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Политика

Военная операция РФ на Украине. День 446-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 446-й день

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Tsitsagi Nikita/Global Look Press
Страны G7 объявят о новых мерах против энергосектора России 19-21 марта, сообщило агентство Reuters. В МИД РФ считают, что обстановка не способствует разработке альтернатив ДОВСЕ. Париж передаст Киеву несколько десятков колесных танков AMX-10RC. На президентских выборах в Турции состоится второй тур, после обработки 100% бюллетеней у действующего президента Эрдогана 49,34% голосов, у его оппонента Кылычдаролгу — 45%. События 14 мая — в хронике «Газеты.Ru».
Трансляция
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8:30

В 8 утра в Луганске прозвучало взрывы. Как отмечает экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник, целью удара могла быть территория бывшего авиационного училища штурманов (ЛВВАУШ).

8:15

На президентских выборах в Турции действующий лидер Реджеп Тайип Эрдоган получает 49,24% голосов после обработки 100% бюллетеней голосовавших в Турции, у Кемаля Кылычдароглу 45%, свидетельствуют предварительные результаты выборов, которые публикует государственное телевидение.

8:10

Страны НАТО решили не направлять Украине приглашение стать членом Североатлантического альянса на своем июльском саммите в Вильнюсе, однако они обсуждают возможность наращивания взаимодействия с Киевом и потенциальное установление сроков его вступления в военный блок. Об этом сообщила в воскресенье газета The Washington Post.

В статье отмечается, что США и их союзники в Западной Европе «предпочитают более медленный и осторожный подход». По словам американских должностных лиц, администрация президента США Джо Байдена настаивает на том, чтобы предоставление Украине постоянной поддержки на поле боя по мере ее подготовки к давно анонсируемому контрнаступлению рассматривалось странами НАТО в числе приоритетных задач. Американская сторона считает «членство [Киева в НАТО] и потенциальные гарантии безопасности вопросами, которые следует решать в рамках будущего урегулирования» на Украине.

8:06

Текущая ситуация не благоприятствует выдвижению новых идей по выработке альтернатив Договору об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью «Парламентской газете»,

8:03

Франция оснастит несколько батальонов ВСУ десятками колесных танков AMX-10RC. Об этом говорится в совместном заявлении президентов Франции и Украины по итогам их встречи вечером 14 мая в Елисейском дворце, распространенном французской стороной.

8:00

Здравствуйте, дорогие читатели. Сегодня 446-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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