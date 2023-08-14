«Очень красноречивое задымление»: Зеленский признал причастность Киева к атакам на Крымский мост

12 августа две модифицированные ракеты С-200 попытались атаковать Крымский мост. Они были сбиты российской системой ПВО в районе Керченского пролива. Президент Владимир Зеленский заявил о причастности украинской стороны к произошедшему и назвал «красноречивое задымление» над переправой ответом на действия ВС РФ.

Вечером 13 августа в Telegram-канале Владимир Зеленский опубликовал видеообращение, в котором признал причастность Украины к атакам на Крымский мост.

По словам главы государства, каждый уничтоженный военный РФ, вся сожженная техника, горящие штабы и склады, «очень красноречивое задымление на Крымском мосту» свидетельствуют о том, что никакие действий российской стороны в ходе спецоперации на останутся без ответа.

12 августа Минобороны РФ около 13:00 сообщило в Telegram-канале сообщило попытке Киева атаковать Крымский мост зенитной управляемой ракетой С-200, переделанной в ударный вариант,

Через два часа была сбита вторая украинская С-200.

Глава республики Сергей Аксенов в Telegram-канале подтвердил данные о ликвидации ракет в районе Керченского пролива.

«Крымский мост не поврежден», – написал чиновник.

Перебои с движением транспорта и хайп

По данным Telegram-канала «Крымский мост: оперативная информация», автомобильное движение в день атак останавливали несколько раз. В последний раз ограничения вводили утром 14 августа в 9:02, через час их сняли.

В субботу очевидцы разметили в сети видео с дымом над переправой. Как уточнил советник главы региона Олег Крючков в своем Telegram-канале, дымовая завеса была поставлена специальными службами. При этом чиновник попросил не выкладывать в соцсети видео работы ПВО.

«Ваш хайп помогает врагу корректировать удары!» – объяснил Крючков.

В своем Telegram-канале Аксенов проинформировал о намерении Крым инициировать на федеральном уровне изменение законодательства для ужесточения ответственности за распространение в интернете видеозаписей расположения и работы военных и стратегических объектов, ПВО и других оборонных систем, а также результатов атак украинской стороны.

Как отреагировал МИД России

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова осудила попытку атаковать Крым.

«Крымский мост является объектом сугубо гражданской инфраструктуры, нападения на который недопустимы», –заявила дипломат.

По мнению официального представителя внешнеполитического ведомства, ВСУ не могут изменить ситуацию на линии фронта, несмотря на помощь западных стран. По этой причине они наносят удары по гражданским объектам и мирным жителям.

«Таким варварским акциям не может быть оправдания, и они не останутся без ответа», — заключила Захарова.

Как Украина усовершенствовала С-200?

Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок допустил, что украинская сторона могла бы переоборудовать зенитную управляемую ракету в оперативно-тактическую (ОТР), поскольку у нее страны соответствующие компетенции.

«Несколько упрощая ситуацию, можно сказать — вместо головки самонаведения ракеты 5В28Н устанавливается гиростабилизированная платформа плюс спецвычислитель. И ракету уже можно использовать как ОТР», — объяснил эксперт.

Он добавил, что длина ракеты составляет около 11 метров, при этом у нее есть немалая отражающая поверхность.

«При своевременном и точном целеуказании ракета С-200 сравнительно легко поражается ЗРС С-300/400», — делает вывод Ходаренок.

Атаки на мост и обстановка в Черном море

8 октября 2022 года на автомобильной части Крымского моста взорвался грузовик. В этот момент по железнодорожной части проходил поезд, у которого загорелись семь топливных цистерн. В результате произошедшего частично обрушились автомобильные пролеты моста. Ответственность за произошедшее взяла на себя украинская сторона.

17 июля 2023 года два надводных беспилотника, начиненные взрывчаткой, атаковали Крымский мост. В результате взрыва разрушился один пролет конструкции, второй получил осевое смещение, накренился и просел. Секретарь национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов признал причастность Киева к теракту.

13 августа министерство обороны России принудительно остановило в Черном море сухогруз «Сукра Окан» под флагом Палау, который следовал в украинский порт Измаил. Поскольку корабль не хотел проходить досмотр, был открыт предупредительный огонь, а в небо подняли вертолет. После проведения переговоров капитан корабля разрешил российской группе подняться на борт и осмотреть судно, затем оно продолжило движение.

В своих социальных сетях советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк пообещал, что власти Украины сделают выводы после инцидента с принудительным осмотром сухогруза. По его словам, страна выберет «наилучший ответ».