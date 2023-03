«С трудом верится в проукраинского Доктора Зло». В Кремле оценили новые версии взрыва газопроводов

Осуществить теракт на «Северных потоках» под силу только ограниченному количеству спецслужб во всем мире, поэтому в Кремле не верят в версию, что за подрывом газопроводов стоит некая проукраинская группировка. Об этом заявил 9 марта пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Что касается проукраинского какого-то «Доктора Зло», который это организовал: с трудом в это верится, слишком уж это была сложная задача, которая была по плечу только хорошо обученной государственной специальной службе, коих не так много в нашем мире», — объяснил Песков журналистам.

Он также обратил внимание на синхронный выход почти во всех крупных американских и европейских СМИ публикаций на тему «украинского следа» в подрыве «Северных потоков».

«Вы видите, что англосаксы, о которых мы говорили с самого начала, суетятся. У них явно много неловкостей из-за этого теракта в отношениях с немцами, это очевидно», — сказал Песков.

Он добавил, что Кремль настаивает на проведении быстрого и прозрачного расследования терактов, поскольку он является крайне опасным прецедентом. Версии о причастности России к взрыву трубопроводов он назвал «абсурдной гипотезой», порожденной «воспаленным мозгом».

«Ее очень сложно дальше продвигать, уж слишком она абсурдная. Ну хоть какие-то зачатки разума остаются», — резюмировал пресс-секретарь президента.

Глава российского МИД Сергей Лавров также назвал публикации в западных СМИ об украинском следе в теракте на газопроводах позорными.

«Думаю, что те вопиющие факты, которые сегодня имеются в публичной сфере, и та реакция, позорная реакция в западных СМИ на эти факты, которые в последние дни прозвучала, конечно же, не останутся без внимания», — сообщил дипломат.

7 и 8 марта сразу несколько крупных иностранных изданий — американские The New York Times, The Wall Street Journal, немецкая Zeit, британская Times — со ссылкой на источники писали, что «Северные потоки» взорвала группировка, не связанная со спецслужбами, в которую входили водолазы из Украины и России. При этом в статьях подчеркивалось, что исполнители теракта не связаны ни с США, ни с Великобританией. Говорилось, что было установлено судно, с которого водолазы спускались на дно Балтийского моря, чтобы заложить взрывчатку — принадлежавшая двум украинцам яхта, арендованная польской компанией. На судне якобы нашли следы взрывчатых веществ.

В Times отдельно отмечали, что одной из целей серии публикаций могут быть попытки Запада защитить Киев от возможной связи с диверсией на трубопроводах.

В феврале американский журналист-расследователь Сеймур Херш выпустил большую публикацию, в которой утверждает, что газопроводы взорвали спецслужбы США при участии Норвегии. Согласно данным Херша, бомбы были заложены еще летом под прикрытием учений НАТО BALTOPS. В действие их привели в сентябре с помощью радиобуя, сброшенного норвежским самолетом-разведчиком.

Сам 85-летний Херш после выхода в западных СМИ альтернативной версии взрыва на «Северных потоках» в беседе с российским РИА Новости рассмеялся и не стал комментировать публикации NYT и WSJ. Позже в разговоре с газетой «Известия» он пообещал на следующей неделе опубликовать новое расследование диверсии на газопроводах.