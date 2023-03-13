Срок поменьше: чем закончились переговоры России и ООН по зерновой сделке

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин после переговоров в Женеве заявил, что Москва не против продления зерновой сделки – но сроком на 60 дней, а не на 120. Он добавил, что РФ определится с позицией в зависимости от «реального прогресса» по поставкам российского аммиака и сельхозпродукции. ООН пока не комментирует высказывание Вершинина. Камнем преткновения остается аммиакопровод Тольятти-Одесса.

ООН старается сделать все для обеспечения «целостности» и продления зерновой сделки. Об этом заявил представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик, передает ТАСС.

Заявление замминистра иностранных дел РФ Сергея Вершинина о готовности Москвы к пролонгации сделки сроком на 60 дней вместо 120 он комментировать отказался.

«Не буду вдаваться в детали, больше информации поступит из Женевы. Мы делаем все, чтобы обеспечить целостность сделки и ее продление», — сказал Дюжаррик журналистам на брифинге.

Он добавил, что в Женеве только что завершилась встреча делегаций России и ООН.

«Я ожидаю, что до конца дня из Женевы поступят полные заявления», — отметил представитель генсека ООН.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что очередной раунд консультаций российской делегации с представителями всемирной организации состоялся. Он добавил, что Москва не против продления зерновой сделки после истечения второго ее срока 18 марта – но только на 60 дней.

«Напомню, что они [Стамбульские соглашения, «зерновая сделка»] состоят из двух взаимоувязанных частей — «черноморской инициативы» по вывозу украинского продовольствия и сырья для удобрений, включая аммиак, и Меморандума Россия-ООН по нормализации отечественного сельхозэкспорта», — сказал Вершинин.

По его словам, дальнейшая позиция РФ будет зависеть от «реального прогресса по поставкам российской продукции», в том числе – решения вопросов с платежами, логистикой, страховками, размораживания финансовой деятельности РФ и поставок аммиака по трубопроводу Тольятти-Одесса.

Дипломат добавил, что сейчас обещанные западными государствами санкционные исключения «не работают». Москва указывает, что не было выполнено условие в части разблокировки российского экспорта продовольствия и удобрений.

Зерновая сделка истекала 18 ноября, но по условиям была возможна автоматическая пролонгация на 120 дней – если не было возражений кого-то из ее участников.

Запуск аммиакопровода остается камнем преткновения в вопросе зерновой сделки. Как сообщало издание «Блокнот», президент Украины Владимир Зеленский говорил, что одобрит подачу аммиака из РФ в порт Одессы при обмене пленными по формуле «всех на всех».

Украинский лидер заявил об этом 16 сентября. «Я против поставок аммиака из Российской Федерации через нашу территорию. Я сделаю это только в обмен на наших пленных», — сказал Зеленский. В Кремле заявили, что идея неуместна: «Разве люди и аммиак — это одно и то же?!» — сказал Дмитрий Песков.

Спустя 5 дней, 23 сентября, телеканал RTVi сообщил, что в день объявления в России частичной мобилизации произошел один из крупнейших обменов военнопленными с Украиной — на родину вернулись 55 российских военных в обмен на 215 украинских, в том числе бойцов полка «Азов» (организация запрещена в России), взятых в плен при осаде «Азовстали» в Мариуполе. Москва также получила украинского политика Виктора Медведчука, известного как «кум Путина».

Из-за невозможности экспортировать сырье и продукцию частные компании и бюджет РФ теряет «миллиарды долларов», сообщала британская Financial Times.

В ООН подчеркнули, что глобальные рынки нуждаются в российских удобрениях и аммиаке для урожая 2023 года.