Первым в регионе получил паспорт РФ, сидел в доминиканской тюрьме. Чем известен Владимир Сальдо

Депутаты Херсонской областной думы избрали губернатором региона Владимира Сальдо. Он принес присягу, получил нагрудный знак и пообещал «великие, дерзкие, исторические перемены». В Херсоне Владимир Сальдо знаком давно, там он работает и с приходом российской власти. Другие подробности о фигуре – в материале «Газеты.Ru».

Депутаты Херсонской областной думы избрали губернатором региона Владимира Сальдо, он принес присягу и вступил в должность.

«Спасибо всем за то, что мы вместе. И нас впереди ждут великие, дерзкие, исторические перемены только к лучшему», — сказал на церемонии новоиспеченный губернатор Херсонщины.

На церемонии также был подписан указ о вступлении в должность. Сальдо вручили нагрудный знак губернатора Херсонской области.

Первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко подарил губернатору специально подготовленный экземпляр Конституции.

«Вам, Владимир Васильевич, я хочу пожелать как лидеру команды, а я считаю, что у Херсонской земли сегодня сильная команда, <…> решить все задачи, поставленные президентом», — обратился Кириенко к губернатору Херсонской области (цитата по ТАСС).

Помимо Сальдо, на пост претендовали бизнесмен Иван Шумаков (ЛДПР) и работник областной администрации Игорь Щепелин («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»).

Сальдо согласился с Кириенко, что особую благодарность заслужили сотрудники избирательных комиссий Херсонской области (большинство из которых — женщины).

«Несмотря на угрозы со стороны украинских экстремистов, они провели выборы на высочайшем организационном уровне. Во многом благодаря этим отважным женщинам мы смогли сформировать в нашем регионе всенародно избранные органы власти», — написал Сальдо.

Строил, работал в Монголии, сидел в доминиканской тюрьме

Владимир Васильевич Сальдо родился 12 июня 1956 года в селе Жовтневое (Николаевская область, Украинская ССР) в семье строителя. В 1978 году окончил Криворожский горнорудный институт по специальности «промышленное и гражданское строительство».

Кандидат экономических наук. В 2008 году в Институте региональных исследований им. М. И. Дулишнего Национальной академии наук Украины (Львов) защитил диссертацию по теме «Развитие производительных сил и региональная экономика».

С 1978 по 2001 год работал на различных должностях в тресте «Херсонпромстрой» (в 1981–1986 годах находился в командировке в Монголии, где работал военным советником).

В 1990-е Сальдо ушел в политику: избирался депутатом горсовета и Верховной рады, занимал пост городского головы (мэра) Херсона, работал в администрации Херсонской области.

В феврале 2016 года прошел в горсовет Херсона от партии «Наш край». На первой сессии активисты облили Владимира Сальдо красной краской и забросали свиными ушами за «антиукраинские позиции» во время Евромайдана.

С августа 2016 года Владимир Сальдо провел три месяца в тюрьме Доминиканской Республики по подозрению в похищении человека — предпринимателя из Херсона Дениса Пащенко. Якобы тот опубликовал записи разговоров бывшего мэра Херсона, которые свидетельствуют о его сотрудничестве с ФСБ. Сальдо утверждал, что его похитили и пытали ради выкупа в $200 тыс. и части его имущества. Заказчиком преступления он называл Дениса Пащенко, а пленки — подделкой.

В марте 2022 года стал одним из создателей пророссийского Комитета спасения за мир и порядок, сформированного общественными деятелями Херсонской области. Однако незадолго до этого утверждал, что считает Херсон частью Украины, и выступал против создания там народной республики.

26 апреля 2022 года Сальдо был назначен председателем военно-гражданской администрации Херсонской области.

11 июня первым в регионе получил российский паспорт. 30 сентября 2022 года в Москве Сальдо принимал участие в церемонии подписания договора о вхождении Херсонской области в состав РФ в качестве ее нового субъекта.

Сальдо был назначен президентом РФ Владимиром Путиным врио губернатора Херсонской области 4 октября 2022 года.

Находится под санкциями Евросоюза, Великобритании, Канады, США, Швейцарии, Австралии, Японии, Украины и Новой Зеландии.

Владимир Сальдо женат, у него есть дочь. Политик увлекается спортом и рыбалкой.