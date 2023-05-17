«Стороны не проявляют интереса даже к переговорам о прекращении огня»

Восточноевропейские страны во главе с Польшей тайно призывают президента Украины Владимира Зеленского найти способ завершить конфликт с Россией, даже если от него потребуется уйти с поста главы государства, пишет журналист Сеймур Херш. По его словам, это связано с кризисом беженцев в Европе. При этом он отметил, что ни одна из сторон конфликта «не проявляет никакого интереса даже к переговорам о временном прекращении огня».

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш на платформе Substack опубликовал статью под названием «Вопрос украинских беженцев». В ней он утверждает, что ряд европейских стран призывают украинского президента Владимира Зеленского «найти способ прекратить войну» из-за потока беженцев.

«Группу возглавляет Польша <...>, она тайно призывает Зеленского найти способ положить конец конфликту — даже, если для этого необходимо уйти в отставку», — пишет Херш.

Он утверждает, что в группу входят восточноевропейские страны и государства Балтии, в том числе Венгрия, Латвия, Литва и Эстония.

По словам Херша, Зеленский не согласен на это и «начинает терять поддержку своих соседей». Журналист утверждает, что получил информацию из «перехваченных данных, известных в Центральном разведывательном управлении США», однако из каких именно материалов, он не уточнил.

Журналист отмечает, что одной из главных причин, почему страны Европы хотят скорого завершения военных действий, являются «более пяти миллионов украинцев», которых приняли соседние с Украиной государства.

«Региональный кризис с беженцами не будет разрешен до тех пор, пока не будет заключено мирное соглашение», — пишет Херш.

По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с начала конфликта в соседние страны прибыли 20 922 328 украинцев. При этом 12 272 076 человек пересекли границу в обратном направлении.

«Отвечающие за сегодняшнюю войну — Москва, Киев и Вашингтон — не проявляют никакого интереса даже к переговорам о временном прекращении огня … Сейчас речь идет только о возможности наступления одной из сторон в конце весны или летом», — указывает журналист.

В то же время, по его словам, «готовится и нечто другое… по инициативе чиновников из Польши, Венгрии, Литвы, Эстонии, Чехословакии и Латвии».

Мирный план на случай победы Украины

В апреле Херш заявлял, что военное руководство США готовит план мирного урегулирования на случай поражения России в конфликте на Украине.

«Мне сообщили, что два месяца назад Объединенный комитет начальников штабов проинструктировал членов штабов – «поставил задачу» — составить черновик договора об окончании войны, чтобы предоставить его РФ после их поражения на Украине», — писал Херш.

Он также утверждал, что, по информации его источников, Украина находится в сложном положении, а продолжительность конфликта зависит только от того, каким количеством украинцев готовы пожертвовать власти страны. По его мнению, военные действия продолжаются также потому, что президент США Джо Байден «решил победить на Украине».

Журналист также написал в своем блоге, что Байден получает неполные разведывательные данные о ходе военных действий на Украине, поскольку часть материалов спецслужб не доходит до президента.

«Мне сказали, что некоторые из лучших разведданных о войне не доходят до президента, и не по вине тех, кто дает часто противоречащие друг другу оценки», — сообщил Херш.

Он заявил, что Байден «полагается на брифинги и другие материалы», подготовленные главой Национальной разведки США Эврил Хейнс.

Наступление или переговоры о мире

В феврале газета Bild со ссылкой на источники в правительствах Германии и США писала, что союзники окажут давление на Украину, чтобы принудить ее к мирным переговорам с Россией, если у украинских войск не получится достичь значимых успехов к осени 2023 года.

«С помощью нового оружия Украине хотят дать шанс отбить до осени больше занятых территорий. Если контрнаступления провалятся, давление на Киев с целью переговоров с Кремлем усилится», — указывало издание.

Украина настаивает на выполнении «формулы мира», которую предложил президент страны Владимир Зеленский. Она предусматривает вывод российских войск, в том числе с территории Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Киев также заявляет о намерении выйти к границам 1991 года.

Посол Украины в Германии Алексей Макеев назвал призывы к миру «откровенным цинизмом по отношению к многочисленным жертвам российской агрессии», а заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник говорил, что украинцы отвергают подобную «мишуру».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что мирный план для завершения конфликта должен учитывать «сегодняшние реалии с вхождением в состав России новых четырех регионов».