«Россия, возможно, блефует». Киев готов рискнуть чужими кораблями ради вывоза зерна

Министр иностранных дел Украины Кулеба заявил о готовности вывозить зерно по Черному морю при условии любых рисков. После выхода России из продуктового соглашения в Минобороны заявили о признании всех следующих в черноморские украинские порты суда в качестве «потенциальных перевозчиков грузов военного назначения». Украина собирается рассматривать российские суда в таком же качестве. Киев ожидает ответ Турции и ООН о продлении зерновой сделки без участия Москвы. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Угроза потопления

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью американскому журналу Time заявил, что Киев готов на любой риск для вывоза украинского зерна по Черному морю, несмотря на предупреждение России о возможном признании судов, которые следуют в украинские порты, перевозчиками грузов военного назначения.

«Мы готовы пойти на любые риски. Я думаю, наш посыл миру прост: нам не нужна Россия (для участия в зерновой сделке)», — сказал он.

Он признал, что корабль, перевозящий зерно, может быть потоплен. «Если вы спросите нас, готовы ли мы проверить это (возможность потопления иностранных кораблей с зерном)? Да, мы готовы», — сказал глава украинского МИД, добавив, что угрозы России могут оказаться блефом.

Между тем в Минобороны России сообщили о продолжении нанесения «ударов возмездия» по Украине после взрыва Крымского моста. ВС РФ атакуют объекты именно портовой инфраструктуры в Одессе, в том числе цеха производства и места хранения безэкипажных катеров. Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил эти удары.

Альтернативные маршруты

Кулеба отметил, что Киеву необходимо взаимодействовать с заинтересованными сторонами для минимизации рисков при транспортировке зерна. На его взгляд, ответственность должны разделить Киев, Анкара и ООН. Москва, по его мнению, выиграет от выхода из сделки, поскольку теперь может «заработать больше денег» на продаже своего зерна ввиду сокращения поставок с Украины.

Накануне стало известно, что Киев занимается поиском альтернативных путей перевозки. Как рассказал посол Украины в Анкаре Василий Боднар, украинские власти занимаются изучением варианта маршрута отправки зерна через территориальные воды Болгарии и Румынии в рамках трехсторонней зерновой инициативы с ООН и Турцией. При этом Украина по-прежнему ожидает от Турции и ООН подтверждения их готовности к участию в зерновой сделке. Президент Владимир Зеленский предложил им продолжить вывоз зерна по Черному морю без согласия России.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер на этой неделе заявил, что Соединенные Штаты обсуждают с киевскими властями предложение президента Украины Владимира Зеленского о продлении зерновой сделки без участия Российской Федерации.

По словам Кулебы, при альтернативном маршруте «международное сообщество должно гарантировать Украине возможность реализации такого сценария и одновременно «давить на Россию».

Маршруты солидарности

Днем ранее в Еврокомиссии сообщили о работе с Украиной, пятью приграничными с Украиной странами Евросоюза (ЕС), а также с Молдавией, по урегулированию логистических проблем и увеличению пропускной способности «маршрутов солидарности», через которые украинское зерно вывозят по суше через страны ЕС.

О таких маршрутах сообщила ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. По ее словам, новый маршрут перевозки украинского зерна можно проложить через морские, железнодорожные и автомобильные маршруты солидарности ЕС.

По информации Бербок, на Украине после разрыва зерновой сделки заблокировано несколько десятков миллионов тонн зерна из-за прекращения действия сделки. Глава внешнеполитического ведомства напомнила о голоде и отметила, что зерно нельзя использовать в роли оружия.

Американская сторона не планирует принимать непосредственное участие при вывозе. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон не рассматривает вариант предоставления флага США морским судам для вывоза продовольствия с Украины после выхода России из зерновой сделки.

Позиция Москвы

Москва вышла из зерновой сделки 17 июля, действие прекратилось с 18 июля. В Минобороны России заявили, что начнут рассматривать все следующие в акватории Черного моря в украинские порты суда в качестве «потенциальных перевозчиков грузов военного назначения». Страны, под флагами которых идут корабли, в оборонном ведомстве считают вовлеченными в конфликт на стороне Украины.

Украина также собирается рассматривать следующие в российские порты суда как перевозящие грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками.

Президент Владимир Путин не исключил возврат в соглашение при нескольких условиях, в том числе снятия препятствий для ее сельхозэкспорта, подключения Россельхозбанка к системе SWIFT, а также возобновления работы аммиакопровода Тольятти — Одесса.