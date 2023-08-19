По НАТОвским волнам. Решится ли Украина вывозить зерно в обход России

Немецкий контейнеровоз Joseph Schulte стал первым торговым судном с Украины, преодолевшим Черное море после выхода России из зерновой сделки. Его путь прошел по новому временному коридору Киева. Украина может использовать маршрут для вывоза зерна в обход России. Будет ли альтернативный путь безопасным и как Москва может помешать поставкам — в материале «Газеты.Ru».

Грузовое судно Joseph Schulte прошло через Босфорский пролив вечером 17 августа, прибыв в Стамбул к утру следующего дня, согласно данным сайта Marine Traffic. Судно немецкой компании Bernhard Schulte, плавающее под флагом Гонконга, дошло до турецкого города из порта Одессы. Оно стал первым судном, которое воспользовалось украинским временным коридором в Черном море.

Что такое зерновая сделка и почему Россия из нее вышла 22 июля 2022 года представители России, Украины, Турции и ООН подписали в Стамбуле «зерновую сделку». Первая часть соглашения предполагает содействие России безопасному вывозу украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов — Одессы, Черноморска и Южного. Вторая же связана со снятием ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Читать дальше

Как работает зерновая сделка

Альтернативный маршрут для торговых судов Киев разработал в начале августа в ответ на приостановку действия зерновой сделки. В первую очередь, по словам министра инфраструктуры Украины Александр Кубраков, коридор используется для эвакуации из украинских портов Черноморск, Одесса и Южный судов, которые попали в них еще до начала российской военной спецоперации в конце февраля 2022 года.

Контейнеровоз Joseph Schulte прибыл в порт Одессы 23 февраля прошлого года — за день до старта СВО, — и не мог покинуть украинскую территорию, так как не попал под зерновую сделку. С Украины судно доставило около 30 тыс. тонн груза (2 114 контейнеров), но, по данным турецких СМИ, зерна в нем не было.

Украина не раскрывает полностью схему работы альтернативного маршрута. По словам главы украинской мониторинговой группы по санкциям и свободе судоходства Андрея Клименко, контейнеровоз шел по новому коридору, в основном придерживаясь территориальных вод республики. Он подчеркивал, что судно лишь дважды на коротких промежутках покидало морские границы Украины.

Согласно Marine Traffic, путь Joseph Schulte проходил в основном по территориальным водам Украины, Румынии, Болгарии, а затем Турции. По сути после преодоления украинского участка судно шло через три страны НАТО.

Что с безопасностью?

Путешествия в территориальных водах стран НАТО вряд ли можно считать опасным мероприятием, тем более для судна немецкой кампании. Совсем другое дело — украинский участок — его опасность признают и в самом Киеве. На Украине предупреждали о военной угрозе и минной опасности на альтернативном маршруте — Киев обещал пропускать суда по временному коридору только после того, как капитаны и владельцы сухогруза официально подтвердят готовность к плаванию в таких условиях.

В целом суда могут относительно без проблем пройти из украинских портов в другие государства и обратно, считает старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский. В беседе с «Газетой.Ru» он отметил, что участок пути по территории Украины достаточно мал.

«Что касается транспортировки по морю, то если идти в территориальных водах других государств, украинский кусок будет сравнительно небольшим. Сама Одесса находится практически на границе с Румынией. Так что этот промежуток при необходимости можно перекрыть ПВО и противокорабельными ракетами, если Украина поставит перед собой такую цель», — пояснил эксперт.

Пойдет ли Киев на поставки зерна?

Власти Украины пока официально не обещали использовать новый коридор для возобновления экспорта зерновых по морю без участия России. Станет ли первым шагом к этому проход Joseph Schulte — неизвестно, но президент Украины Владимир Зеленский уже назвал путь судна важным шагом к восстановлению «свободы судоходства» в Черном море. Правда, в Киеве отмечали, что запуск альтернативного зернового коридора потребует гарантий международного сообщества, о появлении которых не заявлялось.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сходятся на том, что Киев вполне может использовать временный маршрут для поставок зерна в обход России. Политолог, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер считает, что во многом это все равно зависит от позиции Москвы.

«Если Россия будет не против, то Киев сможет пользоваться этим маршрутом для перевозки зерна. Все зависит от того, как в Москве к этому будут относиться», — отметил эксперт.

В свою очередь Дмитрий Офицеров-Бельский допустил, что это станет рабочим вариантом для Киева. Он добавил, что к подобному методу стоит прибавить и попытки Украины наладить сухопутные поставки зерна.

«Суда могут относительно без проблем пройти из украинских портов в другие государства и обратно. Это будет своеобразный путь через территориальные воды натовских стран — Румынии, Болгарии и Турции, — если Украина получит соответствующее разрешение. В целом это рабочий вариант для Киева, к тому же не стоит сбрасывать со счетов поставки по суше через Румынию и Польшу», — подчеркнул эксперт.

Как Россия может помешать?

С 20 июля, по заявлению Минобороны России, Москва считает все суда, которые идут в украинские порты по Черному морю, перевозчиками грузов военного назначения, а страны флага таких судов — вовлеченными в конфликт на стороне Киева. Отдельно в ведомстве говорили и о временной опасности в международных водах в некоторых районах акватории, в том числе на северо-западе и юго-востоке.

Станет ли целью в подобных условиях возможный новый зерновой коридор Украины — неизвестно. По мнению Владимира Брутера, Россия не только может помешать использованию этого пути, но и должна.

«Одесса вообще должна быть закрыта. Если Украина хочет пользоваться портами Измаил и Рени на Дунае, то пожалуйста. Но Черное море для украинских судов должно быть закрыто ввиду небезопасности различных движений.

Дело в том, что если не будет закрыто движение из Одессы и прилегающих к ней портов, то есть вероятность появления сначала одного, а потом и множества сопровождающих кораблей. Подобного сценария нельзя допускать», — пояснил эксперт.

В то же время Дмитрий Офицеров-Бельский отметил, что в морском плане, скорее всего, противодействие будет несколько ограничено. Однако, по его словам, есть много других вариантов, как можно помешать украинскому экспорту.

«Можно разрушать не только портовую инфраструктуру Украины, но и железнодорожные узлы, мосты, тоннели. Если транспорт перестанет работать, то украинский экспорт прекратится», — заключил эксперт.