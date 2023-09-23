Вторая ракетная атака за сутки. Что происходит в Севастополе

Утро субботы для жителя Севастополя началось с сигнала о ракетной опасности и падения обломков ракеты. Система ПВО полуострова сбила запущенный со стороны Украины летательный аппарат близ Сухарной балки. Днем ранее ВСУ атаковали штаб Черноморского флота, в результате атаки начался пожар. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Около 9:00 мск губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе сработала система противовоздушной обороны, ракетные обломки упали близ причала Сухарной балки.

«Все спецслужбы выехали на место. Прошу сохранять спокойствие», — написал глава города в Telegram.

«Не используйте лифт, следуя в укрытие»

Позже Развожаев предупредил горожан о ракетной опасности и призвал оставаться в помещениях. Губернатор опубликовал инструкцию для населения, в которой рассказывалось, как вести себя во время режима тревоги, если человек находится в многоквартирном доме, в транспорте, в собственном автомобиле или на улице.

«При нахождении в многоквартирном доме, если вы знаете о месте нахождения ближайшего укрытия, плотно закройте окна, перекройте газ, воду, отключите электричество, возьмите вещи первой необходимости (документы, мобильный телефон, деньги, банковские карты), предупредите соседей, вдруг они не услышали сигнал, не используйте лифт, следуя в укрытие», — говорилось в сообщении.

Спустя 20 минут он заявил, что жителям крымской столицы больше ничего не угрожает: «Важно! Отбой ракетной опасности!». Но спустя 5 минут появилось новое сообщение: «Внимание всем! Снова ракетная и воздушная опасность!»

Предыдущие атаки

22 сентября Развозжаев рассказал об ударе ВСУ по штабу Черноморского флота в Севастополе. Он призвал местных жителей не подходить к осколкам снарядов и не публиковать фотографии и видеозаписи с мест ЧП и работы ПВО.

Из-за угрозы повторного удара горожан попросили не выходить из зданий, а при звуках сирены следовать в укрытие. Через полчаса Развожаев объявил об отбое воздушной тревоги.

В результате атаки было повреждено историческое здание штаба Черноморского флота. Один военнослужащий пропал без вести.

Вечером Sky News сообщил, что для удара по штабу Черноморского флота ВСУ могли использовать дальнобойные ракеты Storm Shadow. Телеканал ссылался на данные источника в ВСУ.

Позднее Минобороны России сообщило, что российские средства ПВО сбили пять ракет над Севастополем.

13 сентября ВСУ атаковали судоремонтный завод им. Серго Орджоникидзе в Севастополе. Два корабля получили повреждения. Минобороны тогда заявило об уничтожении семи ракет из запущенных десяти.