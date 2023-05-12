Евросоюз намерен усложнить обход санкций в отношении российской нефти

Все страны ЕС поддержали ужесточение энергетических санкций против России, пишет издание Politico со ссылкой на источники. Предварительный вариант нового пакета ограничений, предложенного Еврокомиссией, запрещает судам, тайно перевозящим энергоносители из России, заходить в порты ЕС. По данным Politico, против не высказались даже те страны, которые «получают выгоду от незадекларированного импорта российской нефти».

Ни у одной из стран Евросоюза нет серьезных возражений против ужесточения санкций в отношении российского энергетического сектора, пишет газета Politico со ссылкой на источники среди европейских дипломатов.

«В настоящее время нет серьезного противодействия усилению соблюдения действующих эмбарго на энергоносители — даже со стороны стран, которые, как считается, получают выгоду от незадекларированного импорта российской нефти», — цитирует издание трех человек, знакомых с ходом обсуждений.

11 мая представители стран ЕС рассматривали технические вопросы 11-го пакета санкций в отношении России.

«Этот пакет отличается от других тем, что фокусируется на обходе [действующих ограничений], и он будет иметь другое влияние, поэтому мы не торопимся, рассматривая все предложения», — сказал дипломат европейской страны, которой пришлось сократить потребление энергоресурсов из России под давлением ЕС.

Предполагается, что новый санкционный пакет усилит принятые ранее меры, чтобы эффективнее противодействовать попаданию российской нефти по морю в страны ЕС. Для его принятия потребуется согласие всех 27 стран ЕС.

Новые ограничения

Politico ранее ознакомилась с предварительным вариантом предложений Еврокомиссии по новому пакету санкций. По информации издания, он запрещает судам, тайно перевозящим российскую нефть, заходить в европейские порты.

В документе говорится о «резком увеличении мошеннических практик и связанных с ними экологических рисков со стороны судов, перевозящих российскую нефть и нефтепродукты в попытке обойти ограничения». Новые меры дадут полномочия запрещать доступ к портам ЕС тем судам, которые подозреваются в нарушении запрета на импорт российской сырой нефти и нефтепродуктов.

Газета со ссылкой на анализ S&P Global утверждает, что Россия использует танкеры третьих стран для перевозки своей нефти, а большая часть этого флота принадлежит Греции. Некоторые суда отключают свои транспондеры и GPS, чтобы их не обнаружили, говорится в документе о новых санкциях. Если ограничения примут, за отключение транспондеров и GPS судовладельцев будут штрафовать.

Такое ужесточение вряд ли вызовет большие споры, сказал изданию высокопоставленный чиновник Еврокомиссии на условиях анонимности.

В свою очередь эксперт по вопросам санкций Ассоциации сертифицированных специалистов по борьбе с отмыванием денег (ACAMS) Джордж Волошин считает, что настоящим испытанием будет не принятие новых ограничений, а их фактическая реализация.

«На сегодняшний день правоприменение в ЕС очень ограниченно», — сказал он. Эксперт подчеркнул, что «подозреваемым» в нарушении санкционного режима средиземноморским странам «придется сделать больше, чем просто подписать новые правила в Брюсселе» и продолжать работать с российской нефтью.

Politico предполагает, что рассматриваемые меры являются частью более широкого пакета санкций, который, возможно, будет направлен против третьих стран, расширяющих торговлю с Россией, в том числе против Китая и Ирана. Новыми санкциями Евросоюз также пытается усилить влияние ранее введенных ограничений на российскую экономику.

Работу над очередным пакетом санкций Евросоюз ведет с весны. В Еврокомиссии указывали, что меры будут направлены на устранение лазеек для обхода санкций. По данным EUobserver, под санкции могут попасть компании из Гонконга, ОАЭ, Ирана, Сирии и Узбекистана, которые подозреваются в помощи России обходить ограничения. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что предстоящее ужесточение санкций против Москвы не будет последним.

С 5 декабря 2022 года Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а также совместно с Австралией и странами G7 ввел ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне $60 за баррель. Аналогичные ограничения действуют в отношении российских нефтепродуктов. Теперь европейским компаниям нельзя оказывать услуги по транспортировке российского сырья в третьи страны, если оно было закуплено по цене выше установленного «потолка».