Глава Еврокомиссии рассказала, что работа над санкциями против России началась в декабре 2021 года

Страны ЕС и США разрабатывали санкции против России еще за два месяца до начала спецоперации на Украине, сообщила во время Мюнхенской конференции по безопасности глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, поводом для подготовки санкций стали американские разведданные, которые указывали на стягивание российских войск к границам.

На Мюнхенской конференции по безопасности глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призналась, что страны Запада готовили антироссийские санкции еще до начала российской спецоперации на Украине.

«Мой кабинет, Еврокомиссия, начали работать с Белым домом и Минфином уже в декабре [2021] над возможными санкциями против России в случае конфликта с Украиной. На самом деле мы надеялись, что нам не придется использовать эти санкции»,

— заявила она.

Также политик сообщила, что поводом для разработки первых санкций стала публикация американских разведданных о размещении российских войск на границе с Украиной.

Западные страны с начала 2022 года неоднократно выражали обеспокоенность концентрацией российских войск в приграничных районах. Москва в ответ на это заявляла, что армия планирует провести маневры и размещаться в любых регионах внутри страны. Кроме того, с 10 по 20 февраля 2022 года на территории Белоруссии проходили совместные учения стран «Союзная решимость».

Также фон дер Ляйен отметила, что санкции в первую очередь должны были ударить по высокотехнологичным и незаменимым западным товарам на российском рынке.

Основное с Мюнхенской конференции

Также 18 февраля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что для альянса победа РФ в украинском конфликте представляет куда большую опасность, нежели его эскалация.

«Многие задаются вопросом, не несет ли военная помощь Украине риск эскалации конфликта. Я могу сказать: свободных от риска вариантов нет. Но риск победы Путина гораздо выше»,

— сказал он.

По его мнению, Альянс должен вынести из вооруженных действий на Украине три урока. Первый — необходимость продолжения всесторонней поддержки Киева. Второй — что НАТО необходимо вооружаться и модернизировать собственные армии, а также укреплять отношения между европейскими странами и США. Третье — необходимо укреплять защищенность инфраструктуры, кибербезопасность и доминирование «противодействия дезинформации».

17 февраля президент Украины Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи, заявил, что у Украины нет альтернатив вступлению в Евросоюз и НАТО.

«Нет альтернативы Украине в ЕС. Нет альтернативы Украине в НАТО. Нет альтернативы нашему единству», — сказал он.

Кроме того, по его словам, «нельзя давать шанса Путину», поскольку президент РФ сейчас якобы «пытается выиграть время для своей агрессии».

Зеленский также призвал западные страны поспешить с поставками вооружений и отметил, что оборону Украины необходимо укрепить новыми современными танками, иначе «у Запада не будет ни минуты покоя, поскольку Кремль может разрушить безопасность всех, кто собрался в Мюнхене».

В тот же день выступил французский президент Эммануэль Макрон. В своем выступлении он отметил, что «время для диалога с Россией на фоне усиления атак еще не настало». По его словам, с Москвой нужно искать диалог однако «сейчас не время».

Санкции

С конца февраля 2022 года ЕС ввел девять пакетов санкций против России, которые затронули финансовый сектор, фондовый рынок, экспорт и импорт разных направлений торговли, международные резервы Центрального Банка РФ, ограничили возможности для туристов и авиаперевозок с европейскими странами. Также против российских физических и юридических лиц, включая политиков, были введены персональные санкции. Европейские власти утверждали, что целью ограничений является снижение способности российского правительства «финансировать агрессию против Украины». Часть европейских и американских санкций вводилась вне крупных пакетов — так, например, была введена предельная цена на российскую нефть.

Десятый, юбилейный пакет ограничений находится в разработке, он должен выйти 24 февраля, писал Reuters. Он может включать в себя ограничения против российского ядерного сектора, отключение большинства банков от системы SWIFT. 2 февраля депутаты Европарламента приняли резолюцию «О подготовке к саммиту ЕС-Украина», в которой призвали принять 10-й пакет санкций против России. В частности, там говорится об ограничениях против «Лукойла» и «Росатома», а также санкций в отношении российских алмазов. 17 февраля замгоссекретаря США Виктория Нуланд сообщила, что «в районе 24 февраля» будет обнародован новых пакет санкций США и G7, они будут связаны с поставками технологий российской оборонной индустрии, высокотехнологичного оборудования. Также санкции затронут физических лиц, которые «напрямую вовлечены» в спецоперацию «и поддерживают ее», отметила Нуланд. Она подчеркнула, что новые санкции призваны устранить «лазейки», которые позволяли РФ избегать ограничений. Также сообщалось о новых санкциях против российских банков и СМИ.