На главу МВД ЛНР совершено покушение в барбершопе «The Brothers». Погиб прохожий

В барбершопе в центре Луганска прогремел взрыв, один человек погиб. Глава МВД республики Игорь Корнет получил серьезные ранения, он находится в больнице и подключен к аппарату ИВЛ. Ранены также трое человек из его охраны. Следственный комитет России возбудил дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Подробнее о ЧП — в материале «Газеты.Ru».

В результате взрыва в центре Луганска был ранен глава МВД ЛНР Игорь Корнет, сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Сильно ранен. На него покушались. В реанимации», — рассказали ТАСС в правоохранительных органах региона.

Взрыв прогремел в барбершопе на улице Демехина, постоянным клиентом которого был Корнет, пишет Shot. Известно, также что взрыв прогремел на первом этаже жилого дома, где располагается парикмахерская The Brothers Barbershop, именно там предположительно было заложено взрывное устройство.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что состояние Корнета после покушения стабильное.

«По словам медиков, глава МВД ЛНР Игорь Корнет жив, его состояние стабильное», — написал Марочко в Telegram.

Как утверждает источник «Известий», Корнет сейчас подключен к аппарату ИВЛ. Он уже перенес многочасовую операцию.

У генерал-лейтенанта, как пишет газета, диагностировали гемоторакс, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. У него минно-взрывные ранения и открытые рваные раны кистей рук.

close 100% На месте взрыва возле барбершопа в Луганске. Взрыв в центре Луганска произошел в барбершопе, в непосредственной близости от здания республиканского ТВ, 15 мая 2023 года РИА Новости

Что известно о взрыве

Ранее о взрыве в центре Луганска сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник. «Взрыв прогремел в самом центре Луганска в час пик, на улице Демехина. К сожалению, есть пострадавшие», — заявил он.

В результате взрыва, произошедшего около 13.30 мск, были повреждены окна и двери барбершопа.

«Хлопок сильный. Мы выбежали на улицу, увидели людей, которые лежат. Ждали скорую. Очень переживали. Медики оказали людям первую помощь. Трое человек лежали на земле», — рассказала изданию Readovka одна из очевидцев.

По последним данным, в результате взрыва погиб прохожий. Кроме того, пострадали трое охранников, они находятся в тяжелом состоянии.

«В результате покушения на Игоря Корнета погиб один гражданский, в момент взрыва человек проходил мимо. Три человека среди охраны министра получили ранения и находятся в тяжелом состоянии», — сообщили в полиции.

Ряд СМИ также сообщали о получившем травмы подростке.

СК России после взрыва в Луганске возбудил дела о покушении на убийство и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Также возбуждено дело о незаконном приобретении взрывчатых веществ.

Кто такой Игорь Корнет

Пострадавший Корнет считался одним из самых влиятельных силовиков в ЛНР. Ранее он работал следователем угрозыска МВД Украины, а в августе 2014 года возглавил МВД самопровозглашенной республики.

В 2017 году Игорь Плотницкий, тогда занимавший пост главы ЛНР, отправил Корнета в отставку, выдвинув против него ряд обвинений, в том числе в захвате чужого имущества. После этого Корнет ввел в центр Луганска силовиков, а сам Плотницкий был вынужден бежать.

Против Корнета ввели санкции 27 стран ЕС, Великобритания, США, Канада, Швейцария, Австралия, Япония и Украина.