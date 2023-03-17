Пентагон сравнит выгоду от разведданных беспилотника с ценой конфликта с Россией

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале написал, что американский беспилотник MQ-9 Reaper, упавший в Черное море 14 марта, находился там незаконно. По его словам, хоть международных договоров для таких случаев пока не существует, пользователи воздушного пространства должны следовать национальному законодательству других стран во время полетов. Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон считает незаконными ограничения полетов над Черным морем, которые ввели российские власти в связи со спецоперацией, и американские военные продолжат там летать. Тем временем CNN пишет, что в Пентагоне оценивают риски использования БПЛА для разведки в данном регионе.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале оценил законность российских ограничений на полеты и возможность пребывания летательных аппаратов других стран в «закрытых» зонах.

По его словам, международной конвенции на эту тему нет, и Чикагская конвенция 1944 года и другие международные документы эти вопросы не регулируют. Однако, по словам Медведева, существует национальное законодательство:

«Воздушный кодекс оперирует терминами «запретные зоны» и «зоны с ограничениями». Так, в соответствии со ст. 15 ВК устанавливаются запретные зоны, опасные зоны (районы полигонов, взрывных работ и тому подобное), зоны ограничений полётов воздушных судов и другие установленные для осуществления деятельности в воздушном пространстве элементы структуры воздушного пространства. Это делается правительством. Беспилотники тоже должны соблюдать эти правила. Особенно в период боевых действий, о чём известно всем пользователям воздушного пространства. Тем более, что момент входа на самолёте или БПЛА в территориальное море подчас затруднительно отфиксировать».

Кроме того, отметил Медведев, США «разрушили Договор по открытому небу, который давал право на военные инспекции».

«Американцы вконец оборзели и церемониться с ними неправильно. Контакты военных нужны, конечно. Особенно на фоне заявлений американских ублюдков типа сенатора Грэма о том, что надо сбивать российские самолеты. Кстати, и с такими людьми иногда случаются авиационные происшествия».

15 марта сенатор из Южной Каролины Линдси Грэм в беседе с ведущим Fox News Шоном Хэннити сказал, что США должны призвать Россию к ответу и четко заявить: «Если вы когда-нибудь приблизитесь к другому американскому объекту, летящему в международных водах, ваш самолет будет сбит».

США вышли из Договора по открытому небу в ноябре 2020 года в связи с множеством противоречий с российской стороной. РФ денонсировала договор в 2021 году.

«Ограничения незаконны»

В свою очередь координатор по стратегическим коммуникациям Совбеза Белого дома Джон Кирби назвал незаконными российские ограничения полетов над Черным морем и заявил, что Вашингтон не будет их соблюдать.

«Они могут говорить что хотят по поводу ограничений. Мы их не соблюдаем. Они незаконны»,

— сказал Кирби на брифинге.

По его словам, американские военные продолжат полеты над Черным морем.

Также CNN со ссылкой на официальных лиц пишет, что в Вашингтоне оценивают риски применения беспилотников для разведки над Черным морем. В связи с падением MQ-9 после встречи с российскими истребителями Су-27 14 марта, американские военные пытаются взвесить финансовые затраты и информационную выгоду против возможной эскалации конфликта с РФ, отмечает CNN. Сейчас военные изучают все возможные маршруты для применения беспилотников и пытаются решить, какой из них наиболее безопасен и не приведет ко встрече с российскими самолетами.

«Пентагон планирует проанализировать общие затраты и выгоды от выполнения этих миссий, сравнив потенциальную разведывательную ценность конкретного маршрута с риском эскалации отношений с Россией», — передает CNN.

Отмечается, что Пентагон не прекратил полеты над Черным морем, и, после крушения Reaper, направил в район падения такой же БПЛА для обследования места крушения и наблюдения за российскими кораблями, которые ищут обломки беспилотника. В ближайшие дни американские военные могут направить еще один дрон в небо над Черным морем.

Высокопоставленный военный чиновник заявил CNN, что в Пентагоне обеспокоены ограничением работы БПЛА для получения разведданных. Однако, отметил источник, США могут использовать спутники-шпионы для получения необходимой информации.

Падение черного «Рипера»

Европейское командование ВС США 14 марта сообщило, что российский Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 Reaper над Черным морем. В Минобороны России заявили, что Су-27 «бортовое вооружение не применяли, с беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали», отметив, что американский беспилотник нарушил правила использования воздушного пространства. Представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что действия российских военных были непреднамеренными и связаны с некомпетентностью российских пилотов.

После инцидента состоялся телефонный разговор глав военных ведомств России и США Сергея Шойгу и Ллойда Остина. В Минобороны сообщили, что Шойгу объяснил американскому коллеге причины инцидента. Ими, по мнению главы Минобороны России, «стали действия США по несоблюдению заявленной РФ зоны ограничения полетов, установленной в связи с проведением СВО, а также усиление разведывательной деятельности против интересов РФ». Остин в свою очередь не стал раскрывать детали переговоров.

Позже, «в развитие» переговоров Шойгу и Остина, состоялись переговоры РФ и США на уровне Генштабов — созвонились глава российского ГШ Валерий Герасимов и глава комитета начальников штабов ВС США Марк Милли. Стороны обсудили «вызывающие беспокойство вопросы в сфере безопасности».