездоказательными»:

«Очевидно, что истинная цель Киева, который запустил дезинформацию о «российском плане дестабилизации Молдавии», заключается в том, чтобы втянуть Кишинев в жесткое противостояние с Россией».

Дипломат призвала молдавские власти не поддаваться на провокации и руководствоваться интересами граждан своей страны.

Молдавия не хочет в НАТО

Когда в 2020 году Санду стала президентом, она начала курс на сближение Кишинева с ЕС и США, в том числе обсуждается вопрос вступления в НАТО. Политик полагает, что граждане республики выступают против членства в альянсе «под влиянием российской пропаганды».

«Наша повестка — это повестка граждан. И пока граждане считают, что Молдова должна оставаться нейтральной страной, мы уважаем этот выбор. <…>

Думаю, что есть чувство страха, некоторые люди под влиянием российской пропаганды считают, что когда начнут обсуждать членство в НАТО, тогда возрастет риск агрессии со стороны России», — сказала Санду.

Она добавила, что пока что власти обсуждают возможность сотрудничества с альянсом.

Зависимость от газа России

До 2023 года республика сильно зависела от российского газа. В мае премьер республики Дорин Речан сообщил, что страна не потребляет газ из России, так как интегрирована в европейскую энергетическую сеть.

Спор о долге за поставленный Молдавии газ из России до сих пор не урегулирован. Санду заявила, что международная аудиторская компания не обнаружила у республики долг перед «Газпромом» в $800 млн. Она утверждает, что российская сторона якобы хотела обмануть Кишинев и оставить его без газа в преддверии зимы.