Нуланд прочит Си Цзиньпину Нобелевскую премию мира, если он остановит спецоперацию России

США и их союзники рассматривают возможность поставить Украине истребители четвертого и пятого поколений, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд в интервью газете The Washington Post. Она также анонсировала, что 24 февраля Соединенные Штаты объявят о новом пакете антироссийских санкций. Главные заявления американского дипломата – в материале «Газеты.Ru».

Вопрос истребителей

Виктория Нуланд рассказала в интервью The Washington Post, которое транслировалось в прямом эфире в интернете, что западные страны рассматривают вопрос передачи Киеву истребителей четвертого и пятого поколений.

«Мы продолжаем вести эти переговоры как внутри (американской администрации – «Газета.Ru»), рассматривая долгосрочные (потребности Киева – «Газета.Ru») в противовоздушной обороне, так и с Украиной. Некоторые страны в Европе заинтересованы в предоставлении этих (боевых самолетов – «Газета.Ru»). И, как заявил президент (США Джо Байден – «Газета.Ru»), это решение предстоит принимать им», — сказала Нуланд в ответ на вопрос, могут ли США и их союзники предоставить Украине современные истребители.

Она также отметила, что «речь идет о меняющейся картине», при которой западные страны рассматривают, что именно нужно Киеву.

ПВО для Украины

Нуланд рассказала, что США могут передать Украине больше средств противовоздушной обороны. По ее словам, в Соединенных Штатах пытались вместе с украинцами планировать и оценивать, что ВСУ следует предпринять «на земле», и какая техника и подготовка военных для этого понадобятся.

По мнению дипломата, теперь «столь же важно» думать не только о весеннем контрнаступлении Киева, но и о «Вооруженных силах Украины будущего». Она отметила, что в интересах не только Киева, но и Вашингтона, чтобы после «войны» Украина была «достаточно сильна для того, чтобы уметь защищаться и сдерживать Путина от возвращения».

«Нам нужно думать о сильной интегрированной противовоздушной обороне для Украины, включающей такие средства, которые мы уже предоставили, и, вероятно, такие, которые мы еще не предоставляли, о соответствующей подготовке (военнослужащих ВСУ – «Газета.Ru»). Она должна иметь пограничный контроль иного рода. И так далее», — пояснила Нуланд, отметив, что эти вопросы прорабатываются вместе с работой по поддержке Киева в «предстоящих битвах».

Новые санкции против России

Нуланд заявила, что 24 февраля США официально объявят о новом пакете санкций против России.

«О новом пакете санкций завтра объявят не только США, но и все страны G7», — уточнила она.

Дипломат добавила, что Соединенные Штаты также готовы вводить санкции и против китайских компаний, которые, по их мнению, оказывают помощь России.

«Мы уже сделали это. Они (китайские компании – «Газета.Ru») будут в санкционных пакетах, которые мы объявим завтра», — подчеркнула Нуланд.

По ее словам, новые ограничения также затронут дополнительные российские банки в связи с обходом санкций.

Мирный план Китая

Нуланд также сообщила, что США хотят ознакомиться с планом Китая по урегулированию на Украине.

«По мирному плану Китая — мы ждем, чтобы посмотреть, что китайская сторона водрузит на стол (переговоров – «Газета.Ru»). Предполагается, что это будет объявлено завтра (24 февраля – «Газета.Ru»)», — сказала она.

Дипломат отметила, что Вашингтон против того, чтобы подобные планы урегулирования украинского конфликта предусматривали «циничное прекращение огня», так как это, по ее мнению, пойдет только на пользу России.

Нуланд подчеркнула, что США добиваются обеспечения «справедливого и прочного мира» на Украине. Она напомнила, что президент Украины Владимир Зеленский предложил 10 шагов к миру, которые предусматривают восстановление «полного суверенитета» и «полной территориальной целостности» Украины.

По мнению Нуланд, если председатель КНР Си Цзиньпин сможет добиться завершения Россией военной спецоперации, то он заслужит Нобелевскую премию мира.

СНВ-3

Нуланд заверила, что в США хотели бы вернуться к проведению инспекций в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, участие России в котором приостановил президент Владимир Путин.

«Мы все еще пытаемся понять, что это значит на практике (заявление Путина от 21 февраля о том, что Россия приостанавливает участие в ДСНВ – «Газета.Ru»)», — сказала Нуланд.

По ее мнению, действия российского руководства направлены в основном на внутреннюю аудиторию, так как «Россия не выполняла свои обязательства по инспекциям в рамках договора уже по меньшей мере два года».

«Сначала это было связано с COVID-19, потом в 2022 году, когда мы пытались провести встречу групп, которая следит за соблюдением договора, РФ отказалась приехать. Когда мы предложили им провести инспекцию наших объектов и попросили РФ сделать то же самое, они отказались», — пояснила американский дипломат.

Она заключила, что ДСНВ одинаково ценен как для США, так и для России. Она также подчеркнула, что Соединенные Штаты не намерены возобновлять испытания ядерного оружия и хотят сесть с Россией за стол переговоров, чтобы вернуться к реализации договора.

СНВ-3 (договор о сокращении наступательных вооружений) — двусторонний договор между Россией и США о дальнейшем взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений.