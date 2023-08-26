Экс-генпрокурор Украины обвинил Байдена в коррупции. Республиканцы снова требуют импичмента

Бывший генпрокурор Украины Виктор Шохин заявил, что Джо Байден «отдал $1 млрд» за его увольнение. Белый дом назвал утверждения ложными, а в Республиканской партии в очередной раз призвали объявить президенту импичмент. Подробнее о скандале вокруг Байдена — в материале «Газеты.Ru».

Снятый с должности в 2016 году бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шохин в интервью Fox News обвинил действующего президента США Джо Байдена в коррупции. По его словам, занимавший на тот момент пост вице-президента Байден добился увольнения Шохина из-за расследования в отношении компании Burisma, в совете директоров которой состоял его сын Хантер.

«Тот факт, что Джо Байден отдал миллиард долларов США в обмен на мое увольнение – разве это не случай коррупции?» – заявил Шохин.

Он пояснил, что бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко снял его с должности, так как в случае продолжения расследования были бы выявлены факты коррупционной деятельности Burisma. По мнению экс-генпрокурора, нынешний президент США и его сын получали взятки в связи с работой компании. Доказательств своим словам он не привел.

«Я не хочу иметь дело с недоказанными фактами, но мое личное твердое убеждение заключается в том, что да, это было именно так. Их подкупали», – сказал он.

Реакция на обвинения

Представитель Белого дома Ян Сэмс в комментарии Fox News назвал заявления о коррупционных связях Байдена-старшего с Burisma ложными и заявил, что «за многие годы» они уже были опровергнуты.

В американской администрации объяснили увольнение Шохина его собственным слишком лояльным отношением к коррупции. В Белом доме также заявили, что офис генпрокурора Украины на момент его увольнения в 2016 году не занимался расследованием в отношении Burisma.

Член палаты представителей США из Республиканской партии Марджори Тейлор Грин после заявлений Шохина вновь призвала к импичменту Байдена.

«Мы должны провести расследование по импичменту, как только конгресс соберется в сентябре», – написала она в социальной сети X (бывшая Twitter).

Конгрессвумен выступает за отстранение действующего президента США от должности с момента его избрания в 2020 году. Грин является сторонницей экс-главы государства Дональда Трампа и поддерживает версию о том, что его голоса на выборах были «украдены» в ходе подсчета. Республиканка неоднократно выступала против оказания помощи Украине на фоне российской военной операции.

Сам Байден обвинения Шохина не комментировал.

Байдены и Burisma

Младший сын Джо Байдена Хантер вошел в состав совета директоров энергетической компании Burisma в 2014 году, в то время его отец курировал американскую политику в отношении Украины в администрации президента Барака Обамы. Вскоре украинская генпрокуратура начала расследование деятельности Burisma, компанию заподозрили в коррупционной деятельности. В мае 2016 года генпрокурор Шохин был отправлен в отставку.

В январе 2018 года на мероприятии Совета по международным отношениям Байден-старший заявил, что перед увольнением Шохина пригрозил украинской стороне заморозить выделение помощи на $1 млрд, если генпрокурор сохранит должность. «Если прокурора не уволят, вы не получите денег», – сказал он тогда.

По заявлению американских властей, Байден добивался увольнения прокурора из-за его неспособности привлечь украинских политиков к ответственности за коррупционные преступления. При этом бывший президент США Дональд Трамп во время своего пребывания на посту утверждал, что Байден таким образом пытался помочь бизнесу сына и сам был замешан в коррупции. Трамп пытался добиться возобновления расследования против Burisma и Хантера Байдена на Украине, что привело к его первому импичменту.

В 2020 году издание New York Post опубликовало переписку Хантера Байдена, которая свидетельствует о том, что он мог организовать встречу отца с главой компании Вадимом Пожарским в 2015 году. Сам же действующий президент США все связи с работой сына на Украине отрицает.