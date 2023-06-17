«Украина должна соответствовать стандартам». Байден решил не упрощать процесс вступления в НАТО для Киева

Американская администрация не станет упрощать Украине процедуру присоединения к НАТО, заявил президент США Джо Байден. Накануне СМИ писали о готовности американского лидера облегчить условия для Киева. Якобы предложил такой путь генсек НАТО Йенс Столтенберг. При этом ранее он заявил, что Украина не получит приглашение в блок на саммите в Вильнюсе, который состоится 11–12 июля. Президент Владимир Зеленский же ждет от встречи в литовской столице конкретного сигнала о перспективах членства. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Соответствие стандартам

США не станут облегчать Украине путь вступления в НАТО. Заявление американского президента об этом распространила пресс-служба Белого дома, написало агентство РИА Новости.

«Украина должна соответствовать тем же стандартам, чтобы быть частью НАТО, как и другие члены», — сказал глава государства в ходе пресс-конференции 17 июня.

Байден подчеркнул, что американская администрация не станет упрощать процесс присоединения к военному блоку специально для Киева.

Накануне CNN со ссылкой на источники сообщал, что президент США готов упростить вхождение Украины в Североатлантический альянс. По словам собеседника телеканала, Байден хотел разрешить Киеву отказаться от выполнения плана действий по членству в военно-политическом блоке.

Позиция генсека

Отменить этот план действий для Украины предложил, как написала 16 июня газета Politico, генсек НАТО Йенс Столтенберг во время встречи с Байденом в Вашингтоне на этой неделе.

Как сообщили собеседники издания, Столтенберг предлагал союзникам по альянсу согласиться с тем, что «Украина может присоединиться к НАТО после войны без выполнения плана действий, который предполагает ряд военных и демократических реформ» для вступления.

В тот же день генсек НАТО открыто заявил, что лидеры Североатлантического альянса на саммите в Вильнюсе в июле не собираются приглашать Украину в блок. «Мы не будем обсуждать приглашение на саммите в Вильнюсе, но обсудим, как сделать Украину ближе к НАТО», — сказал тогда он.

При этом Столтенберг выразил уверенность, что в ходе саммита найдет способ приблизить Украину к альянсу.

Мнения расходятся

2 июня президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Wall Street Journal заявил об отсутствии смысла в участии в саммите НАТО в Вильнюсе, если Украина не получит конкретный сигнал о перспективах членства.

В ходе пресс-конференции со Столтенбергом во второй половине апреля Зеленский заявил об отсутствии барьеров, которые бы мешали приглашению Украины в НАТО.

«Вильнюсский саммит НАТО может стать историческим. Благодарен за приглашение посетить саммит, но важно, чтобы и Украина получила соответствующее приглашение. Нет ни одного барьера, мешающего принятию политических решений по приглашению Украины в альянс», — сказал он, отметив, что большинство членов НАТО выступают за вступление Украины в альянс. В ответ Столтенберг выразил уверенность во вступлении Украины в НАТО со временем.

В начале апреля газета Financial Times написала, что все члены НАТО солидарны во мнении, согласно которому вступление Украины в альянс пока невозможно. «Все 31 член альянса согласны с тем, что членство — это не краткосрочный вариант и не может серьезно обсуждаться, пока идет конфликт», — говорится в материале.

15 июня депутаты Европарламента приняли резолюцию с призывом к НАТО начать процесс интеграции Украины в Североатлантический альянс после окончания украинского конфликта. Документ поддержали 425 членов, против выступили 38, 42 — воздержались.

Военный конфликт

Саммит Североатлантического альянса в Вильнюсе состоится с 11 по 12 июля. В НАТО входит 31 страна: Албания, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Исландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Люксембург, Северная Македония, Нидерланды , Норвегия, Польша Португалия, Румыния Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Эстония.

Чтобы вступить в альянс страна-претендент должна выполнить или соответствовать ряду требований. В том числе у государства не должно быть действующих военных конфликтов, этнических и территориальных споров. С принятием нового участника должны согласиться все члены блока.

Киев подал заявку на вступление в НАТО прошлой осенью. В поддержку выступили Литва, Латвия, Эстония и Польша, а США и Германия сочли, что время для этого неподходящее.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда сообщил, что в Кремле в курсе просьбы Зеленского. По словам Пескова, Москва внимательно наблюдает за ситуацией. Он отметил, что именно ориентация Киева на вступление в альянс стала одной из причин начала спецоперации.