Пентагон сравнит выгоду от разведданных беспилотника с ценой конфликта с Россией

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале оценил законность российских ограничений на полеты и возможность пребывания летательных аппаратов других стран в «закрытых» зонах.
По его словам, международной конвенции на эту тему нет, и Чикагская конвенция 1944 года и другие международные документы эти вопросы не регулируют. Однако, по словам Медведева, существует национальное законодательство:
«Воздушный кодекс оперирует терминами «запретные зоны» и «зоны с ограничениями». Так, в соответствии со ст. 15 ВК устанавливаются запретные зоны, опасные зоны (районы полигонов, взрывных работ и тому подобное), зоны ограничений полётов воздушных судов и другие установленные для осуществления деятельности в воздушном пространстве элементы структуры воздушного пространства. Это делается правительством. Беспилотники тоже должны соблюдать эти правила. Особенно в период боевых действий, о чём известно всем пользователям воздушного пространства. Тем более, что момент входа на самолёте или БПЛА в территориальное море подчас затруднительно отфиксировать».
Кроме того, отметил Медведев, США «разрушили Договор по открытому небу, который давал право на военные инспекции».
«Американцы вконец оборзели и церемониться с ними неправильно. Контакты военных нужны, конечно. Особенно на фоне заявлений американских ублюдков типа сенатора Грэма о том, что надо сбивать российские самолеты. Кстати, и с такими людьми иногда случаются авиационные происшествия».
15 марта сенатор из Южной Каролины Линдси Грэм в беседе с ведущим Fox News Шоном Хэннити сказал, что США должны призвать Россию к ответу и четко заявить: «Если вы когда-нибудь приблизитесь к другому американскому объекту, летящему в международных водах, ваш самолет будет сбит».
США вышли из Договора по открытому небу в ноябре 2020 года в связи с множеством противоречий с российской стороной. РФ денонсировала договор в 2021 году.
«Ограничения незаконны»
В свою очередь координатор по стратегическим коммуникациям Совбеза Белого дома Джон Кирби назвал незаконными российские ограничения полетов над Черным морем и заявил, что Вашингтон не будет их соблюдать.
«Они могут говорить что хотят по поводу ограничений. Мы их не соблюдаем. Они незаконны»,
— сказал Кирби на брифинге.
По его словам, американские военные продолжат полеты над Черным морем.
Также CNN со ссылкой на официальных лиц пишет, что в Вашингтоне оценивают риски применения беспилотников для разведки над Черным морем. В связи с падением MQ-9 после встречи с российскими истребителями Су-27 14 марта, американские военные пытаются взвесить финансовые затраты и информационную выгоду против возможной эскалации конфликта с РФ, отмечает CNN. Сейчас военные изучают все возможные маршруты для применения беспилотников и пытаются решить, какой из них наиболее безопасен и не приведет ко встрече с российскими самолетами.
«Пентагон планирует проанализировать общие затраты и выгоды от выполнения этих миссий, сравнив потенциальную разведывательную ценность конкретного маршрута с риском эскалации отношений с Россией», — передает CNN.
Отмечается, что Пентагон не прекратил полеты над Черным морем, и, после крушения Reaper, направил в район падения такой же БПЛА для обследования места крушения и наблюдения за российскими кораблями, которые ищут обломки беспилотника. В ближайшие дни американские военные могут направить еще один дрон в небо над Черным морем.
Высокопоставленный военный чиновник заявил CNN, что в Пентагоне обеспокоены ограничением работы БПЛА для получения разведданных. Однако, отметил источник, США могут использовать спутники-шпионы для получения необходимой информации.
Падение черного «Рипера»
Европейское командование ВС США 14 марта сообщило, что российский Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 Reaper над Черным морем. В Минобороны России заявили, что Су-27 «бортовое вооружение не применяли, с беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали», отметив, что американский беспилотник нарушил правила использования воздушного пространства. Представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что действия российских военных были непреднамеренными и связаны с некомпетентностью российских пилотов.
После инцидента состоялся телефонный разговор глав военных ведомств России и США Сергея Шойгу и Ллойда Остина. В Минобороны сообщили, что Шойгу объяснил американскому коллеге причины инцидента. Ими, по мнению главы Минобороны России, «стали действия США по несоблюдению заявленной РФ зоны ограничения полетов, установленной в связи с проведением СВО, а также усиление разведывательной деятельности против интересов РФ». Остин в свою очередь не стал раскрывать детали переговоров.
Позже, «в развитие» переговоров Шойгу и Остина, состоялись переговоры РФ и США на уровне Генштабов — созвонились глава российского ГШ Валерий Герасимов и глава комитета начальников штабов ВС США Марк Милли. Стороны обсудили «вызывающие беспокойство вопросы в сфере безопасности».