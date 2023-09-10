Автомобиль, телефон и шампунь. Какие еще личные вещи отберут у россиян на границе с ЕС

Евросоюз запретил россиянам ввозить личные авто, смартфоны и косметику, так как расценивает соответствующие действия как импорт. Под ограничения подпадают также драгоценные камни, туалетная бумага, шампуни, зубные пасты, прицепы и полуприцепы для перевозки грузов, яхты и фотокамеры. В Госдуме назвали европейцев «мелочными», а сами ограничения — «смешными». В АТОР поспешили успокоить туристов: запрет, скорее всего, будет касаться предметов дороже €750. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В страны Евросоюза нельзя будет въехать на зарегистрированных в России автомобилях, говорится в новых разъяснениях Еврокомиссии, которые приводит РБК.

«Неважно, используется ли транспортное средство в частных или коммерческих целях, коль скоро оно подпадает под таможенные коды, перечисленные в приложении XXI (в том числе код 8703), и происходит или вывозится из России», — сообщили в ЕК.

При этом страны Евросоюза могут самостоятельно принимать решение, как именно интерпретировать санкции в отношении машин, зарегистрированных в РФ, заявила Еврокомиссия изданию РБК. Таможенный код 8703 имеют легковые автомобили и другие транспортные средства, предназначенные для перевозки менее десяти человек.

Косметика и гаджеты

Еврокомиссия на своем сайте также отрицательно ответила на вопрос о том, могут ли российские граждане привозить с собой личные вещи. «Статья 3i запрещает приобретение, ввоз или передачу, прямо или опосредованно, товаров, перечисленных в приложении XXI, если они происходят из России или вывозятся из России», — говорится в ответном комментарии.

В страны ЕС могут не пропустить россиян с косметикой (код ТН ВЭД 3304), чемоданами (4202), ноутбуками (8471), мобильными телефонами (8517), сообщил в беседе с РБК партнер брюссельской юрфирмы Acquis, специалист по санкциям Юрий Шумилов.

В запретном списке также находятся изделия из кожи и меха, полудрагоценные и драгоценные камни, туалетная бумага, шампуни, зубные пасты и фотокамеры. Также россиянам нельзя будет перевезти на территорию Евросоюза яхты, прицепы и полуприцепы для перевозки грузов.

«Ни с шампунем, ни без шампуня»

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что новые запреты ЕС его рассмешили.

«Еврокомиссия сейчас, конечно, злая, страдает. Я вообще не очень сильно парюсь по этому поводу, потому что я в Евросоюз вообще не въездной. Ни с шампунем, ни без шампуня. И, честно говоря, не вижу ни одной причины для нормального человека ездить в Евросоюз, кроме как дипломатам и людям по служебной необходимости. Есть, безусловно, и те, кто по семейным обстоятельствам вынужден ехать транзитом через территорию ЕС. Конечно, им не завидую. А в целом, это же смешно — шампунь запретить ввозить», — заявил Милонов.

Другой парламентарий, Евгений Федоров, отметил, что Еврокомиссия, по его мнению, поступила мелочно. «Евросоюз ведет с нами войну и использует на этой войне все методы, которые достойны его мировосприятия. Они вот такие мелочные. Они, грубо говоря, вот так смотрят на мир и исходят из того, что именно таким образом поставят нас на колени», — сказал он.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе уточнила, что ограничения коснутся девайсов дороже €750.

В то же время решение об изъятии будет зависеть от сотрудников погранслужбы и таможни, так что риск распрощаться и с более дешевыми предметами все равно остается.

«Нужно понимать, что политику в отношении применения тех или иных директив таможенные органы стран-членов Евросоюза применяют самостоятельно. При всем при этом, прочтение трактовки, которую ввела ЕК, очень больно может ударить по туристу, если ее начнут применять повсеместно. На мой взгляд, это уже нарушение базовых прав простых туристов», — пояснил «Российской газете» вице-президент АТОР Артур Мурадян.

Поездки в Финляндию

Посольство РФ в Хельсинки, комментируя ограничения ЕС, призвало россиян отказаться от поездок в Финляндию на машинах с российскими номерами.

В диппредставительстве указали, что используемый в частных или коммерческих целях транспорт может быть арестован, поскольку рассматривается как запрещенный санкциями импорт.

«С учетом возможных рисков рекомендуем гражданам России воздержаться от поездок в Финляндию на автомобилях с российскими регистрационными знаками», — говорится в комментарии посольства, опубликованном в Telegram.

Арест машин в ФРГ

Летом 2023 года немецкие власти арестовали машины некоторых граждан России, приезжавших в Германию на своих авто. 5 июля немецкая таможня заявила, что въезд на территорию ФРГ на личном автомобиле из России расценивается как основание для ареста машины.

«Я спросил, что я нарушил. Выяснилось, что это регламент ЕС 833/2014. Я начал читать этот документ в интернете — было написано, что это санкции против России из-за дестабилизации ситуации в Украине», — рассказывал ранее Иван Коваль, машину которого арестовали прямо возле дома в Гамбурге. Мужчина въехал на территорию ЕС через Латвию и проехал далее через Литву и Польшу. У властей этих стран не было к нему вопросов, так как все документы на машину были в порядке.

4 сентября посольство России в Германии предупредило, что случаи конфискации автомобилей продолжаются. Пострадавшим российским гражданам инкриминируется нарушение Закона ФРГ «О внешней торговле» со ссылкой на Регламент Совета ЕС от 31 июля 2014 г. № 833/2014.

«Аргументы, что в данном случае речь идет не о ввозе товаров, предназначенных для продажи, а о частной собственности, используемой в личных целях и временно ввозимой на территорию ФРГ на законных основаниях, во внимание не принимаются», — отмечали российские дипломаты.