«Деньги пойдут на благотворительность». Продается малиновый пиджак Жириновского

Красный пиджак покойного политика Владимира Жириновского выставлен на торги аукционного дома «Литфонд». Его стоимость оценивается в 250 тыс. рублей. Старт торгов назначен на 23 марта. «Газета.Ru» выяснила, что Жириновский в эфире телепрограммы подарил пиджак телеведущему Александру Гордону, а тот передарил его своему приятелю. Зампред Госдумы Петр Толстой рассказал «Газете.Ru» о других пиджаках Жириновского и их особенностях. О страсти Жириновского к пиджакам, заботе об избирателях и российских текстильных фабриках — в нашем материале.

Материальное наследие бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского начало расходиться в массы, так, на сайте аукционного дома «Литфонд» появился лот с красным пиджаком политика. Его начальную стоимость оценили в 250 тыс. рублей. Старт торгов назначен на 23 марта.

В описании лота указано, что Жириновский подарил пиджак телеведущему Александру Гордону в эфире телепрограммы «Политика» в мае 2014 г.

close 100% Пиджак Владимира Вольфовича Жириновского Аукционный дом «Литфонд»

«Представляет коллекционную ценность», — указано на сайте «Литфонда».

Пресс-служба ЛДПР рассказали изданию «Подъем», что партия не продает личные вещи своего основателя, а потому не имеет отношения к аукциону.

«Его личные вещи, естественно, у родственников. А награды, важные символические предметы, артефакты — всё в музее и представляет для партии большую духовную ценность, никогда мы не будем этим торговать. Какие-то сувениры от Жириновского могут продавать обычные граждане, он был щедрым человеком и часто что-то дарил. Либо это вообще фейк. Мы не можем верифицировать каждую вещь, которую выставили на торговую площадку».

И действительно, на нескольких сайтах по продаже поддержанных вещей есть объявления «Дипломат Жириновского», «Портфель Жириновского» и др. Однако их стоимость значительно ниже – от 1 до 7 тыс. рублей.

«Я интересуюсь людьми, а не пиджаками»

В беседе с «Газетой.Ru» телеведущий Александр Гордон подтвердил, что политик дарил ему свой легендарный пиджак.

«Да, пиджак Жириновского. Мне подарен Владимиром Вольфовичем в эфире Первого канала в программе «Политика». Чуть больше года назад я его подарил приятелю. Потом получил письмо с просьбой разрешить продать пиджак. Меня уверили, что деньги пойдут на благотворительность. Я не возражал», — рассказал Гордон.

Также в разговоре с «Газетой.Ru» зампред Госдумы Петр Толстой заявил, что не знает, как пиджак оказался выставлен на аукцион. Оценить его стоимость он не смог: «Если есть люди, которые готовы заплатить больше. Я думаю, поднимут цену еще».

«Вообще, надо сказать, и с Жириновским, и с Гордоном меня связывают 20 лет жизни. Поэтому я вроде как всех знаю, всех хорошо помню, но с пиджаком меня ничего не связывает. Поэтому как он оказался на аукционе, что это такое я вам пояснить не могу. <…> Я за этим не следил. Я больше интересуюсь людьми, а не пиджаками», — заявил.

Толстой напомнил, что у Жириновского было много экстравагантных пиджаков. «Мне запомнились парочка, с которых съезжали микрофоны во время прямого эфира, это, конечно, было ужасно. Шелковые. В целом, безусловно, цена определяется не эфиром федерального канала, а принадлежностью Жириновскому, который является одним из выдающихся российских политиков», — заявил он.

Он напомнил, что 6 апреля будет год со смерти политика, «по этому поводу будут организованы различные мероприятия, в том числе и в Госдуме».

«Иди, давай я тебе дам пиджак»

Экс-лидер ЛДПР неоднократно отдавал свои пиджаки в телеэфире, а также поднимал вопросы о качестве легкой промышленности на примере пиджаков. Первый зафиксированный случай, вероятно, относится к марту 1997 года. На пресс-конференции в Госдуме зашла речь о помощи населению — между Жириновским и одним из присутствующих завязался спор, в конце которого политик снял с себя серый пиджак, подозвал гостя и пытался надеть на него. «Иди, давай я тебе дам пиджак», — повторял Жириновский.

Когда все вернулись на свои места, лидер ЛДПР в шутку предположил, что СМИ преподнесут этот случай, как попытку напасть на избирателя.

«Сегодня покажут эту сцену, что я напал на человека и пытался его ограбить. Покажут! Но не так как было! Скажут: Жириновский нападает на избирателей, они просят помощи, а он отбирает у них последние деньги»,

— иронизировал политик.

В мае 2014 года в эфире телепрограммы «Политика» завязался спор Жириновского с другими участниками программы по поводу ситуации в Донбассе. Тогда ведущий программы Петр Толстой, вероятно, чтобы остудить накал страстей, передал слово Александру Гордону, который напомнил Жириновскому об обещании подарить красный пиджак.

«Вы серьезный политик. Вы 20 лет в политике. Почему вы слово-то свое не держите? Вы обещали на одной из программ подарить мне красный пиджак. Где пиджак?» — спросил Гордон.

После этого Жириновскому принесли в студию пиджак. Итог программы Петр Толстой подвел словами: «Теперь, когда Александр Гордон вооружен красным пиджаком, я уверен, что и на Украине, и в России все будет прекрасно».

В октябре 2017 года в эфире телепрограммы «Вечер с Владимиром Соловьевым», Жириновский, отойдя от основной темы обсуждения, вновь поднял вопрос пиджаков, начал осматривать одежду одного из гостей, затем, выключившись из дискуссии, начал обсуждать со зрителями свой пиджак. В итоге он заявил, что необходимо поддерживать российских производителей и меньше обращать внимания на зарубежных, в данном случае — английских.

В том же году Жириновский в эфире программы «60 минут» также подошел к участнику программы, представителю Польши Якубу Корейбе, уверенный в том, что костюм произвели в США. «Чей костюм? Сделано в Америке? Ничего нет в Америке, страна пустая, Черкизон!» — воскликнул Жириновский.

Однако гость заявил, что его костюм сделан на родине, в Польше.

В 2020 году в эфире «ЛДПР.ТВ» Жириновский в окружении однопартийцев задался вопросом: «Кто-то решил, что нижняя пуговица [пиджака] должна быть расстегнута. Миллионы людей ходят с нижней расстегнутой пуговицей. Кто вводит такие правила? Пусть человек одевается как хочет». Затем он высказался о необходимости налаживать производство одежды в России, приведя в пример несколько фабрик. Чтобы справиться с наплывом дешевой продукции из азиатских стран он предложил ввести пошлины на ввоз одежды и обуви.

Пиджаки на торгах

На аукционе «Литфонда» ранее продавались несколько пиджаков российских знаменитостей.

В июне 2021 года на торгах был продан цветной лоскутный пиджак, который сшил писатель и политик Эдуард Лимонов. Лот продали за 1,7 млн руб. при стартовой цене 380 тыс.

close 100% Собственноручно скроенный и сшитый Эдуардом Лимоновым пиджак, состоящий из 114 лоскутов разноцветных тканей. Начало 1970-х годов. Аукционный дом «Литфонд»

Лимонов сшил этот пиджак в 1972 году. Он использовал для него 114 разноцветных лоскутов ткани — два из них в форме инициалов Э и Л. Размер пиджака — 46–48.

Также на площадке «Литфонда» продавался концертный костюм актера и музыканта Петра Мамонова. В июне 2022 года костюм ушел с торгов за 300 тыс. рублей при стартовой цене в 90 тыс.