Европарламент проголосовал за трибунал по действиям российских властей

Спецтрибунал по Украине призывает создать Европарламент. Большинство депутатов – 472 человека – поддержали инициативу. Хотя юридически ЕС не обязан исполнять данную резолюцию, институты Европы должны «прислушаться ко мнению депутатов». Парламентарии призвали привлечь к ответственности власти РФ «за преступления и агрессию против Украины».

Европарламент большинством голосов принял резолюцию, призывающую учредить «спецтрибунал по Украине». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на итоги голосования.

В ходе пленарной сессии ЕП в Страсбурге 472 евродепутата поддержали инициативу, против выступили 19 человек, еще 33 – воздержались.

Внешнеполитические резолюции Европарламента не обязательны к исполнению руководством Евросоюза. Однако евроинституты должны «прислушаться ко мнению большинства».

«Европарламент подчеркивает срочную необходимость для ЕС и его стран-членов добиваться в тесном сотрудничестве с Украиной и международным сообществом, предпочтительно через ООН, создания специального международного трибунала для судебного преследования военного и политического руководства РФ за преступления и агрессию против Украины», — говорится в резолюции.

Европарламентарии также призвали институты ЕС добиваться международной поддержки создания спецтрибунала в Генеральной ассамблее ООН, ОБСЕ, «Большой семерке» и Совете Европы.

12 января первая замглавы МИД Украины Эмине Джапарова сообщила, что в 2023 году Киев намерен внести на обсуждение ГА ООН проект резолюции о создании спецтрибунала в отношении РФ.

«Нам сегодня следует создать специальный трибунал в связи с агрессией. Мы призываем страны-члены поддержать резолюцию о создании международного специального механизма, мы называем его между собой спецтрибуналом, которую мы собираемся представить на рассмотрение Генассамблеи позднее в этом году», — заявила украинский дипломат.

Вскоре Джапарова отметила, что обсуждение может пройти в конце февраля. Она также сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский хотел бы в конце февраля посетить Генассамблею.

«Наш президент хотел бы приехать, у него есть желание или намерение приехать, но все еще вопрос, будет ли ситуация с безопасностью, которая позволит ему приехать», — заявила Джапарова.

По ее словам, Украина хотела бы, чтобы на ГА была принята одна из двух антироссийских резолюций, которые Зеленский предлагал ранее.

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Генассамблея не обладает полномочиями для создания «специального трибунала» по России, такие инициативы не имеют юридических оснований.

По мнению Полянского, эту идею придумали «на Западе» с «популистскими политическими целями».

«Но я не вижу здесь какой-то практической основы, кроме как заставить серьезных людей смеяться. Это больше политическая, чем юридическая инициатива», — утверждает постпред РФ.

Зампред генерального секретаря ООН Фархан Хак заявил, что любой вид международного трибунала требует мандата со стороны всемирной организации.