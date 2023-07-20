Госдума предложила увеличить штрафы за неявку в военкомат до 50 тыс. рублей

Госдума одобрила ко второму чтению поправки в КоАП, ужесточающие наказание за неявку по повестке и другие нарушения, касающиеся воинского учета и мобилизации. Гражданину, который не пришел в военкомат по повестке, будет грозить штраф до 50 тыс. рублей. За несообщение данных о смене места жительства, работы или изменении семейного положения накажут штрафом до 20 тыс. рублей. Какие изменения могут вступить в силу уже в октябре — в материале «Газеты.Ru».

Штрафы за неявку в военкомат

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять поправки в КоАП, увеличивающие штрафы за неявку в военкоматы по повестке без уважительной причины. Они вырастут более чем в 15 раз — до 50 тыс. рублей. Сейчас нарушитель может заплатить от 500 рублей до 3 тыс. рублей.

Поправка одобрена ко второму чтению законопроекта о десятикратном увеличении штрафов для уклоняющихся от призыва на военную службу. Этот документ был внесен в Госдуму еще в прошлом, седьмом созыве, в 2019 году.

Глава комитета Павел Крашенинников заявил, что изменения обсудят на следующей неделе.

«Я думаю, что мы на ту неделю [поставим законопроект на рассмотрение], да. <…> Может быть, даже разнесем второе и третье [чтение]», — сказал Крашенинников.

Наказание ужесточается не только для тех, кто не явился по повестке, но и для тех, кто не сообщит в военкомат об изменении семейного положения, образования, места работы, учебы, должности и переезде внутри страны или выезде за рубеж на срок более 6 месяцев. За это предлагается установить штраф от 10 до 20 тыс. рублей.

Из принятого в апреле 2023 года закона об электронном реестре военнообязанных следовало, что данные в него будут поступать автоматически. Такие сведения должны предоставлять МВД, ЦИК, ФНС, Минпросвещения, суды, медицинские организации и соцфонд.

Для граждан, уклоняющихся от медицинского освидетельствования или обследования по направлению от военкомата, штрафы тоже вырастут в несколько раз. Сейчас максимальное наказание составляет 3 тыс., рублей, а после вступления изменений в силу — от 15 до 25 тыс. Такой же штраф назначат за умышленную порчу или утрату документов воинского учета.

Помимо штрафа, не явившимся в военкомат россиянам уже грозят ограничение права на управление автомобилем, запрет на регистрацию в качестве ИП и самозанятого, отказ в получении кредитов и приостановка государственной регистрации недвижимости.

Поправки, касающиеся мобилизации

Согласно документу, юрлица за «неоказание содействия организации оповещения и явки» в ходе мобилизации будут штрафовать на сумму от 400 до 500 тыс. рублей. Должностные лица за это нарушение должны будут выплатить от 60 до 80 тыс. рублей.

Аналогичные штрафы предусмотрены за «неисполнение обязанности по организации или обеспечению поставки техники на сборные пункты или в воинские части» в соответствии с планами мобилизации.

Кроме того, вырастут штрафы за неисполнение военно-транспортных мобилизационных обязанностей. Для граждан они могут составить до 25 тыс. рублей (было – до 500 рублей), для должностных лиц – до 50 тыс. рублей (было – до 1000 рублей), для юридических лиц – до 400 тыс. рублей (было – до 20 тысяч рублей).

Военно-транспортная обязанность распространяется на организации независимо от их формы собственности. Согласно указу 1998 года, в период мобилизации и в военное время она заключается в предоставлении войскам техники и обеспечении ее работы в соответствии с мобилизационными заданиями.

Другие штрафы

Документ ужесточает наказание за непредоставление в военный комиссариат списков граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет. Такая обязанность лежит на организациях и органах местного самоуправления. При нарушении должностные лица должны заплатить штраф 40–50 тыс. рублей, а юрлица — 350–400 тыс. рублей. При этом в документе исключаются уточнения, в отношении каких лиц применяется такая мера.

За неоповещение граждан о вызове военного комиссариата, в том числе в электронной форме, должностные лица получат штраф от 40 до 50 тыс. рублей, а организации — от 350 до 400 тыс. рублей.

Кроме того, если должностное лицо не предоставит в военкомат сведения о подлежащих постановке на воинский учет, о принятии их на работу или учебу, а также об их увольнении или отчислении, ему может грозить штраф до 50 тыс. рублей.

Изменения могут вступить в силу с 1 октября 2023 года, пишет ТАСС.