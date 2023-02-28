Евродепутат Мариани сообщил о «конце» санкций Евросоюза

«Большие разногласия» между странами ЕС могут привести к тому, что десятый пакет санкций против России станет последним, заявил евродепутат Тьерри Мариани. По его словам, проблемным вопросом остаются поставки российского газа – а болезненной эта тема оказалась для Австрии, Венгрии и Словакии. Есть и другие моменты, влияющие на единство Европы, добавил политик.

Французский депутат Европарламента от ультраправой партии «Национальное объединение» Тьерри Мариани заявил, что десятый пакет антироссийских санкций может стать «последним» из-за разногласий в ЕС. Его слова передает РИА Новости.

«Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен отчаянно хотела отметить годовщину начала спецоперации, однако [в Евросоюзе] есть глубокие разногласия, и они становятся все более очевидными», — сказал он агентству.

По словам Мариани, противоречия в Европе вызывает вопрос поставок газа из России. «Особенно избегают эту тему Австрия, Венгрия и Словакия», — добавил он.

Кроме того, отметил парламентарий, в Брюсселе «избегают разговоров» о некоторых иных вопросах – например, о гражданской атомной энергетике. Он указал, что ЕС импортирует из России почти 20% урана, а 19 реакторов российского производства «обеспечивают энергией пять стран Европы».

«Американцев также очень смущает тот факт, что 16% ядерного топлива, потребляемого американскими атомными электростанциями, поступает из России, а также 30% из Казахстана и Узбекистана, что близко к позиции России», — выразил мнение Мариани.

Наконец, он считает, что Евросоюзу уже «негде вводить санкции», а объявление десятого пакета санкций с задержкой «это признание провала и европейской беспомощности».

Тьерри Мариани известен пророссийскими заявлениями, он поддержал воссоединение Крыма с Россией, неоднократно призывал ЕС отказаться от санкций против РФ. Неоднократно посещал российский Крым и заявлял, что Европа должна признать итоги крымского референдума 2014 года.

25 февраля Евросоюз ввел в действие новые санкции против РФ, расширив ограничения персонального характера, а также на экспорт и импорт. Введены новые запреты на работу российских СМИ.

Накануне этого, 24 февраля, Reuters сообщил, что послы стран-членов Евросоюза в третий раз не смогли согласовать 10-й пакет антироссийских санкций.

Согласно информации источников, новый пакет ограничений заблокировала Польша, с точки зрения которой исключения для поставок в страны ЕС каучука из России делают неэффективными новые санкции.

20 февраля глава европейской дипломатии Жозеп Боррель признавал наличие разногласий внутри ЕС касательного нового, десятого пакета санкций. «Десятый пакет санкций будет утвержден в письменной форме до 24 февраля. К тому времени будут преодолены препятствия, которые еще существуют. Это обязательство было принято всеми министрами, пакет получил значительную поддержку со стороны всех», — заявлял глава Европейской службы внешних дел.

22 февраля Bloomberg сообщил, что страны «Большой семерки» (G7) планируют создать новый инструмент для координации применения антироссийских санкций.

Согласно материалу агентства, упомянутый инструмент предварительно назван «механизмом координации правоприменения». С его помощью страны будут обмениваться сведениями о любых государствах и компаниях, подозреваемых в «пособничестве» РФ путем уклонения от санкций или их «подрыву». Как отметил один из источников Bloomberg, США также обеспокоены соблюдением уже принятых против России ограничений.