Шапка-ушанка, балет и морж Миша. Как Ким Чен Ын провел последний день в России

Ким Чен Ын уехал из России на своем бронепоезде. Перед отъездом он с главой Минобороны России Шойгу посмотрел выступление моржа Миши в приморском океанариуме, передал подарок Тихоокеанскому флоту, сходил на балет «Спящая красавица» и сфотографировался в шапке-ушанке. Как прошел визит главы КНДР – в материале «Газеты.Ru».

Глава КНДР Ким Чен Ын завершил свой визит в Россию, его бронепоезд отбыл со станции Артем-Приморский-1, сообщила пресс-служба правительства Приморья. По данным РИА Новости, провожали северокорейского лидера министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов, российский посол в КНДР Александр Мацегора и приморский губернатор Олег Кожемяко.

Перед составом для Ким Чен Ына расстелили ковровую дорожку, на перроне его встречала рота почетного караула Восточного военного округа, а оркестр Тихоокеанского флота играл гимны России и Северной Кореи. Поезд отправился в путь под «Прощание славянки».

В последний день рабочей поездки глава КНДР посетил Дальневосточный федеральный университет, где встретился со студентами, и Приморский океанариум во Владивостоке – там ему показали шоу морских млекопитающих с участием дельфинов афалин, белух и сивучей. Как передает РИА Новости, «особенно бурно» он отреагировал на выступление моржа по кличке Миша.

Также перед отъездом Ким Чен Ын осмотрел пищевой завода в Приморье и военную продукцию местного производства в павильоне на набережной ДВФУ. Губернатор региона Олег Кожемяко, сопровождавший северокорейского гостя, подарил ему бронежилет и шесть беспилотников, произведенных для нужд военной операции на Украине. Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что сам глава КНДР во время визита передал подарок российскому Тихоокеанскому флоту – что это было, не уточняется.

Шапка-ушанка, балет и уха

ЦТАК накануне отъезда главы государства из России опубликовало фотографии, сделанные во время его визита во Владивосток.

На одном из снимков Ким Чен Ын стоит перед столом с российскими коллегами, держа в руках стопку, на другом – в шапке-ушанке на голове пожимает руку министру обороны РФ Сергею Шойгу.

Кроме того, во время визита во Владивосток северокорейский лидер посетил балет «Спящая красавица» на приморской сцене Мариинского театра.

«Ким Чен Ын высоко оценил сценическое исполнение, которое ярко показало силу балета с помощью красивых и изысканных художественных образов», – сообщила радиостанция «Голос Кореи».

После этого губернатор Приморья Олег Кожемяко сообщил, что обсуждается вопрос о выступлениях местных артистов балета в КНДР.

Как сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник, во Владивостоке главу Северной Кореи также угостили блюдами дальневосточной кухни: ему подали уху и палтус на груше под сливочно-трюфельным соусом.

Что еще показывали Ким Чен Ыну

close Министр обороны РФ Сергей Шойгу и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын в международном аэропорту Кневичи во Владивостоке, 16 сентября 2023 года Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын и министр обороны РФ Сергей Шойгу в международном аэропорту Кневичи во Владивостоке, 16 сентября 2023 года Министр обороны РФ Сергей Шойгу и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын в международном аэропорту Кневичи во Владивостоке, 16 сентября 2023 года Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын, прибывший на ж/д станцию Артем-Приморский 1, 16 сентября 2023 года Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын на фрегате «Маршал Шапшников» Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ РФ в бухте Улисс, 16 сентября 2023 года Полную галерею можно посмореть

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Глава КНДР прибыл в Россию 13 сентября, в рамках визита он встретился с президентом России Владимиром Путиным на космодроме Восточный в Амурской области. Главы государств осмотрели стартовый комплекс для ракет семейства «Союз-2» и ознакомились с ходом строительства стартового комплекса для ракет «Ангара». Также глава РФ показал коллеге российские автомобили Aurus.

Кроме того, Ким Чен Ын посетил российские авиационные заводы в Комсомольске-на-Амуре, а во Владивостоке провел встречу с Сергеем Шойгу, вместе с которым осмотрел три самолета стратегической авиации Воздушно-космических сил России, вооружение фрегата «Маршал Шапошников» и ракетный комплекс «Кинжал» на ракетоносце МиГ-31И.

Как сообщила радиостанция «Голос Кореи», Шойгу и Ким Чен Ын обсудили вопросы сотрудничества вооруженных сил двух стран и вопросы, касающиеся ситуации в мире, обороны и безопасности.

В ходе визита глава КНДР назвал отношения с Россией «главным приоритетом». Он также заявил, что впечатлен российскими технологиями в сфере авиации, и отметил вклад Тихоокеанского флота «в обеспечение мира и безопасности в Северо-Восточной Азии и во всем мире», передают северокорейские СМИ.