«Я опирался на мнение народа России». Нарышкин ответил на обвинение в «дерзком» поведении

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что позитивно оценивает встречу с американским коллегой Уильямом Бернсом в ноябре 2022 года в Анкаре. Директор СВР не подтвердил слова Бернса о своем дерзком и высокомерном поведении, о котором глава ЦРУ рассказал 26 февраля. По словам Нарышкина, на тех переговорах он опирался на мнение всего российского народа, и это, по его мнению, возможно, сформировало впечатление Бернса. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Нарышкин позитивно оценивает встречу с главой ЦРУ Бернсом в ноябре 2022 года и считает, что, если бы одна из сторон вела себя некорректно, переговоры не смогли бы продлиться более двух часов.

«Встреча проходила в течение двух с половиной часов, и одно это говорит о том, что вряд ли продолжительность встречи могла бы быть такой, если одна из сторон вела себя дерзко, грубо и высокомерно. Была очень хорошая, спокойная беседа»,

— заявил Нарышкин.

Накануне Бернс заявил, что в ходе ноябрьских переговоров в Анкаре Нарышкин вел себя высокомерно и дерзко.

Также директор СВР предположил, почему Бернс высказал такую оценку встречи в ноябре.

«Возможно, от того, что пришло осознание, что я в этой беседе, в этих переговорах, опирался не только на свое мнение, и не столько даже на свое мнение, а на мнение многомиллионного народа России», — заявил он.

В целом Нарышкин охарактеризовал встречу позитивно, назвав ее спокойной и содержательной. Глава СВР подчеркнул дипломатический опыт Бернса, однако отметил, что главе ЦРУ, возможно, не хватает опыта на посту.

Нарышкин еще 17 января в разговоре с ТАСС заявил, что ноябрьская встреча с Бернсом была содержательной, и стороны «много успели сказать друг другу, прояснить позиции».

«Было очень вызывающее отношение»

26 февраля Бернс в интервью СBS рассказал, что на встрече в Анкаре Нарышкин вел себя вызывающе и высокомерно. В целом глава ЦРУ охарактеризовал переговоры как «довольно удручающие».

«Со стороны господина Нарышкина также было очень вызывающее отношение. Чувство дерзости и высокомерия», — заявил он.

По мнению Бернса, поведение Нарышкина демонстрировало отношение президента РФ Владимира Путина к конфликту на Украине, а также веру в скорую победу и в то, что время на стороне России, что Европа будет измотана и скора наступит политическая усталость Запада от поддержки Киева.

Встреча в Анкаре

Руководители национальных разведок встретились в Анкаре 14 января 2022 года. Первым о переговорах сообщило издание «Коммерсант» днем 14 ноября. СВР и ЦРУ никак не комментировали информацию. Там отметили, что ранее встреча публично не анонсировалась.

Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о переговорах в Анкаре. Позже он подтвердил, что переговоры состоялись.

В Турции также отказались комментировать встречу российской и американской делегаций. Однако турецкий телеканал NTV со ссылкой на источники в спецслужбах подтвердил, что встреча Бернса и Нарышкина прошла в штаб-квартире Национальной разведки Турции в Анкаре.

Украинская проблематика во время переговоров не обсуждалась. Встреча была посвящена стратегической стабильности, ядерной безопасности и возможному обмену заключенными.

«Мы были открыты в отношении переговоров с Россией по вопросам управления рисками, особенно ядерными рисками и рисками стратегической стабильности. <…> В рамках этих усилий Билл Бернс сегодня находится в Анкаре, чтобы встретиться со своим коллегой из российской разведки», — сообщил CNN со ссылкой на американский Совбез.

Также на встрече обсуждалась судьба баскетболистки Бриттни Грайнер и Пола Уиллана. Позже Грайнер обменяли на российского бизнесмена Виктора Бута.

«Бернс не обсуждает урегулирование на Украине. Он передает сообщение о последствиях применения Россией ядерного оружия и рисках эскалации для стратегической стабильности», — сообщил CNN.

1 декабря глава МИД России Сергей Лавров утверждал, что США настаивали на конфиденциальности канала, однако со стороны Вашингтона была допущена утечка, и о переговорах стало известно сразу по прилете в Анкару американской делегации.