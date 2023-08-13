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На Западе считают маловероятным переговоры с РФ из-за неудачного наступления ВСУ

WSJ: на Западе считают маловероятным переговоры с РФ из-за неудачного наступления ВСУ

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

На Западе считали, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) сможет принудить Россию к переговорам этой зимой, однако в настоящее время такой исход маловероятен. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Как пишет издание, чиновники из США и других стран Запада считали, что значительное продвижение Украины на фронте вынудит президента РФ Владимира Путина к зиме сесть за стол переговоров с украинскими властями, чтобы достигнуть обсуждений некого урегулирования ситуации.

«Шансы, что это произойдет, теперь представляются призрачными», — пишет издание со ссылкой на дипломатов.

Отмечается, что в настоящее время Запад начинает думать о подготовке следующего украинского контрнаступления весной 2024 года.

Ранее немецкая газета Bild со ссылкой на секретный документ бундесвера сообщила, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) проваливается из-за тактических просчетов.

До этого советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) идет по плану.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлете стратегической авиации РФ.

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