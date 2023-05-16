«России теперь ничто не мешает размещать оружие там, где она хочет»

Госдума приняла закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе. По словам главы комитета по международным делам Леонида Слуцкого, это «в полной мере отвечает интересам безопасности России». Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что закон принят в интересах россиян. Документ о денонсации ДОВСЕ внес президент РФ Владимир Путин. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что теперь государство будет «максимально увеличивать выпуск вооружений» и размещать эти вооружения где заблагорассудится.

Закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) был принят Госдумой РФ во вторник, 16 мая. Об этом сообщает ТАСС.

«Депутаты Государственной думы, руководствуясь интересами наших граждан, в целях обеспечения безопасности Российской Федерации, приняли решение денонсировать Договор об обычных вооружённых силах в Европе», — написал в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он также обвинил власти США и Евросоюза в «одержимости идеей построения однополярного мира» и разрушении глобальной системы обеспечения безопасности.

«Окончательный выход из ДОВСЕ и его денонсация в полной мере отвечают национальным интересам обеспечения безопасности России», — заявил после голосования по законопроекту глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Володин также заявил, что США и НАТО «накачивают киевский режим оружием» и дестабилизируют мир, чтобы «сохранить свою гегемонию».

Законопроект о денонсации ДОВСЕ внес в Госдуму президент РФ Владимир Путин. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что этот документ давно стал неактуальным.

«Госдума денонсировала ДОВСЕ. Туда ему и дорога. Этот документ утратил для нас актуальность еще в 2007 году», — отметил замруководителя Совбеза.

Медведев также заявил, что Российской Федерации теперь ничто не мешает размещать оружие там, где она хочет «для защиты национальных интересов» — в том числе и в европейской части России.

«Будем максимально увеличивать выпуск вооружений, военной и специальной техники и средств поражения», — добавил зампред СБ РФ.

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил в разговоре с «Газетой.Ru», что договор по сути не работал, и «Россия ничего не потеряла».

«Страны блока НАТО не соблюдали его. Конечно, мы вынуждены были принимать соответствующие меры. Данный договор является бессрочным, однако каждое государство-участник имеет право выйти из него при условии заблаговременного уведомления за 150 дней, что сейчас и делается», — сообщил парламентарий.

По словам Швыткина, ключевые пункты ДОВСЕ – положения о максимальных уровнях вооружений и техники у каждой из групп стран-участниц договора в регионах и районах применения.

«Сегодня страны НАТО в результате расширения альянса превышают эти уровни. В то время была Организация Варшавского договора и Североатлантический блок НАТО. И для того, чтобы установить равновесие сил, этот договор был подписан. А с 2007 года страны блока НАТО нарушают положение данного договора. Военные учения, расширение различных видов вооружения, техники, соответствующего личного состава», — добавил зампред думского комитета по обороне.

По словам Швыткина, Россия не могла в одностороннем порядке соблюдать ДОВСЕ «в то время, когда другие государства-участники его не соблюдают» (с 2007 года).

«Сейчас соответствующие документы будут направлены во все страны-участницы, и после этого будет реакция этих стран. То есть одновременно сейчас мы подаем сигнал по этому вопросу», — подытожил депутат.

ДОВСЕ был подписан в 1990 году и адаптирован в 1997 году. Страны НАТО не ратифицировали адаптированную версию этого документа, продолжив придерживаться положений 1990 года, в которых содержатся нормы обычных вооружений из расчета баланса между НАТО и Организацией Варшавского договора. Поэтому еще в 2007 году РФ объявила о моратории на исполнение условий соглашения.

В 2015 году РФ приостановила свое участие в заседаниях Совместной консультативной группы по ДОВСЕ. Она оставалась в договоре только де-юре.

Это соглашение обеспечивало для стран-участниц безопасный и стабильный баланс обычных вооружений по танкам, бронемашинам, самолетам и ударным вертолетам, а также артиллерийским орудиям. Благодаря ДОВСЕ резко сокращались потенциалы, необходимые для внезапного нападения и начала крупномасштабных наступательных действий.

«У нас в последнее время была информация о том, что некоторые восточноевропейские государства впрямую нарушали требования Договора»,

— заявил 16 мая замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Он также ответил отрицательно на вопрос журналистов, есть ли сейчас возможность возвращения к ДОВСЕ.

10 мая Рябков говорил, что ДОВСЕ стал «пережитком прошлого» после заявок Финляндии и Швеции на вступление в НАТО и принятия Хельсинки в альянс.