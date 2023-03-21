«Их бизнес здесь, доход тоже здесь». Кремль скептически оценил схему снятия санкций с миллиардеров

Бывший посол США в России Майкл Макфол предложил российским миллиардерам схему выхода из-под санкций: публично выступить против СВО, отдать половину денег Киеву и уехать из страны. В Кремле посчитали, что такой вариант несерьезен, поскольку крупные предприниматели работают, инвестируют и получают доходы именно в России.

Крупные российские бизнесмены, скорее всего, не воспримут всерьез предложение бывшего посла США Майкла Макфола о снятии западных санкций в обмен на осуждение специальной военной операции и пожертвование половины своего состояния Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге.

«Крупные предприниматели, они же ногами стоят на российской земле. Их предприятия работают здесь, их инвестиции работают здесь, в России, их бизнес ведется здесь, их основной доход тоже возникает здесь. Поэтому те, кто стоит ногами здесь, конечно, такие предложения вряд ли воспримут серьезно», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что Москва считает антироссийские санкции незаконными с точки зрения международного права. Пресс-секретарь Владимира Путина также отказался рассуждать о реакции Кремля, если все же найдутся бизнесмены, которые откликнутся на предложение Макфола.

«Давайте не будем каких-то гипотетических рассуждений вести, это похоже на просто разглагольства, которые не имеют под собой ничего. В любом случае я повторяю, все эти санкции, ограничения мы считаем незаконными с точки зрения международного права», — добавил Песков.

Ранее 21 марта Макфол в своем блоге предложил схему выхода из-под санкций для «российских миллиардеров». По мнению дипломата, ограничения должны быть наложены на всех крупных российских предпринимателей. Но одновременно должна существовать и процедура по их снятию.

«После введения ограничений им должна быть предоставлена возможность выйти из санкционных списков. Во-первых, путем осуждения войны и лично Владимира Путина. Во-вторых, с помощью пожертвования половины своего состояния в Фонд восстановления Украины. В-третьих, они должны уехать из России. Мне это кажется справедливым», — написал Макфол.

При этом экс-посол США считает, что санкции должны налагаться не на конкретные российские официальные лица, а на должности — чтобы чиновники могли уходить в отставку и таким образом избегать ограничений.

Макфол отметил, что многие его украинские знакомые и коллеги настаивают, чтобы к ответственности за спецоперацию привлекались в принципе все российские граждане. Дипломат заявил, что понимает такие настроения, но обвинять всех русских — неправильно.

Однако, по его мнению, есть способы воздействия на рядовых россиян. В частности, Макфол предлагает всем странам последовать примеру Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Финляндии и запретить въезд граждан РФ по туристическим визам.

«Другим менее радикальным вариантом было бы включение «украинского сбора на восстановление» во все визы для российских граждан, направляющихся в Европу и другие демократические страны», — объясняет дипломат.

Он также добавил, что граждане РФ, выступающие против спецоперации на Украине, должны как-то ясно выразить свою позицию. При этом Макфол отметил, что не имеет морального права, «сидя в безопасности в своем доме в Калифорнии», указывать русским, как поступать. Но в то же время ожидает от них «маленьких и символических» действий.