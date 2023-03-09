«С трудом верится в проукраинского Доктора Зло». В Кремле оценили новые версии взрыва газопроводов

В Москве не верят публикациям NYT, WSJ и других западных СМИ, что за терактом на «Северных потоках» может стоять проукраинская группировка, никак не связанная со спецслужбами, заявил Дмитрий Песков. По его словам, подобная операция под силу только хорошо обученным государственным структурам, которых в мире не так много. По мнению пресс-секретаря российского президента, у «англосаксов» возникает много «неловкостей» с немцами из-за диверсии, поэтому они пытаются с помощью синхронного выхода статей в СМИ создать себе алиби.

Осуществить теракт на «Северных потоках» под силу только ограниченному количеству спецслужб во всем мире, поэтому в Кремле не верят в версию, что за подрывом газопроводов стоит некая проукраинская группировка. Об этом заявил 9 марта пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Что касается проукраинского какого-то «Доктора Зло», который это организовал: с трудом в это верится, слишком уж это была сложная задача, которая была по плечу только хорошо обученной государственной специальной службе, коих не так много в нашем мире», — объяснил Песков журналистам.

Он также обратил внимание на синхронный выход почти во всех крупных американских и европейских СМИ публикаций на тему «украинского следа» в подрыве «Северных потоков».

«Вы видите, что англосаксы, о которых мы говорили с самого начала, суетятся. У них явно много неловкостей из-за этого теракта в отношениях с немцами, это очевидно», — сказал Песков.

Он добавил, что Кремль настаивает на проведении быстрого и прозрачного расследования терактов, поскольку он является крайне опасным прецедентом. Версии о причастности России к взрыву трубопроводов он назвал «абсурдной гипотезой», порожденной «воспаленным мозгом».

«Ее очень сложно дальше продвигать, уж слишком она абсурдная. Ну хоть какие-то зачатки разума остаются», — резюмировал пресс-секретарь президента.

Глава российского МИД Сергей Лавров также назвал публикации в западных СМИ об украинском следе в теракте на газопроводах позорными.

«Думаю, что те вопиющие факты, которые сегодня имеются в публичной сфере, и та реакция, позорная реакция в западных СМИ на эти факты, которые в последние дни прозвучала, конечно же, не останутся без внимания», — сообщил дипломат.

7 и 8 марта сразу несколько крупных иностранных изданий — американские The New York Times, The Wall Street Journal, немецкая Zeit, британская Times — со ссылкой на источники писали, что «Северные потоки» взорвала группировка, не связанная со спецслужбами, в которую входили водолазы из Украины и России. При этом в статьях подчеркивалось, что исполнители теракта не связаны ни с США, ни с Великобританией. Говорилось, что было установлено судно, с которого водолазы спускались на дно Балтийского моря, чтобы заложить взрывчатку — принадлежавшая двум украинцам яхта, арендованная польской компанией. На судне якобы нашли следы взрывчатых веществ.

В Times отдельно отмечали, что одной из целей серии публикаций могут быть попытки Запада защитить Киев от возможной связи с диверсией на трубопроводах.

В феврале американский журналист-расследователь Сеймур Херш выпустил большую публикацию, в которой утверждает, что газопроводы взорвали спецслужбы США при участии Норвегии. Согласно данным Херша, бомбы были заложены еще летом под прикрытием учений НАТО BALTOPS. В действие их привели в сентябре с помощью радиобуя, сброшенного норвежским самолетом-разведчиком.

Сам 85-летний Херш после выхода в западных СМИ альтернативной версии взрыва на «Северных потоках» в беседе с российским РИА Новости рассмеялся и не стал комментировать публикации NYT и WSJ. Позже в разговоре с газетой «Известия» он пообещал на следующей неделе опубликовать новое расследование диверсии на газопроводах.