«У нас нет конфликта с Украиной»: Мединский рассказал о новом учебнике по истории

Включение блока о спецоперации в учебники по истории России связано с необходимостью борьбы против использования науки в политических целях, заявил в интервью телеканалу РБК помощник президента РФ Владимир Мединский. По его словам, в условиях, когда на Украине создают «фэнтезийную реальность» и занимаются историческим перепрограммированием, школьникам необходимо объяснить, почему СВО была неизбежной.

В интервью телеканалу РБК Мединский рассказал, что в бытность министром культуры предлагал ограничить учебник новейшей истории России 1999 годом, когда на пост президента страны пришел Владимир Путин, однако ученое сообщество его не поддержало.

«Ученые сказали: нет, с точки зрения науки правильнее идти до вчерашнего дня, потому что все, что произошло сегодня и закончилось, уже является частью исторического пространства. Поэтому пусть это будет в разделе «Новейшая история». Поэтому, конечно, и СВО будет, и все, что успеет попасть в учебник, в нем окажется»,

— заявил Мединский.

По словам помощника президента, историю активно используют в политических целях. Как считает Мединский, на Украине сейчас занимаются историческим перепрограммированием, конструируя фэнтезийную параллельную реальность. Он отметил, что речь идет не об искажении исторических фактов, а о процессе, когда «в голову закладываются совершенно новые факты».

«Это историческое фэнтези. Московиты — это хоббиты. А они эльфы. Это из этой же серии. Никакого отношения к науке это не имеет», — сказал он.

В связи с этим, считает помощник президента, школьникам необходимо объяснить, почему спецоперация на Украине была неизбежной.

Также Мединский напомнил о процессах коренизации на Украине в годы советской власти, о коллаборационизме на Западной Украине во время Второй мировой войны и получении независимости после 1991 года, когда «ни одна законная процедура, которой требовало законодательство СССР, проведена не была».

«Я не испытываю ненависти к украинскому народу и к Украине. Мне глубоко симпатичен украинский народ. <...> Украина — это неотъемлемая часть русского мира. У нас нет конфликта с Украиной. У нас есть, к сожалению, конфликт традиционных колониалистов, которые веками строили успешные колониальные империи, с территорией, которая не захотела быть колонией», — заявил помощник президента.

Как добавил Мединский, в нем намешано много кровей, поэтому он говорит, что он «настоящий русский».

«И я испытываю огромную любовь к этой земле и к ее истории, и к ее героическому прошлому. Это часть русской земли. Украина — это неотъемлемая часть русского мира», — подытожил он.

Мединский возглавлял российскую делегацию на переговорах с украинской стороной в 2022 году, вскоре после начала СВО. Тогда стороны провели несколько раундов и, как сообщалось, были близки к заключению неких договоренностей. Однако после отвода российских войск из Киевской, Черниговской и Сумской областей и контактов делегаций в Стамбуле 29 марта украинская сторона ужесточила свои требования по гарантиям безопасности, а затем вышла из переговоров.

Новый учебник

10 апреля глава Минпросвещения Сергей Кравцов в интервью «Российской газете» заявил, что в новом учебнике по истории России для старших классов будут раскрыты причины начала спецоперации. По его совам, ученики 10-11 классов будут с ним работать уже с 1 сентября.

«Буквально на днях читал материал о Сталинградской битве, который будет в учебнике. Просто до мурашек — и о полководцах, о наших военных подвигах. Прочитал и раздел, связанный со специальной военной операцией: там раскрыты все причины начала СВО», — рассказал он.

Кроме того, всеобщую историю и историю России планируется объединить в один курс, чтобы российское государство находилось в центре общемировых исторических процессов. «История в нем не разобщает, а объединяет. Этот учебник должен быть интересным, современным, интерактивным, чтобы с его страниц можно было попасть, например, в Музей Победы или почитать доступные материалы Министерства обороны», — добавил он.