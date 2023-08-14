Новое весеннее контрнаступление. Как Запад рассчитывает склонить Россию к переговорам

Газета WSJ сообщила, что на Западе уже начали задумываться о новом наступлении ВСУ весной 2024 года. Текущий «контрнаступ» разочаровал политиков и военачальников, поэтому надежды на мирные переговоры Москвы и Киева рухнули. Тем не менее, нынешняя военная кампания может продолжаться еще длительное время. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Власти США и других стран Запада начинают готовиться к тому, что Киев проведет контрнаступление лишь весной 2024 года, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на западных политиков и военачальников.

«Нынешняя кампания Украины по возвращению территории, оккупированной российскими войсками, может продолжаться еще много месяцев. Но военные стратеги и политики на Западе уже начинают думать о весеннем наступлении следующего года», — говорится в материале издания.

При этом собеседники WSJ отмечают, что шансы на то, что наступательные действия ВСУ будут успешными уже сейчас, а Москва в скором времени согласится пойти на переговоры, «теперь представляются призрачными». Поскольку «ставка на летнее контрнаступление не сыграла», теперь все надежды Запад возлагает на весеннюю кампанию.

Киев в свою очередь надеется на то, что нынешнее наступление завершится относительно успешно, чтобы показать украинцам и их сторонникам в США, Германии и других странах, что военную и финансовую поддержку Украины необходимо продолжать.

45-й президент США Дональд Трамп, планирующий снова участвовать в выборах главы государства в 2024 года, заявил ранее, что в случае своей победы сократит поддержку Украины. Возможность такого сценария усиливает давление на ВСУ, от которых ждут военных успехов как можно скорее.

Долгое анонсирование, быстрое завершение

Контрнаступление ВСУ с использованием резервов началось 4 июня. Официально оно продолжается по сей день. 3 июля Минобороны России заявило, что войска ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.

Тем не менее, советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк накануне вновь заявил, что контрнаступление идет по плану.

«Наступательные операции идут по плану Генштаба и они эффектно ведут наступательные действия», — сказал он.

Подоляк назвал инфантилизмом рассуждения о медленном ходе наступления и пожелал, чтобы мыслящие такими категориями люди «меньше смотрели «Рэмбо».

Ранее украинские военные и политики уже высказывали предположение, что «контрнаступ» может быть не один: за ним последуют как минимум второй и третий.