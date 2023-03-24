Зачем Войско Польское будет форсировать Балтийскую косу

Польша совместно с НАТО в последние дни марта проведут самые масштабные в этом году учения «Залев-23». Маневры пройдут на Балтийской косе — примерно в 30 км от границы с Калининградской областью. Войско Польское собирается формировать полоску суши и проводить разведку в направлении территории РФ. Неделю назад Варшава заявила, что разместит у российской границы американские РСЗО HIMARS.

Польша совместно с союзными боевыми группами НАТО проведет тактические учения в районе Балтийской (Вислинской) косы на границе с Калининградской областью. Об этом пишет издание РАР со ссылкой на пресс-секретаря 16-й Поморской механизированной дивизии майора Магдалену Косциньскую.

Учения под кодовым названием «Залев-23» пройдут с 27 по 31 марта. В них примут участие подразделения 16-й Поморской механизированной дивизии: сухопутные войска, ВМФ, службы тыла и обеспечения, а также союзные силы из батальонной группы НАТО — в общей сложности 2,5 тысячи человек и около 500 единиц техники.

По словам Косциньской, основным элементом маневров станет форсирование Балтийской косы: военнослужащие будут отрабатывать переправу на транспортных средствах, перебрасывать условно поврежденную технику.

Основной целью «Залев-23» заявлено контртеррористическое взаимодействие с целью освобождения объекта и заложников. Кроме того, Польша и НАТО будут отрабатывать ведение военно-морской разведки в направлении Гданьского и Калининградского (Вислинского) залива.

Представитель Войска Польского отметила, что «Залев-23» станут самыми масштабными военными учениями в 2023 году.

Балтийская коса — узкая полоска суши длиной 65 км, отделяющая Калининградский залив от основной части Гданьского залива в Балтийском море. По косе проходит граница между Польшей и Россией. На восточной стороне косы расположен самый западный российский город Балтийск, на западной — польский город Конты Рыбацке.

После начала российской военной спецоперации на Украине Варшава неоднократно заявляла о намерении усилить свои вооруженные силы в приграничных с Калининградской областью регионах.

17 марта польский министр обороны Мариуш Блащак заявил, что 16-я механизированная дивизия, которая дислоцируется в Ольштыне в 100 км от Калининграда, будет усилена за счет американских РСЗО HIMARS. Варшава заказала их у Вашингтона еще в 2019 году.

«16-я механизированная дивизия с каждым днем становится все сильней… Задача польских властей — укрепить наши вооруженные силы таким образом, чтобы Владимир Путин не посмел напасть на Польшу», — объяснял решение Блащак.

Помимо HIMARS, дивизия должна получить южнокорейские танки К2 и артиллерийские установки К9.

24 марта пресс-секретарь Варминско-Мазурского отдела Пограничной стражи республики Мирослава Александрович сообщила, что польская армия построила на границе с Калининградской областью 100-километровый забор из колючей проволоки.

«Строительство заграждения из колючей проволоки в настоящее время продолжается на большинстве участков, находящихся в ведении отдельных застав Пограничной стражи. В общей сложности построено уже 107 километров этого заграждения», — рассказала Александрович. Она добавила, что таким образом огорожена почти половина сухопутной границы Польши и России.

Стену Войско Польское начало воздвигать в ноябре прошлого года для защиты от волн мигрантов. Заграждение представляет собой три ряда колючей проволоки по 2,5 метра в высоту и 3 метра в ширину. В ответ на это калининградский губернатор Антон Алиханов предложил Польше делать стену из калининградского кирпича.

«Думаю, с учетом стоимости газа обжигать кирпичи в Польше сильно дорого, но у нас в Краснознаменске есть отличный завод «Пятый элемент», мы готовы им, если надо, продать стройматериалы, пожалуйста. Даже со скидкой небольшой», — говорил глава региона.

В марте 2023-го Варшава также планировала начать строительство барьера, оснащенного электронными датчиками, на протяжении 199-километровой сухопутной границы с Россией. Стоимость проекта оценивается в 373 млн злотых (около $85 млн).