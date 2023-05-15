Военная операция РФ на Украине. День 446-й

8:10

Страны НАТО решили не направлять Украине приглашение стать членом Североатлантического альянса на своем июльском саммите в Вильнюсе, однако они обсуждают возможность наращивания взаимодействия с Киевом и потенциальное установление сроков его вступления в военный блок. Об этом сообщила в воскресенье газета The Washington Post.

В статье отмечается, что США и их союзники в Западной Европе «предпочитают более медленный и осторожный подход». По словам американских должностных лиц, администрация президента США Джо Байдена настаивает на том, чтобы предоставление Украине постоянной поддержки на поле боя по мере ее подготовки к давно анонсируемому контрнаступлению рассматривалось странами НАТО в числе приоритетных задач. Американская сторона считает «членство [Киева в НАТО] и потенциальные гарантии безопасности вопросами, которые следует решать в рамках будущего урегулирования» на Украине.