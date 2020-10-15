Тайная встреча: Байдена связали с украинской компанией

Кандидат в президент США Джо Байден оказался в центре скандала из-за возможной связи с украинской фирмой Burisma, в руководстве которой шесть лет назад работал его сын Хантер. Так, политика подозревают в общении с главой компании Вадимом Пожарским в 2015 году, когда Байден занимал пост вице-президента США.

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На это указывают электронные письма, опубликованные изданием New York Post, в одном из которых Пожарский лично благодарит Байдена-младшего за организацию встречи с его отцом.

Кроме того, текст еще одного сообщения содержит интересную просьбу к Байдену-младшему: Пожарский интересуется у него, как он может использовать свое влияние от имени компании.

Сама история Burisma оказала серьезное влияние на внутриполитическую ситуацию в США еще в прошлом году. Глава Белого дома Дональд Трамп попросил своего украинского коллегу Владимира Зеленского возобновить уголовное дело против компании в ходе одного из телефонных разговоров. С точки зрения американского лидера, Киев под давлением Байдена уволил генпрокурора Виктора Шокина, который был инициатором разбирательства против Burisma. Вскоре дело и вовсе было прекращено.

Трамп открыто говорил, что Байден-младший мог использовать своего отца для лоббистской работы, поскольку тогда вице-президент как раз отвечал за политику США в отношении Украины. В свою очередь, кандидат от демократов заверял, что не имел никаких связей с Burisma и даже не обсуждал это со своим сыном.

Однако опубликованные письма противоречат заявлениям Байдена. Информацию, появившуюся в СМИ, он пока не комментирует, но в штабе демократа утверждают, что с Пожарским он не встречался. Как заявил представитель штаба Эндрю Бейтс, это подтверждает официальное расписание политика в тот период.

Проблемная сенсация

Публикация New York Post вызвала оживленную дискуссию среди специалистов. Главным вопросов остается подлинность писем. История с электронными сообщениями, предположительно, Хантера Байдена действительно выглядит неоднозначно.

Так, опубликованные письма находились на ноутбуке, который неизвестный сдал на ремонт в одной из мастерских в штате Делавэр — родине Байдена. Материалы обнаружил владелец сервиса, сделал копию и поделился информацией с ФБР, которые конфисковали компьютер. Затем глава мастерской связался с юристом Робертом Костелло, которые представляет интересы экс-мэра Нью-Йорка и адвоката Трампа Руди Джулиани. Журналисты же получили данные уже непосредственно от офиса юриста главы государства.

Во всей этой истории слишком много неизвестных фактов, главный из которых — до сих пор неясно, кто именно владелец ноутбука, с которого произошла утечка этих писем.

Владелец ремонтного сервиса отмечает, что на компьютере была наклейка фонда Бо Байдена — погибшего сына политика. Кроме того, неизвестно, как он узнал, что эта информация касается непосредственно Burisma.

Однако полученные материалы все же указывают именно на эту компанию, а также Хантера Байдена. При восстановлении данных также были найдены откровенные фотографии и видео с участием сына бывшего вице-президента, в том числе компрометирующие материалы, на которых он употребляет наркотики.

Блокировка материала

Впрочем, подлинность информации действительно находится под вопросом. Поэтому, с одной стороны, не вызывает большого удивления тот факт, что скандальная статья была заблокирована в Facebook и Twitter. С другой, сам факт ограничения доступа к материалу со стороны социальных сетей — событие довольно знаковое: все же New York Post довольно крупное издание.

«Я не буду намеренно давать ссылку на New York Post, но хочу ясно сказать, что эта публикация должна подвергнуться фактчекингу сторонних партнеров Facebook. Тем временем мы ограничиваем ее распространение на нашей платформе», — объявил представитель Facebook Энди Стоун.

Twitter также объяснил блокировку необходимостью фактчекинга, но впоследствии сослался на изображения, содержащие частную информацию.

«Мы хотим внести столь необходимую ясность по поводу действий, которые мы предприняли в отношении двух статей New York Post, которые были твитнуты. В изображениях в статьях содержится частная и личная информация, как адреса электронной почты и номера телефонов, что является нарушением наших правил», — говорится в сообщении.

Таким образом, Twitter впервые напрямую ограничил распространение информации с новостного ресурса в соответствии с новой политикой по борьбе с дезинформацией.

Более того, руководство соцсети заблокировало личный аккаунт пресс-секретаря Белого дома за размещение статьи New York Post.

Само издание раскритиковало обе компании за предвзятое отношение к публикации. С точки зрения NYP, Facebook и Twitter пытались помочь избирательной кампании Байдена, превратившись из медиа-платформ в пропагандистские машины.

Выводы издания охотно подхватили республиканцы, начавшие обвинять руководство корпораций в поддержке демократов. Сенатор Тед Круз обратился напрямую к создателю Twitter Джеку Дорси, обвинив его в цензуре и лицемерии из-за свободной публикации критики в адрес других кандидатов из менее качественных источников.

В то же время председатель комитета по национальной безопасности и правительственным делам сената конгресса США Рон Джонсон заявил, что уже занялся проверкой подлинности электронной переписки. Он также добавил, что некое лицо связывалось с комитетом, поставив его в известность о наличии переписки по электронной почте.

Подключился к этой истории и Трамп. Президент заявил, что это ужасный инцидент, потому что руководители соцсетей просто «сняли» статью NYP, хотя фактически она была лишь ограничена, а не удалена.

Удар по Байдену?

Американский президент расценил материал как подтверждение его собственных подозрений по отношению к Байдену. По его словам, представленная информация свидетельствует, что демократ лгал по поводу своих контактов с украинской фирмой.

«Эта переписка показывает, что постоянные заявления Байдена о том, что он никогда не разговаривал с Хантером о его бизнесе, были абсолютной ложью. Он врал вам раз за разом… Факт в том, что не было более коррумпированной администрации, чем Обама-Байден», — уверен Трамп.

В настоящее время достаточно сложно прогнозировать, как факт публикации скажется на исходе избирательной гонки, однако некоторые наблюдатели уже проводят аналогии с ситуацией во время гонки-2016. Четыре года назад произошла похожая ситуация с публикацией писем кандидата-демократа Хиллари Клинтон, которая сыграла в пользу Трампа, по крайней мере, в опросах.

Пока схожего эффекта не наблюдается. Напротив, Байден продолжает уверенно лидировать в президентской гонке на общенациональном уровне. Опрос The Wall Street Journal и NBC от 12 октября продемонстрировал, что демократ продолжает опережать действующего президента более чем на 10% на общенациональном уровне.

Согласно исследованию, Байдена поддерживают 53% респондентов, Трампа — только 42% американцев. Кроме того, одобряют работу президента только 44% опрошенных, а 54% оценивают его действия отрицательно.